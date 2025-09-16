Daniela Celis se emocionó al recordar el último día con Thiago Medina antes del accidente: “Se iba a quedar”

Daniela Celis recordó cómo fue enterarse del accidente de Thiago, el miedo que tuvo previo a conocer las palabras del testigo y cómo la apoyan sus seres queridos (Intrusos - América)

En los últimos días, la preocupación por Thiago Medina ha traspasado las fronteras del mundo del espectáculo. El joven exparticipante Gran Hermano 2022 lucha por su vida en terapia intensiva tras el grave accidente de moto que lo dejó internado en Moreno. Desde ese momento, la incertidumbre es protagonista no solo para su familia y sus amigos más cercanos, sino también para todos aquellos que, desde su paso por la televisión, aprendieron a quererlo. Las horas se hacen eternas entre partes médicos, acompañamientos y cadenas de oración, mientras la voz de su expareja y madre de sus hijas, Daniela Celis, fue escuchada en Intrusos (América).

“Es muy escasa la información que nos dan y después es hora tras hora, día tras día. No me quiero agarrar de algo que no sé si en una hora va a ser lo mismo o peor, lo único que me queda es tener esperanzas y fe, todo lo que tengo adentro mío y de mi alma para que Thiago esté bien y no pensar ni leer nada, ni tocar el teléfono, porque tengo que estar fuerte por las nenas. Es muy difícil porque estoy destrozada por dentro, pero es el proceso que me toca vivir”, expresó Daniela, visiblemente afectada pero con la entereza de quien debe sostener a toda una familia.

El diagnóstico no da respiro. Daniela fue concreta: “Es un diagnóstico reservado, que sigue todo igual, que sigue en terapia intensiva. En este momento, el padre está recibiendo el parte, todavía no salió, por lo que estamos esperando el diagnóstico para ver cómo está”.

Daniela destacó el apoyo de sus amigos y familia mientras Thiago sigue internado en terapia intensiva (Instagram)

Rememorando las horas previas al accidente, la influencer compartió: “Llegué a mi casa, no lo encontré, lo llamaba por teléfono y me pareció muy raro porque dejó a las nenas solas con la niñera. Nunca las dejamos solas con alguien. La llamé a Camila, le pregunto donde está su hermano, me cuenta que fue a buscar la moto porque se la habían ploteado nueva, que en diez minutos llegaba. Le pregunto a la niñera desde qué hora estaba sola y me dice ‘hace una hora y media’”. Al no tener novedades de su expareja, Celis comentó: “Empiezo a pensar que algo le pasó, lo empiezo llamar hasta que luego de media hora me atiende la voz de una mujer y lo que nunca quise escuchar tuve que hacerlo. Fue muy feo. Me dijeron: ‘Estábamos esperando tu llamado, Thiago tuvo un accidente, está en el hospital de Moreno en el quirófano. No podemos darte ningún diagnóstico’. Ahí mi mundo se… Estaba en mi casa, pensaba qué hacía porque tenía que dejar a las nenas e ir con Thiago. Mi familia y la suya fueron, me vine volando hasta acá”.

Actualmente, Daniela asegura: “Me siento muy contenida. Con Nacho estoy en el hospital, también La Tora, Mora… Él no se va de casa desde que se enteró del accidente. Está todo el tiempo ayudándome con las nenas, conteniéndolas, bañándolas, dándoles de comer. Le dije si podía ir a Luján, quedate un rato con ellas, así puedo ir a rezar y sentirme un poco más cerca. Muchísimas gracias desde el interior”.

La joven comentó que decidió irse a la Basílica de Luján para rezar por Thiago (Instagram)

Sobre el acompañamiento de los chicos Gran Hermano, Nacho Castañares tomó la palabra. “Somos familia y realmente lo que pasó fue horrible. En lo que podamos dar una mano lo vamos a hacer. Por mi parte, lo mismo que ayer hablé, siempre respeto para la familia y antes de comunicar algo que lo escuchen de la familia de Thiago o Dani, o de alguno de nosotros que lo podamos replicar”, remarcó el excompañero de Medina dentro del reality.

Daniela dedicó además unas palabras al testigo del accidente, Raúl: “Hablé por teléfono con él, le mandé un mensaje porque quería pasar a su casa a verlo. Para mí esos son ángeles porque lamentablemente no son todos buenas personas y las que lo son se cuentan con la palma de la mano, y él fue una gran persona que hasta escuché que le agarró la mano a Thiago para que no se sienta solo. Y yo quiero ayudarlo a él o lo que necesite y que sepa que cuenta conmigo. Pero bueno, me contestó diciendo que con el mensaje ya era suficiente. Igual siento que voy a tener la oportunidad de juntarme con Raúl y voy a ir a visitarlo para agradecer por todo lo que hizo”.

Más adelante, con la voz quebrada se refirió al momento en que entró a ver al padre de sus hijas a terapia intensiva. “Lo vi una sola vez el domingo por tres minutos. Yo quería que escuchara de mi voz que las niñas estaban bien, porque yo sé que estaba preocupado por las niñas. Yo lo siento, yo lo sé. Hay un montón de familia y amigos que nos están ayudando, que no estamos solas, que se quede tranquilo, que se tome su tiempo, que él es fuerte, que tiene un corazón inmenso”, expresó entre lágrimas.

Daniela se aferra a cada esperanza: “Yo cuando escuché eso dije: ‘Necesito hablar con Raúl’. Realmente no agarro el teléfono, pero yo necesito escuchar de Raúl que me diga eso, que me diga que Thiago realmente no quería irse. Y me dio mucha más esperanza y más fuerza para decir: ‘Dale, vos podés, estás con nosotros, lo sentimos en casa con nosotros’. Las nenas, las tres estamos ahí, sabemos que está él también con nosotras ahí. Y es lo que dicen también de las oraciones. Hay mucha gente que está llevando muchísima luz y yo lo sé, lo recibimos un montón. Cada vez que yo prendo una vela, la llama es inmensa, no para de moverse y es de creerlo o reventar, pero yo elijo creer en cada cosita, en cada señal, en que todo está bien y está recibiendo todo Thiago, pero no hay que parar la cadena de oración”.

Las gemelas de Thiago Medina y Daniela Celis dejaron un conmovedor mensaje para su papá internado en delicado estado (Instagram)

Al volver sobre el testimonio de Raúl, reiteró: “Yo necesitaba la confirmación de esas palabras como para decir: ‘Bueno, quizás en un momento estaba devastado y dice que se va con su mamá, que sabemos que es su ángel mayor’. Y no, él hasta el último momento tenía ganas de seguir viviendo, de estar con sus hijas“. También se refirió al vínculo que tenía con su expareja previo el accidente: ”Gracias a Dios con Thiago fue una semana que estábamos re bien. De hecho, el jueves estábamos en casa, se quedó, tenía la mochila preparada para quedarse todo el fin de semana hasta el domingo para darle los días libres a mi mamá“.

Finalmente, recordó cómo había encontrado su hogar sin la presencia del joven. “Y apenas llegué a mi casa, después de todo esto, fue abrir la mochila para ver si realmente se iba a quedar y tenía cuatro mudas en la ropa. O sea, estaba todo perfecto, gracias a Dios. Es como que almorzamos juntos, nos despedimos bien. Esto fue a 10 cuadras de casa, estaba llegando y nunca lo hizo”.