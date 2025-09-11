De la cama tallada al baño rosa: todos los detalles de la suite de lujo de Susana Giménez en el Palacio Çırağan

Marley se adentró a la habitación de Susana Giménez en el palacio Ciragan y mostró todos los detalles (Por el Mundo – Telefe)

En una de sus aventuras más originales, Por el Mundo, el clásico ciclo de viajes con la conducción de Marley por la pantalla de Telefe, desembarcó en Turquía. En esta oportunidad, llevó como invitada exclusiva a una de las figuras más emblemáticas de la televisión argentina: Susana Giménez. El destino no solo prometía paisajes de ensueño y recorridos inolvidables, sino también un despliegue de lujos que sorprendió hasta a los fanáticos más exigentes del programa. La travesía, marcada por las altas temperaturas típicas de la región en esta época del año, obligó a la dupla a buscar refugio con frecuencia, eligiendo el confort de los rincones más exclusivos disponibles para los huéspedes de la ciudad.

Durante la estadía en Estambul, Susana no dudó en optar por la opulencia y seleccionó como refugio el deslumbrante Palacio de Çırağan, un hotel de leyenda ubicado sobre la orilla europea del estrecho del Bósforo. Como no podía ser de otra manera, la diva eligió una de las habitaciones más lujosas del establecimiento y fue el propio Marley quien se encargó de mostrar a cámara cada detalle de ese espacio que parece haber salido de un cuento digno de sultanes.

Con su característico humor y curiosidad, el conductor recorrió la habitación con micrófono en mano y compartió el asombro con la audiencia: “Susana se quedó tomando el té en el piso de abajo. Este es el piso de arriba, miren lo hermosa que es la cama. Todo muy, pero muy lindo armado. Te ponen acá el agua, por ejemplo, para la noche, dentro de un frasco dorado. Todo es de mucho lujo. Y te dejan acá también para que te abaniques porque hace mucho calor. Yo me cansé de la escalera nomás, pero divino el abanico también”.

Susana, desde el piso inferior, mientras Marley mostraba los detalles de la habitación

La habitación principal estaba equipada con una cama king size de respaldo tallado, vestida con sábanas de tonos rojizos y detalles dorados, rodeada de almohadas mullidas que invitaban al descanso. Un costado del dormitorio ofrecía un escritorio cuidadosamente dispuesto junto a una silla de madera oscura, piezas que completaban la armonía con el mobiliario de cama y una lámpara antigua. La elegancia clásica y el confort moderno se entrelazaban a la perfección en este espacio.

Mientras exploraba, Marley no dejó pasar la oportunidad de bromear al encontrar un gran televisor y unos amplios cajones. “Los cajones de Susana, a ver las cosas que encontramos, ¿hay plata? Ahí no está”, lanzó entre risas, buscando provocar la complicidad de la audiencia y de la propia Susana, que seguía atenta desde el piso de abajo.

El amplio baño rosado que mostró el presentador

La suite, distribuida en dos niveles, permitía el acceso a un balcón interno desde el piso superior. Desde allí, Marley divisó a Susana y, fiel a su estilo espontáneo, le preguntó: “¿Te puedo revisar el baño?”. Ella, con su habitual picardía, respondió a la distancia: “Sí, revisá tranquilo. No sabía que tenía doble piso”.

Junto al productor Federico Hoffman, Marley ingresó al baño de la diva. La escenografía sorprendía por su originalidad y colorido: “Esta es divina. Esta es de los amigos del Sultán. Miren, estamos revisando... Este es el baño de Susana. Un baño todo rosa”, relató mientras recorría el ambiente, y señalaba el vanitory de mármol y la tina de hidromasaje enmarcada por cortinas rojas de diferentes patrones. Como buen observador, Marley reparó en los amenities personalizados: “Ay, mirá. Los jabones vienen así con el ojo”.

El tono divertido se mantuvo cuando Hoffman aprovechó para guardar uno de los exclusivos jabones, provocando la reacción inmediata de Marley: “¿Te vas a afanar un jabón? Una vergüenza”. Las carcajadas se apoderaron del momento y el productor volvió a ingresar, esta vez para llevarse unas pantuflas blancas. El desparpajo y la camaradería aportaron relajación a la atmósfera de lujo.

La afueras de la lujosa suite donde se hospedó la conductora (Captura Por el Mundo - Telefe)

Acto seguido, Marley quiso mostrar cada rincón del Palacio de Çırağan y se detuvo en otras características del hotel: ubicada en el ala más exclusiva del lugar, la suite regalaba vistas alucinantes al Bósforo que dejaban sin palabras tan pronto como se corría la cortina. Los techos altos decorados con molduras, las paredes en tonos claros, el suelo alfombrado y la iluminación que provenía de enormes lámparas telaraña creaban un ambiente majestuoso.

La experiencia de Marley y Susana en Estambul, y en particular en este palacio transformado en hotel de lujo, se tradujo en un episodio inolvidable para sus seguidores. Las cámaras de Por el Mundo dejaron claro que el glamour de la televisión argentina puede mezclarse, sin perder frescura, con el mundo de los sultanes y los palacios de leyenda del viejo continente.