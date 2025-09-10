Se filtraron fotos de Luciana Salazar para una plataforma para adultos: la recreación de la Chocoluli

Luciana Salazar sufrió la filtración de imágenes de su perfil en la plataforma de contenido para adultos

A cuatro meses de comenzar a generar contenido para DivasPlay, la reconocida plataforma de contenido para adultos, una serie de fotos de Luciana Salazar fueron filtradas del sitio. Se trata de una producción privada en la cual la modelo recreó su famosa Chocoluli, un antiguo video viral de los años 2000 cuando la influencer trabajaba para Playboy.

En la imagen, se ve a Salazar de perfil, luciendo únicamente un delantal blanco. Mientras, frente a la modelo, el clásico postre destaca sobre la mesada de la cocina. En la producción, la influencer también se mostró acostada sobre una lona de gimnasio, al término de lo que parecía una sesión de entrenamiento. Mientras ella tapaba su pecho, alrededor destacaban pesas, mancuernas y elementos para el ejercicio.

Luciana Salazar recreó su recordada ChocoLuli

Por último, la tercera imagen filtrada la muestra a Luciana de espaldas, mientras destaca con tacones, medias y lencería de color negro. En el margen izquierdo de la foto, un espejo devuelve la parte delantera de la modelo. Las imágenes formaban parte de un perfil privado de Salazar en DivasPlay, no eran fotos que pudieran visualizarse públicamente. Dentro de la plataforma, las modelos cuentan con tres tipos de contenido, un perfil público al cual los usuarios pueden acceder por suscripción, material bloqueado, al cual se accede con un pago premium, y el perfil privado, que solo se vende por chat.

A principios de junio, en una charla con Mujeres argentinas (eltrece), Luciana contó sus sensaciones después del primer día en la plataforma, repasó los motivos que la llevaron a unirse y sorprendió con algunos de los pedidos que recibió.

Luciana Salazar posó frente a un espejo en una producción de fotos para la plataforma

“Estuvimos negociando un año y me cerró la propuesta. Es una plataforma muy seria, entraron muchas figuras de primer nivel de Argentina y no se sube ningún material que no esté avalado por mí”, explicó la rubia. Y en este sentido, reveló lo que más la sorprendió de la nueva experiencia: “Arranqué hace un día y ya me han pedido videos de mis pies. Es brutal”, se sinceró.

Ante la reacción del panel, Salazar dio más detalles de la situación: “Reconozco que yo soy fan de tener lindos los pies, de hacerme la pedicuría y tenerlos impecables, pero porque es un gusto personal. Me da gracia que genere esa sensualidad”, admitió.

En ese punto, Silvia Fernández Barrio le preguntó si sentía algún tipo de pudor durante las filmaciones. “Tengo experiencia de trabajo, hice producciones con los mejores fotógrafos de la Argentina”, reconoció Luli, lo que motivó la humorada de Virginia Gallardo, otra de las panelistas “Lo hemos hecho tantas veces, Luciana, bienvenida a esta plataforma”, bromeó la misionera, que también tiene un perfil en este tipo de contenido.

Se filtraron imágenes del perfil privado de Luciana Salazar en DivasPlay

La confirmación de Luciana Salazar como la nueva imagen de la plataforma DivasPlay llegó tras un proceso prolongado de negociaciones y evaluaciones. Desde julio de 2024, ambas partes intercambiaron propuestas y discutieron condiciones, mientras la modelo analizaba el alcance e impacto de la alianza. El acuerdo se formalizó recién a finales de abril de 2025, cerrando un ciclo de reunión tras reunión, según detalló la propia Salazar en diálogo con medios locales.

Uno de los factores que inclinó la balanza fue el enfoque profesional de la propuesta por parte de DivasPlay. La presentación de una estrategia clara y el desarrollo de un plan de marketing anticipado, junto con una estructura de objetivos definidos, facilitaron el visto bueno de la modelo. “La forma en que plantearon el proyecto y la claridad de las expectativas me dieron seguridad”, expresó Luciana Salazar durante una entrevista.

Meses atrás, Luciana Salazar anunció su llegada a DivasPlay

Para la exvedette, recibir propuestas similares fue habitual, aunque hasta este acuerdo nunca había avanzado debido a la falta de convencimiento de las condiciones. La clave se encontró en la flexibilidad ofrecida tanto en términos económicos como en el manejo de la imagen.

Luciana Salazar destacó la posibilidad de trabajar bajo sus propias reglas y tiempos como uno de los motivos principales para aceptar la oferta. La autonomía fue un elemento determinante en la decisión, que llegó tras evaluar distintos escenarios con su equipo. El lanzamiento del canal exclusivo de Luciana Salazar en DivasPlay marcó el inicio de una nueva etapa en la carrera de la modelo. Los primeros contenidos exhiben una estética que combina sensualidad con matices elegantes, en línea con el perfil de la plataforma.