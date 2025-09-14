La inesperada reacción de la China Suárez con un fanático del club rival al de Mauro Icardi en la calle: el video

A la salida del estadio, la China Suárez se encontró con un fanático del equipo contrario y respondió ante su particular comentario (X)

A miles de kilómetros de la Argentina y en pleno proceso de adaptación a su nueva vida en Turquía, la China Suárez volvió a convertirse en noticia al compartir en redes un día especial junto a Mauro Icardi y sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio. Esta vez, la actriz se mostró en familia en el Estadio Olímpico de Estambul, en ocasión de un momento clave para el delantero argentino: luego de varios meses de recuperación tras romperse los ligamentos en noviembre, el deportista regresó como titular al equipo del Galatasaray y la jornada estuvo marcada por la emoción y el fervor de los fans. La ocasión cobró aun más protagonismo cuando, en medio de la multitud y las cámaras, la actriz vivió un inesperado cruce con hinchas del equipo rival a la salida del estadio, una situación que no tardó en viralizarse y generó miles de comentarios en las redes sociales.

Las imágenes que recorrieron plataformas y grupos de fanáticos, inicialmente compartidas por Emir Kiliccetin, reportero de Beyaz Futbol, muestran a la China rodeada de cámaras en las puertas mismas del estadio. En ese instante, un joven con los colores del Fenerbahçe, uno de los principales rivales en la liga turca, se le acercó y no dudó en gritarle: “El Fenerbahçe es el campeón”. Ella, lejos de perder la calma, se volcó hacia él con una sonrisa y respondió con seguridad: “¡El Galatasaray es el campeón!”.

Pero su respuesta no terminó con esa frase. Luego, la actriz fue por más y replicó el movimiento más famoso de Mauro en cada festejo: inclinó la cabeza hacia un costado y apoyó sus manos bajo el mentón, el gesto que el delantero suele regalarle a sus hinchas tras marcar. El guiño no pasó desapercibido y la secuencia fue rápidamente celebrada en los comentarios por seguidores y fanáticos del club. “La pareja del león también es un león”; “Se te cayó la corona, pero nosotros te la regresamos, reina”; “Te amamos, China”; “Es una gran pareja para el campeón”, escribieron en respuesta a la actitud de la actriz, que se metió de lleno en la pasión del fútbol turco.

La alegría de la actriz por el triunfo de su pareja como titular en el campo de juego (Instagram)

No es la primera vez que la China suelta gestos de apoyo en público. Antes de que el video de su cruce se hiciera viral, compartió la alegría de ver a Icardi ganador tras el triunfo por 2 a 0 del Galatasaray al Eyüpspor. Conmovida por la reaparición de su pareja como titular y tras todo el proceso de recuperación, publicó una imagen que mostraba al delantero con el puño en alto, acompañado de un mensaje claro: “Tu primer partido como titular después de la lesión. Sé de todo tu esfuerzo estos meses, de tus ganas de volver a jugar. Te amo y estoy muy orgullosa de vos”, escribió, exponiendo el costado más íntimo de la familia.

La publicación no terminó allí. La actriz remató con una nota romántica, dedicándole ante sus seguidores. “Y ya que estás, seguí sonriendo así que me derrito”, en alusión a la alegría y la energía renovadas que la entusiasman en esta nueva etapa juntos, a miles de kilómetros de casa.

La China disfrutó de una jornada deportiva junto a sus tres hijos (Instagram)

Así, la jornada que marcó el regreso de Icardi al equipo no solo se convirtió en un suceso deportivo. También fue una nueva demostración del lugar que Suárez se ganó en la vida cotidiana turca: acompañando a su familia, celebrando cada logro y animándose a defender sus colores ante hinchas rivales, siempre con el mismo carisma y una simpatía que la convierten en protagonista tanto dentro como fuera del estadio.