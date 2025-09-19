Una joven sorprendió a Darío Barassi al contarle por qué está de novia con un hombre mayor: “Me parece bien”

Al frente de Ahora Caigo, Darío Barassi lleva adelante mucho más que un programa de entretenimientos en la pantalla de El Trece. En cada emisión, busca conocer algunos detalles de cada uno de los participantes para oxigenar la dinámica del programa y sacar a relucir esa impronta humorística que lo caracteriza.

En la última edición, una participante que se presentó como Candela Stone protagonizó uno de estos momentos desopilantes. “Me dedico a distintos rubros. Soy actriz, modelo, promotora, vendo autos, a veces celulares. Y también ploteó autos”, enumeró.

“Me gusta saber cosas”, completó ante la sorpresa del conductor, que también quedó impactada al conocer su edad, 23 años. “Sos una niña. ¿Estás de novia?“, indagó Barassi. Y la respuesta afirmativa llegó señalando a la tribuna. ”Sí. Y traje a mi novio".

La cámara entonces cambió el ángulo apuntando al hombre en cuestión. “Tiene cara de buenito, ¿de dónde lo sacaste?”, preguntó el conductor. Cande contó que lo había conocido en Instagram y dio detalles de su primera salida: “Fue todo superromántico. Fuimos a una cafetería, muy formal todo, y creo que ni nos besamos, quizás un piquito tranqui”.

Entusiasmado por la historia, Barassi prosiguió con el interrogatorio. Supo que estaban juntos desde hace seis meses y entonces quiso saber la edad del novio. “33″, respondió el hombre. Darío hizo rápidamente las cuentas y con un gesto serio volvió a la participante: “O sea que tiene diez años más que vos”. La joven explicó su posición: “Me gustan más grandes que yo. Saben más cosas, se portan mejor. No tengo ganas de criar nenes”. Y pareció convencer al conductor, que aprobó la postura de Candela: “Me parece muy bien, le gustan mayores pero no tan mayores. Me gusta el look, me gusta la personalidad”.

La sorpresa de Darío Barassi por el trabajo de una concursante

En una emisión anterior, el conductor se encontró con Anita, una joven de La Plata que lo sorprendió cuando contó que trabajaba como modelo de una plataforma para adultos. Pero esta era apenas la puerta de ingreso para la historia.

Una joven le contó a Darío Barassi en qué trabaja con su expareja y lo dejó sin palabras (Video: Ahora Caigo – El Trece)

La reacción del conductor fue inmediata. Primero ironizó, como para alivianar la tensión: “No sé qué es”, dijo, haciendo gala de su histrionismo para luego indagar en los comienzos en el rubro. Anita, tranquila, le contó su historia con naturalidad: “Empecé a tener seguidores en redes y me lo pedían bastante y una vez probé y me fue muy bien. Así que hoy en día es mi trabajo. Es contenido erótico”.

Ante la atención de todos en el estudio, la participante sumó detalles de su proyecto. “Lo hago sola y también con mi ex que está por allá”, agregó, señalando a uno de los presentes. La revelación dejó al humorista atónito. “O sea, ¿son ex pero laburan juntos haciendo contenido erótico? ¡Okey!”, exclamó, entre asombro y humor. Sin perder el hilo, el conductor quiso entender cómo había terminado la historia sentimental: “¿Por qué cortaron?”. Anita, sin vueltas, contestó: “Porque no estaba a mi altura”. Y desde el fondo, el exnovio completó la escena con humor: “Sí, es más petiso”.

La situación ya era una de las más llamativas del ciclo. Barassi siguió indagando y le preguntó cuánto tiempo habían estado juntos. “Ocho años”, respondió ella, sumando más asombro al relato. “¿Y qué pasó, Anita? ¿Se acabó el amor?”, quiso saber el conductor. Pero la respuesta fue esquiva. Entonces, Barassi miró al exnovio y fue directo: “¿La querés?”. La respuesta no tardó en llegar: “Nos amamos mucho”, dijo él. El conductor remató, divertido: “Se aman mucho, pero no están de acuerdo, chicos”