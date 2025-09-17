El desgarrador pedido de Daniela Celis a la Virgen de Luján por la salud de Thiago Medina: “Volvé con nuestras hijas”

La expareja y madre de las hijas de Thiago Medina se expresó en las redes mientras el joven sigue su internación

El estado de salud de Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano 2022, sigue generando angustia y expectativa en el mundo del espectáculo y entre todos aquellos que lo acompañaron en su popularidad televisiva. Desde la noche del viernes, cuando sufrió un grave accidente, cada parte médico, cada mensaje de apoyo y cada noticia sobre su internación se convirtieron en tema central tanto para su círculo íntimo como para seguidores que, a lo largo de los días, se sumaron a la cadena de oración y aliento en las redes sociales. En medio de la incertidumbre y el dolor, quien tomó un lugar protagónico fue su expareja y madre de sus hijas, Daniela Celis, recurrió a la fe y compartió con su entorno un ruego espiritual cargado de emoción.

Todo comenzó con una imagen publicada por Mara, la hermana de Daniela, en la que se la ve a la influencer durante uno de sus últimos viajes a la Basílica de Luján. No es menor el dato: como ella misma había contado en entrevistas recientes, allí va a rezar especialmente por la salud de Thiago. Sobre esa fotografía, Mara escribió: “Les agradecemos mucho todo el apoyo, se vienen días difíciles pero siempre con fe. Fuerza T.”.

La imagen, rápidamente, fue replicada por Celis, quien sumó a esa postal su propia oración desesperada. En un mensaje sincero y directo a Thiago, la joven escribió al respecto. “Te rezo, te hablo, le imploro a Dios, a la Virgen y a todos los santos, ángeles, arcángeles, seres de luz que sanes pronto y vuelvas con nuestras hijas”, dice el texto, dejando en claro el nivel de angustia y el deseo profundo de que su expareja logre superar el difícil trance.

Lejos de quedarse ahí, Daniela continuó su mensaje con palabras que resumen la intensidad emocional de estos días: “Voy a orarte cada día que pase. Mi alma, cuerpo, mente y energía están con vos, en cada segundo del día, cada parte médico. Se me acelera el corazón, cada noche que pasa es eterna, tus hijas me dan fuerzas, la gente me contiene, cada mensaje, cada oración, todo ayuda para pelearla con vos”.

El mensaje que plasmó Daniela Celis en el posteo de su hermana, Mara (Instagram)

El relato se tornó aún más íntimo al confesar: “Gracias a todos por estar con nosotras. No me siento sola”. Así, agradeció tanto el acompañamiento personal como el de la comunidad que se unió a través de cadenas de oración y gestos de cariño, sea en redes sociales o en la vida cotidiana.

El correr de los días evidenció que la contención se volvió imprescindible para Daniela y su familia. El martes por la tarde, durante un móvil con Intrusos (América), compartió cómo vive el minuto a minuto y cómo mantiene la entereza por sus hijas y por Thiago. “Me siento muy contenida. Con Nacho estoy en el hospital, también La Tora, Mora... Él no se va de casa desde que se enteró del accidente. Está todo el tiempo ayudándome con las nenas, conteniéndolas, bañándolas, dándoles de comer. Le dije si podía ir a Luján, quedate un rato con ellas, así puedo ir a rezar y sentirme un poco más cerca. Muchísimas gracias desde el interior”, relató con una voz quebrada por la emoción.

El momento más desgarrador para la joven llegó al relatar frente a las cámaras su visita a terapia intensiva. “Lo vi una sola vez el domingo por tres minutos. Yo quería que escuchara de mi voz que las niñas estaban bien, porque yo sé que estaba preocupado por las niñas. Yo lo siento, yo lo sé. Hay un montón de familia y amigos que nos están ayudando, que no estamos solas, que se quede tranquilo, que se tome su tiempo, que él es fuerte, que tiene un corazón inmenso”, expresó entre lágrimas, abriendo la puerta a la humanidad y vulnerabilidad que atraviesa a su familia.

Daniela Celis recordó cómo fue enterarse del accidente de Thiago, el miedo que tuvo previo a conocer las palabras del testigo y cómo la apoyan sus seres queridos (Intrusos - América)

La joven también explicó cómo se aferra a cada mínima señal de esperanza: “Hay mucha gente que está llevando muchísima luz y yo lo sé, lo recibimos un montón. Cada vez que yo prendo una vela, la llama es inmensa, no para de moverse y es de creerlo o reventar, pero yo elijo creer en cada cosita, en cada señal, en que todo está bien y está recibiendo todo Thiago, pero no hay que parar la cadena de oración”.

Entre partes médicos de pronóstico reservado, cadenas de oración y abrazos sinceros, la vida de Thiago se ha convertido en una apuesta colectiva por la esperanza. Y, en ese clima de vigilia, la voz de Daniela se alza como símbolo de una lucha diaria: el amor, la fe y la fuerza familiar como antídoto frente a los peores miedos.