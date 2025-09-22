Pablo Ruiz habló sobre el mal momento que atravesó en su última relación: “Una pareja horrible y tóxica”

La confesión de Pablo Ruiz en la mesa de Juana Viale

El relato de Pablo Ruiz sobre su experiencia sentimental más reciente ha generado un fuerte impacto en el ámbito del espectáculo. En diálogo con Juana Viale, durante su participación en el programa Almorzando con Juana, el cantante compartió detalles sobre la relación que mantuvo con su exnovio, a la que calificó como “terrible, una pareja horrible, tóxica”. Esta confesión, realizada en un espacio televisivo de amplia audiencia, permitió conocer una faceta íntima y vulnerable del artista, quien se encuentra actualmente enfocado en su carrera musical y en el deseo de formar una familia.

En el transcurso de la conversación, la conductora abordó el tema de las aplicaciones para conocer personas, a lo que el cantante respondió que efectivamente utiliza estas plataformas y que incluso gestiona dos cuentas de Instagram.

Pablo Ruiz contó sobre su última pareja: “No fue pareja porque vivía en Brasil y era cada vez que nos veíamos, no se lo recomiendo a nadie”

Al referirse a su última pareja, el cantante precisó que la relación terminó en 2022 y que estuvo marcada por episodios negativos. “No fue pareja porque vivía en Brasil y era cada vez que nos veíamos, no se lo recomiendo a nadie”, enfatizó el artista, quien recientemente también se pronunció sobre la controversia en torno a la celebración de su cumpleaños.

“Yo también me prestaba al juego” contó Pablo Ruiz

Consultado por la duración de ese vínculo, Pablo Ruiz indicó que la relación se extendió durante tres años y reconoció su propia responsabilidad en la dinámica que se generó: “Yo también me prestaba al juego”. En una reflexión sobre el aprendizaje que dejan las relaciones sentimentales, el cantante sostuvo que “la pareja es el mejor maestro porque saca lo peor de cada uno, es el espejo y a veces hay parejas que son tóxicas y vos sacás lo mejor y decís que esto no es para mí”.

La polémica fiesta de cumpleaños de Pablito Ruiz

Pablo Ruiz celebró sus 50 años con una fiesta que despertó polémica por el valor del cubierto: le cobró 100 dólares a cada invitado.

El polémico festejo de cumpleaños de Pablito Ruíz: les cobró una exorbitante cifra a sus fans por el cubierto

El club de fans oficial del cantante defendió la modalidad del evento con un comunicado en redes sociales, en el que subrayó: “Gastamos nuestros dólares en lo que se nos canta. Nadie les pidió que defiendan nuestra billetera. Ladran, señal que cabalgan”. Además, destacaron que asistieron seguidores de Perú, Chile, Uruguay, México, Estados Unidos y varias provincias argentinas, y que todos los clubes de fans habían sido informados previamente sobre el valor del evento.

El comunicado de los fans de Pablito Ruiz

El tema se intensificó cuando el periodista Fede Flowers denunció en redes sociales que no era la primera vez que Ruiz cobraba a sus seguidores por asistir a sus encuentros. “Cuando se va de gira a otros países también les cobra”, dijo. En respuesta, el propio Pablito Ruiz —cuyo nombre real es Pablo Maximiliano Miguel Coronel Vidoz— aclaró en su cuenta de X: “Mis fans lo supieron siempre, se vendió como show privado y la oportunidad de festejar conmigo el cumple. No lo veo nada bochornoso”. El artista remarcó que el evento incluyó un salón de primer nivel, comida, bebida y un espectáculo exclusivo, y aseguró: “Todos quedaron felices”. Ruiz explicó que la celebración fue organizada como una “mega fiesta” para sus 50 años, con la posibilidad de que los fans participaran pagando una entrada, similar a una cena show. “Ofrecí un show de una hora. Tuve que pagar a los músicos, el sonido, contraté el salón, que es súper top. Fue la organización de un mega evento. No tiene nada de malo ni bochornoso”, afirmó. Añadió que este tipo de actividades con sus seguidores son habituales y que siempre se informa el costo y lo que incluye la entrada.

El comunicado de los fans de Pablito Ruiz con respecto a su cumpleaños

La convocatoria al evento se realizó días antes a través de redes sociales, con un afiche que invitaba a una “fiesta inolvidable” y especificaba la fecha, el lugar y el código de vestimenta, aunque no mencionaba el precio del cubierto.