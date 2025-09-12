Teleshow

Jorge Martínez volvería a vivir en la Casa del Teatro luego de separarse de su novia y regresar de México

El actor volvió al país luego de pasar seis meses viviendo en el extranjero, donde estuvo a punto de contraer matrimonio

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Jorge Martínez regresaría a la Casa del Teatro (Video: América TV-A la Tarde)

Jorge Martínez generó una gran preocupación en todo el mundo del espectáculo luego de que intentó quitarse la vida en La Casa del Teatro. Tras su internación en una clínica de salud mental y de su recuperación, se reencontró con un viejo amor, cuando una mujer llamada Daphne apareció otra vez en su vida. A partir de allí, ambos apostaron nuevamente por la relación, tomando la decisión de mudarse a México y casarse. Pero estos planes cambiaron, cancelaron la boda y él regresó al país.

Así lo informó Daniel Ambrosino al aire de A la Tarde (América TV): “Jorge Martínez, tuvo que salir de la casa del teatro por un asunto que terminó siendo confuso. Se reencontró con un amor, una mujer, Daphne, mexicana, se lo llevó a vivir con ella a México. Estuvieron alrededor de seis meses, la relación se desgastó, se terminó el amor y Martínez volvió a la República Argentina”.

Y siguió: “Por estos momentos está viviendo por la zona de Recoleta. La información de último momento es que posiblemente Jorge Martínez vuelva a la Casa del Teatro. Ya empezó a hacer los trámites”. Ambrosino se comunicó con el actor y está le aseguró que está a la espera de la autorización de Linda Peretz, la directora de La Casa del Teatro.

“Para estar en la casa del teatro, tenés que estar físicamente y psicológicamente bien. Lo cual significa que sí tiene el okay para ingresar nuevamente, esos dos temas están resueltos”, sumó el panelista del ciclo de América TV. En palabras del propio Martínez, por medio de un mensaje de audio, explicó: “No, no, no está descartado, estoy haciendo todos los trámites para entrar en la Casa del Teatro. Ahora me tienen que dar el último okay, pero espero que sea esta semana o la próxima”.

Que le pasó a Jorge Martínez

El hombre que salvó a Jorge Martínez

El noveno piso de La Casa del Teatro, un refugio para artistas en retiro, se convirtió en escenario de una dramática lucha entre la desesperación y la esperanza. Allí, en un rincón del comedor, el icónico actor de tantas películas y telenovelas argentinas, estuvo a un paso de caer al abismo. Fue Jonathan, un empleado del lugar, quien evitó la tragedia con una mezcla de rapidez, temple y humanidad.

“Recibimos un llamado,” recordó en charla con el ciclo A la tarde (América), con una voz que aún llevaba el peso de la experiencia. “Mi compañera Liliana lo atendió y me pasó el comunicado. Crucé Avenida Santa Fe a toda prisa, tratando de localizarlo. Hasta ese momento, no sabíamos que se trataba de Jorge”, contextualizó.

Cuando llegó al comedor del noveno piso, la figura del actor se recortaba contra la ventana abierta. “Le grité que se calmara, que me esperara. Me miró e hizo algunas señas que no entendí, pero eso me dio tiempo para llegar hasta él. Estaba al borde del vacío”. La escena resultó tensa, casi cinematográfica. El empleado intentó llegar hasta allí mientras su mente buscaba las palabras correctas para salvar una vida.

Cuando finalmente llegó, Jorge ya no estaba en la ventana. Pero el alivio duró poco. “Tuvimos un forcejeo en una segunda vuelta. Lo tranquilicé por un momento, pero de repente volvió a pararse y me dijo: ‘Me quiero morir’. Lo agarré de los brazos, luego del hombro. Jorge es una persona corpulenta, y tuve que usar toda mi fuerza”. Un forcejeo, un instante decisivo, y finalmente logró apartarlo del peligro.

Jonathan recordó las palabras de Martínez con claridad: “Decía que estaba solo. Yo le respondí que no, que acá venía mucha gente a verlo. Pero él estaba en shock, muy mal”. En esas frases se percibió un eco de algo más profundo, el grito de una figura pública atrapada en la soledad que muchas veces acompaña a los aplausos que se apagan con el tiempo.

