Mariana Brey y Cinthia Fernández protagonizaron un tenso cruce en vivo: “Sos bastante puntillosa”

El cruce entre Mariana Brey y Cinthia Fernández en vivo (Video: Carnaval stream)

Desde que Mariana Brey comenzó a hablar sin tapujos sobre economía, la panelista atravesó diferentes peleas o cruces con sus compañeros de trabajo, generando un clima de tensión. Lejos de evitar esas confrontaciones, este viernes, la influencer volvió a protagonizar un acalorado intercambio de ideas al aire de Fractura expuesta, el ciclo que conduce en Carnaval Stream, con una compañera del programa: Cinthia Fernández.

Todo comenzó cuando las panelistas empezaron a hablar del caso de corrupción que está sacudiendo fuerte al gobierno de Javier Milei y que tiene como protagonista a Karina Milei, la hermana del mandatario. En un contexto marcado por la crisis y el escándalo, Mariana expresó: “Con una mano en el corazón, realmente me cuesta mucho pensar, y no lo digo desde un lugar termociega, que el Presidente pueda tener conocimiento de algo semejante. Porque lo veo y lo siento una persona honesta y transparente. Entonces, me cuesta un montón. Por eso yo realmente creo que esto pudo o no haber pasado, Dios quiera que cuanto antes, la justicia dé una explicación y nos muestre“.

La discusión se profundizó cuando Brey subrayó que el accionar de la Justicia fue bastante rápido. Y también la misma tiene que reivindicarse con la sociedad. “Y me parece que esto es una gran oportunidad”, remarcó. Cinthia le contrapuso: “Los políticos se tienen que reivindicar”. Lejos de esquivar la réplica, Brey amplió: “No, pero la justicia también, porque se ha tomado diecisiete años para otras causas. Entonces, me parece que es una gran oportunidad porque la gente necesita, los ciudadanos necesitan tener fe y entender que, al menos, hay una justicia que te puede responder”.

Fernández, sin apartarse del eje crítico, aludió a las decisiones públicas y a la transparencia en el ejercicio del poder. “Pero vos sos bastante puntillosa con el tema de la honestidad y siempre lo resaltás. ¿Por qué no resaltás que no hubo una actitud honesta para con la gente que lo eligió y está haciendo el esfuerzo? Honesta en salir a dar la cara, en las chicanas que siguen existiendo, pero es un tipo que la mano en la lata la castigó desde lo discursivo y no lo está haciendo efectivo. O sea, creo que vos y un montón de gente que lo eligió y lo votó, lo eligió por eso", retrucó Fernández.

“Yo creo que tendrían que haber salido a comunicar de forma clara y no haberse escondido. Eso sin dudas, no tendrían que haber hecho silencio”, detalló la conductora desactivando la pelea.

Esta no es la primera vez que Mariana se enfrenta al aire. Días atrás, tuvo un encontronazo con Nancy Pazos en medio de un debate político por el mensaje en cadena nacional del presidente Javier Milei y la coyuntura que atraviesa el país. El intercambio comenzó cuando Brey planteaba que existen críticas desmedidas al Poder Ejecutivo. A modo de ejemplo, aseguró que cuando el Gobierno levantó el cepo cambiario, la oposición planteó reparos sobre un salto futuro de la inflación que luego no se concretó.

“¿A costa de qué? ¿Por qué perdió las elecciones?“, interrumpió Pazos, lo que originó un debate en el programa A LaBarbarossa que se emite todas las mañanas por Telefe.

“A costa de qué, tenés que preguntarte”, insistió Pazos. “Y a costa de qué va a ser, vos que hacés futurología, vos que sabés tanto lo que va a pasar en el 2026, en el 2027”, reaccionó Brey.

En ese momento Brey, que suele defender las políticas de La Libertad Avanza y entrevistó a Milei hace 4 meses, acusó a la periodista política de formar parte de la dirigencia política opositora que pretende que el actual gobierno “no llegue a octubre”, en alusión a las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre. Y remató: “De la oposición golpista que no quiere que el Presidente termine su mandato y eso es grave”.

Con gesto adusto, Pazos, que tiene una mirada crítica del Poder Ejecutivo, miró a su compañera y respondió: “No hay una persona con más compromiso con la democracia que yo; acto seguido bancarme a esta pelotuda diciendo que soy golpista...”.