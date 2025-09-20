Teleshow

Torta decorada, ramo de flores y mucho amor: Las Trillizas de Oro festejaron el cumpleaños de su madre

En un encuentro rodeado de calidez y bajo perfil, Chichita recibió el cariño de sus hijas y vivió un momento repleto de ternura y emoción

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

El tierno video con el que saludaron las Trillizas de Oro a su mamá (Video: Instagram)

Hay homenajes que trascienden la fama y el brillo de los escenarios, y encuentran su verdadero sentido en la intimidad de una mesa familiar. Así ocurrió en la última celebración de Las Trillizas de Oro, quienes conmovieron a sus seguidores al mostrar el especial cumpleaños que prepararon para su madre, Chichita. En un gesto cargado de ternura y lejos del ruido mediático, María Laura, María Eugenia y María Emilia volvieron a evidenciar que el lazo con quien las crio es tan fuerte como entrañable.

La ocasión tuvo lugar en un salón cerrado, donde una larga mesa preparada con flores y una torta con dos velitas anunciaba el espíritu del encuentro. El ambiente, rodeado de ventanales que dejaban ver el verde del exterior, dotó a la jornada de una atmósfera cálida y privada. Allí, entre risas, recuerdos compartidos y la complicidad que siempre las ha caracterizado, las hermanas decoraron la torta y ultimaron cada detalle para que Chichí, quien prefiere mantenerse alejada de los flashes, pudiera soplar las velitas rodeada solo de sus seres queridos.

El video que compartieron en redes sociales atrapó la emoción del momento: se ve a las tres hijas organizando todo con entusiasmo y acompañando a su madre en el instante más emotivo. Junto a esas imágenes, las Trillizas de Oro le dedicaron un mensaje simple y profundo: “¡Feliz cumpleaños vieja! Te amamos Chichi“. Fue así que el homenaje cobró valor genuino; no solo por los detalles, sino por el afecto cristalino y la sinceridad de la escena.

En ocasiones, los vínculos más profundos no requieren de grandes gestos, sino de la compañía, el cariño y la complicidad de siempre. Y para Chichita, no hubo mejor regalo que celebrar la vida junto al amor de sus hijas, lejos del bullicio, pero cerca de todo lo que importa.

El momento en el que
El momento en el que Chichita sopló un nuevo año de vida

Semanas atrás, la matriarca de la familia fue la protagonista de un feliz anuncio. El nacimiento del nieto 20 de la familia. En ese marco, las cámaras se encendieron de nuevo, pero ahora la noticia llegaba del lado de María Emilia. En su cálida casa, rodeadas de memorias y afectos, las tres hermanas —siempre juntas, siempre cómplices— se sentaron frente a las cámaras. Un elemento fundamental no podía faltar: Chichita, la matriarca, testigo y motor de esa saga familiar.

La escena arranca entre risas, miradas cómplices y una pregunta que lo resume todo:“¿Cuántos bisnietos tenés ya?” le consultó una de las hijas. Chichita no titubea: “Veintiuno, ya son veintiuno”, responde, la misma autoridad de quien ha llevado la cuenta de cumpleaños, nacimientos, regresos y anécdotas.

La sorpresa salta en la voz de María Eugenia: “No, veintiuno no mamá. El diecinueve es Romeo y el veinte es Otto”, puntualiza, mientras sus hermanas se suman al plano, gesticulando y repasando la lista mental de nietos que crece año tras año.

Las Trillizas de Oro anunciaron que se viene el nieto 21 (Video: Instagram)

El debate, lejos de tensarse, se transforma en una ráfaga de humor familiar: “Veintiuno, veintiuno, hay veintiuno. Bisnietos hay veintiuno. Chichi tiene veintiuno”, insisten las hermanas, sin lugar para dudas de que un nuevo miembro de la familia está por llegar en los próximos meses para dar inicio a un nuevo capítulo en la familia Fernández Rousse.

El humor jamás se apartó de la conversación. Con una sonrisa, las Trillizas jugaron con el nombre de Otto, el hijo que Laura tuvo en España, y otro, sin embargo, la felicidad llegó a su punto máximo y bromearon: “Es el cuento de nunca acabar esto”, bromeó la futura abuela, aludiendo a esa sensación de cadena interminable, de nombres que se enlazan con los que vienen.

Entre tanto juego y celebración, llegó la revelación que disparó aún más festejos: Sonia Zavaleta, hija de María Emilia y el polista Clemente Zavaleta, atraviesa los primeros meses de embarazo.

Lali brilló con un look sofisticado en la inauguración del Festival de Cine San Sebastián

La actriz y cantante es parte del jurado y deslumbró con un sencillo look total black

El filoso comentario de Charlotte Caniggia contra Tini Stoessel: “Ella se metió con Cami Homs estando embarazada”

La influencer recordó las versiones que ponían en duda la fecha en la que arrancó la relación de la cantante con Rodrigo de Paul luego de su separación con Cami Homs

Mariana Brey y Cinthia Fernández protagonizaron un tenso cruce en vivo: “Sos bastante puntillosa”

La periodista y la bailarina tuvieron un enfrentamiento al aire de Fractura expuesta, el programa de streaming que comparten

Sabrina Rojas habló sobre su filoso comentario contra Griselda Siciliani: “No me meto con personas que tengan novia”

La conductora buscó justificar su chiste sobre la actriz y se defendió de los rumores que indican que sigue obsesionada con Luciano Castro

Aseguran que Daniel Osvaldo se separó de su novia a solo dos meses de comenzar su relación

El exfutbolista había empezado su vínculo con Malena a un mes de su ruptura de Gianinna Maradona

Por qué ser donante de médula ósea puede salvar miles de vidas: cómo sumarse

“Una invasora submarina”: científicos usan inteligencia artificial para rastrear un alga exótica en el Mar Argentino

La falta de vacunación reactiva enfermedades zoonóticas graves en Argentina

Milei lanzó la campaña en Córdoba y afirmó que los audios de Spagnuolo son inteligencia artificial

Chocó a un grupo de amigos, mató a dos y fue detenido tras cuatro meses prófugo

Estonia solicitó una reunión de emergencia de la OTAN tras la invasión de cazas rusos en su espacio aéreo

Pedro Mairal: “Yo no pongo mis libros en mi biblioteca, los guardo en un ropero; no me gusta verme”

Arnaldo Antunes, cronista de un tiempo distópico: “Parece que estamos caminando hacia un suicidio colectivo”

Chiachio & Giannone y Pablo Siquier en Benzacar: un regreso a las raíces

“No se conoce la libertad sino en el músculo del corazón...”: fragmento de ‘Animal amor’ de Hélène Cixous

Lali brilló con un look sofisticado en la inauguración del Festival de Cine San Sebastián

