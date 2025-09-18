Santiago Caamaño, la pareja de Nazarena Vélez, mostró el casting por el que fue elegido para En el barro

Santiago Caamaño mostró su casting de En el barro: el rol de Nazarena Vélez (Video: Instagram)

El furor por En el barro, la serie de Netflix, provocó que muchas actrices que no fueron seleccionadas compartan en sus redes sociales sus audiciones para la ficción. Santiago Caamaño, quien interpreta a Rubén, un violento guardiacárcel, mostró el casting por el que sí consiguió el papel. Allí Nazarena Vélez, quien es su pareja desde hace 6 años, aparece con su voz en off para la prueba.

“¡Tanto me lo pidieron acá está! Mi casting para Rubén, el personaje de En el Barro", escribió el actor en una publicación que recibió los elogios y felicitaciones de sus seguidores. La panelista de LAM aparece actuando con él la escena fuera de plano, mientras él brinda la caracterización que le permitió ser parte de la producción.

El casting de Santiago Caamaño para En el barro y el rol de Nazarena Vélez (Instagram)

“¡Hijo de put..., mirá lo que lograste!“, exclama Nazarena. ”Hija de put... La put... que te parió, acá la única culpable sos vos. Te lo expliqué bien clarito y te dije que si se armaba quilombo terminan vos y las tuyas en aislamiento. ¿Te lo dije o no te lo dije? Así que eso es ahora lo único que tengo para ofrecerte. Hagan lo que hagan y le guste a quien le guste", lanza el actor, con una reja de alambre a sus espaldas y un barrio de casas bajas de fondo.

Entre las reacciones que tuvo el video, apareció la de Alejandro Pucheta, el primer marido de Nazarena, quien le dejó un emoji de aplausos y de la “angelita” quien todavía sigue sorprendida de la personificación de su pareja. “Me da miedo Rubén”, bromeó.

Nazarena Vélez y Santiago Caamaño en Carlos Paz durante la última temporada de verano de 2024 (Mario Sar)

Nazarena había elogiado la serie y sobre todo el rol de su pareja, aunque reconoció que las fuertes escenas de sexo y una especialmente de violencia sexual no le pasó inadvertida: “Lo primero que pienso es que es ficción, que no es un documental, es ficción. Al ser ficción, se puede contar como uno quiera, porque está ficcionado, y yo puedo contar lo que quiera y lo puedo contar como quiero. Eso desde ya. Y después, yo siento que todo lo que se hable, le sirve a la serie. Le sirve porque la gente, por curiosidad o aunque sea para criticar, la va a ver. Entonces, me parece que todo lo que se hable, siempre que no sea con mala leche, que yo no escuché a nadie con mala leche, sinceramente, lo que genera es más polémica y la polémica lo que trae es que la gente la quiera ver”,. aseguró en una nota con Puro show (Eltrece).

Acto seguido, el cronista le preguntó qué pensó tras ver las escenas de su pareja, quien estaba mirando el móvil en vivo, a lo que Nazarena contestó: “No, es que me chocó, me hizo una cosita acá en el pecho la parte sexual, pero bueno, ya pasó. Dije: ‘¿Yo estoy con este hombre, con este bigotudo acá al lado?’. No, quería salir corriendo. Te amo, Bocha. Te amo mucho porque si no, no sé cómo me banqué esa serie, cómo me banqué esas escenas es porque te amo. Ahora hablando en serio, sos un gran actor. Estoy muy orgullosa. Sos un genio. La rompés toda. Venís laburando hace tantos, tantos años, pero así todo esto recién empieza. Empieza lo mejor para vos. Te amo. Contá cómo fue mi reacción el día que vimos la serie, que vimos eso, justo esos dos capítulos juntos. Contá cómo fue mi reacción y después mándenme a terapia”.

Santiago Caamaño en la piel de Rubén, el guardia cárcel de En el barro (Netflix)

Ya devuelta en el estudio del programa, Pampito le pidió a Santiago que revelara los detalles. “Naza es hermosa. La amo con todo mi corazón, me acompaña en todo, me ayuda en todo, cree en mí y eso no tiene precio. Somos un gran equipo”, comenzó diciendo Caamaño respecto a su vínculo con la artista. Luego el actor recordó cómo había sido la reacción de Vélez: “Creo que ese día, me acuerdo que me miró y me dijo: ‘No me toques, salí’. Fue fuerte, pero bueno, es una serie fuerte. Mi personaje lo que cuenta también es fuerte, así que es obvio, los mensajes que recibo. Igual siempre con respeto, con buena energía. Y también me sorprende eso de que la gente me dicen: ‘Nunca me di cuenta que eras vos, y está bueno’”.