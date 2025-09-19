El reencuentro de Érica Rivas y Dario Lopilato luego de la polémica vuelta de Casados con hijos

El reencuentro de Érica Rivas y Darío Lopilato tras la polémica por Casados con hijos

La vuelta de Casados con Hijos al teatro en 2023 generó fuertes repercusiones en el ámbito artístico nacional. Ahora, el reencuentro entre Érica Rivas y Darío Lopilato cobró una especial relevancia, ya que fue la primera aparición pública de ambos tras la ausencia de la actriz en la adaptación escénica de la exitosa sitcom. Cabe recordar que Rivas no había participado de la obra por una serie de desacuerdos, decisión que provocó polémica dentro y fuera del elenco.

En ese contexto, Darío asistió recientemente a una función de “Matate, amor”, obra que Rivas protagoniza bajo la dirección de Marilú Marini. Luego del espectáculo, el actor compartió una publicación en Instagram con la frase: “Mi amor imposible... 20 años no son nada ¡Qué lindo reencuentro!”, acompañada de imágenes junto a la actriz. Esta publicación despertó una oleada de nostalgia en seguidores y marcó un contrapunto con el distanciamiento laboral vivido años antes.

El vínculo entre ambos actores demostró solidez a pesar de las diferencias que motivaron la baja de Rivas de la obra de teatro basada en la comedia. El propio Lopilato expresó: “Verte brillar arriba del escenario fue un placer”, destacó, sobre la admiración profesional que persiste tras dos décadas de trabajo conjunto en la televisión.

Darío Lopilato asistió a la obra de teatro protagonizada por Érica Rivas en Buenos Aires

En la foto publicada por Lopilato se observa a Érica Rivas y al propio actor frente a la cámara, posando en una actitud distendida y cercana, sonrientes y abrazados. La actriz aparece vestida con un kimono de tonos claros con estampados florales, el cabello recogido y un maquillaje sutil, signo distintivo del trabajo realizado para su personaje en el teatro. Por su parte, Darío estaba vestido con un buzo deportivo rojo y aparece sosteniendo a su excompañera en un abrazo que evidencia confianza y afecto.

El texto que acompaña la publicación profundiza la carga emotiva del momento y hace referencia a la dinámica entre los personajes de la serie: Coqui Argento (interpretado por Lopilato) estaba profundamente enamorado de María Elena Fuseneco, el papel de Rivas, lo cual daba lugar a situaciones de humor reconocidas por el público. En sus palabras, Lopilato manifestó que “20 años no son nada”, subrayando la longevidad y vigencia del vínculo artístico más allá de los proyectos en común.

La publicación de Lopilato en Instagram despertó nostalgia entre los seguidores de la sitcom

En su momento, tras la confirmación oficial de que Érica Rivas no formaría parte de la versión teatral, Lopilato dialogó con la prensa sobre las razones detrás de la ausencia: “La verdad que no la extrañé a María Elena. No y sí, pero fue una decisión personal, no sé si de ella o de la producción, pero pasó de todo”, dijo. Además, remarcó que no hubo intención de reemplazar al personaje sino que la actriz Jorgelina Aruzzi asumió un rol diferente dentro de la obra.

Por su parte, cuando Érica fue consultada en Intrusos sobre lo mismo, su reacción fue distinta. “¿Te enteraste de tu reemplazo?”, quiso saber el cronista que la entrevistó en 2022, y la actriz se sinceró: “Sí, sí, me enteré”. Al indagar un poco más en qué piensa acerca del trabajo de Aruzzi, aseguró: “Ella es lo más, es una actriz divina”. La expresión de su rostro cambió cuando quisieron saber si iría al estreno en caso de que la inviten: “No, no creo. Me da mucha tristeza”. Mientras Diego Topa se acercaba para saludarla, las preguntas continuaron en torno al mismo tema, y prefirió zanjar la cuestión.