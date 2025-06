La reacción de los fans de Pablito Ruiz tras la polémica fiesta de cumpleaños: “Gastamos nuestros dólares como queremos”

El artista quedó en medio de la polémica debido a su costoso cumpleaños (Instagram)

El pasado domingo 1° de junio, Pablito Ruiz celebró su cumpleaños número 50 con una fiesta en un salón de eventos en Lomas de Zamora. El encuentro reunió a unas 160 personas, entre celebridades, familiares, amigos y fanáticos del cantante. Si bien el clima fue de alegría, la celebración terminó envuelta en una fuerte controversia cuando se conoció un dato que generó revuelo en redes sociales: los seguidores pagaron 100 dólares por el cubierto para asistir al evento. La reacción fue inmediata y, en medio de las críticas hacia el artista, su club de fans oficial salió a respaldarlo con un comunicado publicado en redes sociales.

“La fiesta de sus 50 años se viene planeando desde hace meses. Cada miembro de los distintos clubes de fans que tiene Pablo en toda América fue invitado, y a todos se les informó el valor del evento”, expresaron desde la cuenta oficial de club de fans.

Lejos de minimizar el acontecimiento, los fanáticos lo defendieron con entusiasmo: “Estuvieron su familia, amigos, y nos sentimos agradecidos de poder acompañarlo en un momento tan importante. Vinieron fans desde Perú, Chile, Uruguay, México, Estados Unidos y distintas provincias argentinas. Fue una fiesta magnífica, en un salón único, con show, comida y bebida libre. Pero, sobre todo, celebramos con nuestro ídolo”.

El comunicado de los fans de Pablito Ruiz

El mensaje cerró con un tono desafiante hacia quienes cuestionaron la modalidad del evento: “¿Quién iría a una fiesta sin invitación? Nadie pagó nada en ese momento. Solo disfrutamos, nos divertimos y compartimos un gran momento con amigas que comparten esta pasión. Ya queremos una nueva fiesta. Dicho esto: déjennos en paz. Gastamos nuestros dólares en lo que se nos canta. Nadie les pidió que defiendan nuestra billetera. Ladran, señal que cabalgan”.

La controversia había comenzado horas antes, cuando el periodista Fede Flowers denunció lo sucedido a través de sus redes. Compartió imágenes del evento y detalló lo que ocurrió dentro del salón, señalando además que esta no era la primera vez que Ruiz cobraba a sus fans por un encuentro. “Cuando se va de gira a otros países también les cobra”, aseguró.

Ante la repercusión, el propio cantante, cuyo nombre real es Pablo Maximiliano Miguel Coronel Vidoz, salió al cruce. En su cuenta de X escribió: “Mis fans lo supieron siempre, se vendió como show privado y la oportunidad de festejar conmigo el cumple. No lo veo nada bochornoso”. También sostuvo que el evento ofreció un salón de primera línea, comida, bebida y un espectáculo exclusivo. “Todos quedaron felices”, afirmó.

El artista no expresó remordimiento luego de festejar su cumpleaños con sus fans

La convocatoria había sido realizada días antes en redes sociales con un afiche donde se leía: “Te invito a celebrar una fiesta inolvidable”, con la fecha, el lugar y un código de vestimenta “elegante sport”, aunque no incluía ninguna mención al precio del cubierto.

En declaraciones exclusivas a Teleshow, Ruiz dio su versión completa: “Decidí festejar mi cumpleaños porque todos los años hago un show para celebrarlo, y este año, que cumplo 50, quise hacer una mega fiesta. Invité a mis amigos, a mi familia, a gente querida y también ofrecí la posibilidad a mis fans de participar pagando una entrada, como en una cena show”, explicó.

“Ofrecí un show de una hora. Tuve que pagar a los músicos, el sonido, contraté el salón, que es súper top. Fue la organización de un mega evento. No tiene nada de malo ni bochornoso”, insistió el cantante. También agregó: “Esto estaba planeado hace mucho tiempo. Los fans siempre supieron que se trataba de un evento pago y que venían con ese conocimiento”. Sobre el vínculo con sus seguidores, remarcó: “Yo hago este tipo de actividades con mis fans desde hace años. Por ejemplo, viajamos juntos, ellos pagan el viaje, me pagan el caché, hacemos convivencias. En México hacemos muchas cosas así. Es una forma de estar más cerca, sacarse fotos, compartir”.

Y cerró: “Decidí incluir al público más cercano, las fans más fanáticas, las que me siguen por países, en giras. Es algo normal para un artista. No es un robo ni nada similar. Siempre se informó el valor de la entrada y lo que incluía: el show, el salón, el catering, la atención. Todo fue increíble”. Finalmente, sentenció: “Esto no fue algo público. Yo invité a seres queridos, amigos y familia. Los únicos que tenían que abonar eran los fans, y lo sabían. Mi equipo y yo tenemos muy buena comunicación con los grupos de fans, se avisó todo con anticipación”.

Entre luces, música y abrazos, Pablito Ruiz celebró sus 50 como quiso: con sus seres queridos, con sus fans más fieles y con un show a su medida. Mientras algunos critican el precio, otros eligieron pagar por estar cerca. Y eso, en su mundo, también es una forma de amor.