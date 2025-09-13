El video íntimo de Trueno y la española Teresa Prettel a los besos que encendió las redes

El rapero Trueno y su novia, la modelo española Teresa Prettel, confirmaron su relación con el video de un beso

La reciente difusión de un video en redes sociales ha puesto en el centro de la atención a Trueno y Teresa Prettel, quienes ya no ocultan su relación. En las imágenes, grabadas durante una noche del verano español, se observa a la pareja junto a una piscina, riendo, besándose y compartiendo un momento íntimo mientras suena de fondo el tema Solo por vos, interpretado por el propio rapero argentino. Él está con el torso desnudo, mientras que ella tiene una bikini y luce una de las típicas gorras tipo “Piluso” que usa el cantante. La escena, que rápidamente se viralizó, muestra a ambos relajados y cómplices, disfrutando de la música y de la compañía mutua bajo la luz de la luna.

La letra de la canción que acompaña el video refuerza el clima de intimidad y cercanía entre los dos. En uno de los pasajes más destacados, Trueno canta: “Sé que a veces debes pensar que no te pienso mientras planeo borrarte la inseguridad de los besos”. La elección de este tema para el momento no parece casual y ha sido interpretada por muchos seguidores como una declaración de sentimientos.

La relación entre Trueno y Teresa Prettel pasó de ser un rumor alimentado por coincidencias en redes sociales a convertirse en una realidad confirmada por ambos. Durante mucho tiempo, los seguidores de ambos especularon sobre la existencia de un vínculo sentimental, basándose en detalles compartidos en sus cuentas de Instagram. Fotografías en paisajes marinos similares, videos de inmersiones en aguas cristalinas y publicaciones con estilos de edición y emojis parecidos, como el corazón azul, sirvieron de pistas para quienes seguían de cerca sus movimientos.

Trueno y la modelo Teresa Prettel, a los besos en la noche española

El verano europeo fue testigo de varios viajes conjuntos de la pareja por distintos puntos del Mediterráneo. En sus redes sociales, Trueno y Prettel compartieron imágenes desde calas de Mallorca y otros escenarios costeros. En una de las publicaciones, el rapero aparece saliendo del mar sobre una roca, mientras que la modelo muestra, casi simultáneamente, la vista del agua azul desde la misma zona. En otras ocasiones, ambos se retrataron buceando y explorando el fondo marino, reforzando la idea de que compartían no solo el destino, sino también la experiencia.

La primera imagen que postearon juntos Trueno y Teresa Prettel

Las coincidencias no se limitaron a los paisajes. En una de las historias de Teresa Prettel, grabada antes de sumergirse para nadar con peces, se escucha la voz de un hombre de fondo. Los fanáticos de Trueno no tardaron en identificarlo, señalando que se trataba del propio artista argentino. En el video, se distinguen los pies de la persona y parte del traje de baño, de color negro con un escudo blanco, lo que sumó más indicios a la lista de pruebas que los seguidores recopilaban.

La confirmación oficial de la relación llegó a través de un posteo de Teresa Prettel. En un “dump” de sus vacaciones de verano, la modelo incluyó una foto junto a Trueno en la que ambos aparecen sentados en un auto, haciendo el gesto conocido como “corazón coreano”, que consiste en cruzar el dedo pulgar e índice para formar un pequeño corazón. El pie de foto, “¿Se puede alargar el verano hasta el siguiente?”, acompañó la imagen que despejó cualquier duda sobre el vínculo entre ambos.

Trueno confirmó su relación con la modelo Teresa Prettel: "Mi wacha es andaluza"

El vínculo entre ambos se consolidó tras un episodio durante una reciente presentación de Trueno en Sevilla. En uno de los momentos de improvisación más esperados del show, el artista sorprendió al público al referirse de manera explícita a su relación con la modelo. “¿Cómo no me va a gustar el sur si mi wacha es andaluza?”, exclamó, lo que generó una ovación inmediata entre los asistentes. El tramo de la improvisación incluyó varias referencias al público y al contexto local. Frente a la audiencia, Trueno expresó: “Para todos los chavales. Sabes que le damos tranquilos y es lo que vale. Llegó el Truenito, le pega de a poquito. Estamos en Sevilla con todos los primitos, lo sabes”. El ambiente alcanzó su punto más alto cuando el rapero mencionó el origen andaluz de su pareja, confirmando así lo que hasta entonces eran solo rumores.