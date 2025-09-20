Torta decorada, ramo de flores y mucho amor: Las Trillizas de Oro festejaron el cumpleaños de su madre

El tierno video con el que saludaron las Trillizas de Oro a su mamá (Video: Instagram)

Hay homenajes que trascienden la fama y el brillo de los escenarios, y encuentran su verdadero sentido en la intimidad de una mesa familiar. Así ocurrió en la última celebración de Las Trillizas de Oro, quienes conmovieron a sus seguidores al mostrar el especial cumpleaños que prepararon para su madre, Chichita. En un gesto cargado de ternura y lejos del ruido mediático, María Laura, María Eugenia y María Emilia volvieron a evidenciar que el lazo con quien las crio es tan fuerte como entrañable.

La ocasión tuvo lugar en un salón cerrado, donde una larga mesa preparada con flores y una torta con dos velitas anunciaba el espíritu del encuentro. El ambiente, rodeado de ventanales que dejaban ver el verde del exterior, dotó a la jornada de una atmósfera cálida y privada. Allí, entre risas, recuerdos compartidos y la complicidad que siempre las ha caracterizado, las hermanas decoraron la torta y ultimaron cada detalle para que Chichí, quien prefiere mantenerse alejada de los flashes, pudiera soplar las velitas rodeada solo de sus seres queridos.

El video que compartieron en redes sociales atrapó la emoción del momento: se ve a las tres hijas organizando todo con entusiasmo y acompañando a su madre en el instante más emotivo. Junto a esas imágenes, las Trillizas de Oro le dedicaron un mensaje simple y profundo: “¡Feliz cumpleaños vieja! Te amamos Chichi“. Fue así que el homenaje cobró valor genuino; no solo por los detalles, sino por el afecto cristalino y la sinceridad de la escena.

En ocasiones, los vínculos más profundos no requieren de grandes gestos, sino de la compañía, el cariño y la complicidad de siempre. Y para Chichita, no hubo mejor regalo que celebrar la vida junto al amor de sus hijas, lejos del bullicio, pero cerca de todo lo que importa.

El momento en el que Chichita sopló un nuevo año de vida

Semanas atrás, la matriarca de la familia fue la protagonista de un feliz anuncio. El nacimiento del nieto 20 de la familia. En ese marco, las cámaras se encendieron de nuevo, pero ahora la noticia llegaba del lado de María Emilia. En su cálida casa, rodeadas de memorias y afectos, las tres hermanas —siempre juntas, siempre cómplices— se sentaron frente a las cámaras. Un elemento fundamental no podía faltar: Chichita, la matriarca, testigo y motor de esa saga familiar.

La escena arranca entre risas, miradas cómplices y una pregunta que lo resume todo:“¿Cuántos bisnietos tenés ya?” le consultó una de las hijas. Chichita no titubea: “Veintiuno, ya son veintiuno”, responde, la misma autoridad de quien ha llevado la cuenta de cumpleaños, nacimientos, regresos y anécdotas.

La sorpresa salta en la voz de María Eugenia: “No, veintiuno no mamá. El diecinueve es Romeo y el veinte es Otto”, puntualiza, mientras sus hermanas se suman al plano, gesticulando y repasando la lista mental de nietos que crece año tras año.

Las Trillizas de Oro anunciaron que se viene el nieto 21 (Video: Instagram)

El debate, lejos de tensarse, se transforma en una ráfaga de humor familiar: “Veintiuno, veintiuno, hay veintiuno. Bisnietos hay veintiuno. Chichi tiene veintiuno”, insisten las hermanas, sin lugar para dudas de que un nuevo miembro de la familia está por llegar en los próximos meses para dar inicio a un nuevo capítulo en la familia Fernández Rousse.

El humor jamás se apartó de la conversación. Con una sonrisa, las Trillizas jugaron con el nombre de Otto, el hijo que Laura tuvo en España, y otro, sin embargo, la felicidad llegó a su punto máximo y bromearon: “Es el cuento de nunca acabar esto”, bromeó la futura abuela, aludiendo a esa sensación de cadena interminable, de nombres que se enlazan con los que vienen.

Entre tanto juego y celebración, llegó la revelación que disparó aún más festejos: Sonia Zavaleta, hija de María Emilia y el polista Clemente Zavaleta, atraviesa los primeros meses de embarazo.