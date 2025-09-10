Teleshow

Marcela Tinayre habló del furor de su audio viral “Voy a ir, pero con la peor de las ondas”: “Es impresionante”

La conductora recordó el origen de su mensaje de voz, enojadísima, que se filtró y el furor que cosechó en las redes

Iván Basso

Iván Basso

Marcela Tinayre habló del furor de su audio viral “Voy a ir, pero con la peor de las ondas”: “Es impresionante” (Video: Instagram/ Love / ST TV)

“Voy a ir, pero con la peor de las ondas”, se volvió una frase viral. Todo surgió de un audio que se filtró de Marcela Tinayre, enojada porque tenía que ir como invitada al programa de su madre Mirtha Legrand. Hoy el mensaje fue adoptado por los redes sociales y se convirtió en un furor.

Durante su paso por el programa de streaming No damos Abasto en el canal de streaming Love/ST, la conductora expresó su sorpresa. “Yo le juro que me salió del alma, no sé por qué pegó tanto. Pero, ¿sabes en quiénes más pegó? En los jóvenes”, aseguró sobre cómo una frase espontánea fue capaz de trascender y captar la atención de los usuarios más jóvenes de TikTok.

La conductora también repasó cómo surgió ese momento inesperado, cuando una productora del ciclo de La Chiqui la llamó para pedirle si podía ir como invitada a un programa especial de la diva en Rosario por el Día de la Bandera. “Le dije ‘mirá, me llamás a último momento y voy a ir sin maquillaje, sin cambiarme, sin peinarme y con la peor de las ondas”. Risueña, manifestó: “Sin maquillaje, sin peinarme, sin cambiarme... Era televisión, era boicotearme a mí”.

"Con la peor de las ondas": el furor viral por el audio de Marcela Tinayre (Poner todos en uno)

Pese a su disgusto inicial, Tinayre reconoció que al final disfrutó su participación en el programa de Mirtha. “No sabés lo bien que lo pasé después”, reconoció en el ciclo que conducen Guillermo Barrios, Anamá Ferreira y Ayelén Benítez.

El relato estuvo acompañado por los comentarios de Anamá Ferreira y Guillermo Barrios, quienes compartieron las repercusiones de la frase y la autenticidad que caracteriza a Tinayre tanto dentro como fuera de cámara. La viralización fue subrayada por Anamá Ferreira, quien apuntó: “En TikTok hay chicas en donde una dice ‘Bueno, vamos a salir, nos vamos hasta tal lado, pero yo no voy a gastar mucho’. Y otra comenta ‘yo voy a ir, pero con la peor de la sondas”.

“Terminaba de hacer mi programa Las Rubias ese día y me llaman un viernes para decirme ‘Ay, tenés que venir a Rosario, te necesita en Rosario porque para el programa de Mirtha se va a hacer ahí’”, recordó, sobre la invitación que terminó en un su mensaje de voz enfurecida, su posterior filtración y el inesperado éxito que tuvo dentro de la cultura viral, la misma a la que ha contribuido tanto, precisamente su madre.

Marcela Tinayre posó con una
Marcela Tinayre posó con una remera con su célebre frase "Con la peor de las ondas" (Instagram - Love/ St)

En una entrevista en 2022 con Ángel de Brito en LAM (América), Marcela Tinayre ofreció detalles sobre el contexto de su famoso audio en el que asegura: “Mirá, voy a ir, pero voy a ir con la peor de las ondas; bánquenme con la peor de las ondas. Voy a tomar mi auto el sábado a la mañana, me voy a ir tranquilita, díganme dónde voy. ¿Es el sábado o el domingo? No sé qué día tengo que ir. Voy a ir así nomás. A mí no me pidan que esté peinada, maquillada ni nada, si hay alguien que lo haga, fenómeno”.

La conductora explicó en el ciclo que este mensaje estuvo dirigido a Silvia Pesquera, una productora que colaboraba con Mirtha Legrand. “A mí me molesta que me llamen de apuro. Me dio como fastidio por la forma en que me lo dijo. Ni siquiera me preguntó ‘¿podés salvarnos, Marce?’ Fue todo ‘ay, sí, te queremos invitar a La noche de Mirtha a ver si podés venir’”, rememoró Tinayre.

“Me pesó el rol de hija, entonces les dije ‘lo voy a hacer con la peor de las ondas. Ni me voy a vestir, ni me voy a maquillar’. Estaba enojada conmigo misma por haber aceptado”, admitió la conductora, resaltando el conflicto interno que le generó la situación. “Nunca más hablé con esa productora, pero mamá nunca me preguntó nada sobre esto. Yo soy de dar esas contestaciones. No tengo ese freno inhibitorio”, finalizó, sobre los efectos posteriores del episodio.

Marcela Tinayre

