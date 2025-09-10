La palabra de Jimena Buttigliengo tras la denuncia a su exmarido: “El mentiroso reúne pruebas de sus mentiras”

La palabra de Jimena Buttigliengo tras la denuncia a su exmarido (Video: América TV-Intrusos)

Luego de haber estado alejada de la vida mediática y tras dejar atrás el escándalo del Wandagate, Jimena Buttiliengo volvió a aparecer en la escena pública con una fuerte denuncia contra su expareja, Willy Rizzo, a quien acusa de mantener secuestrados a sus dos hijos, Willy Andrea y Lynda Rose. El empresario inmobiliario dio su versión de la situación y ahora ella volvió a recoger el guante.

El conflicto escaló a declaraciones cruzadas, exposiciones judiciales y trascendió a la pantalla, donde Intrusos recogió en exclusiva la palabra de la modelo para clarificar una situación tan delicada como compleja.

En diálogo con el programa, Jimena relató: “Lo único que quiero es volver a sentir a mis hijos”, en referencia a la imposibilidad de verlos tras un viaje que, según su testimonio, iba a ser temporal, pero terminó extendiéndose sin fecha de retorno. Remarcó que “el mentiroso reúne pruebas de sus mentiras, que es la excusa que pondrá para quedarse con los chicos, que fueron de vacaciones y nunca más volvieron”. Ante los señalamientos que circularon sobre su persona, la modelo fue tajante: “No tengo nada que esconder. En Argentina me conocen todos”.

Rizzo, empresario inmobiliario y diseñador ítalo-francés, respondió desde su entorno con documentos judiciales y versiones contrapuestas. La acusó de consumir drogas y de no contar con los recursos económicos para criar a los niños, a lo que Buttigliengo replicó: “Soy una persona de bien. Mis hijos tienen que volver a casa, que diga lo que quiera, que lo compruebe. Sé lo que hago y lo que no”. Remarcó que “viviendo en Europa combinábamos que yo los criaba y él trabajaba”, explicando que existía un acuerdo, avalado legalmente, por el que ella se hacía cargo del día a día de los chicos, mientras él sostenía la economía familiar.

Jimena con su entonces pareja y padre de sus hijos, Willy García (Instagram)

Karina Ivícoli, panelista a quien Jimena brindó detalles exclusivos, aclaró que la modelo residía en Ibiza con los hijos, mientras que el padre permanecía en Francia, y que la modalidad acordada de custodia era compartida tras la separación, formalizada un año y medio atrás. “La demanda se hace en España porque allí es donde viven”, detallaron en el programa, añadiendo que existían acuerdos firmados en ese país sobre el cuidado compartido de los menores, aunque después la exesposa denunció que su ex decidió, de manera unilateral y sorpresiva, no devolver a los niños tras una visita.

Buttigliengo sostuvo su postura y subrayó que no temía ninguna investigación: “Me tocó a mí, pero sé que lo voy a superar”. En tono firme pidió el cumplimiento de lo pactado: “Nos separamos y no lo aceptó. Quiero que respete lo que firmó”. La controversia legal se agravó por acusaciones serias de ambas partes. Ella sostuvo que Rizzo usó viejas sentencias en su argumento, mientras que, según los documentos comparados por Intrusos, existía una más reciente, de junio de 2024, que establecía que ambos progenitores compartían el cuidado de los chicos.

A pesar de eso, la modelo denunció que el padre de sus hijos bloqueó toda comunicación y “secuestró” a los menores, generando una situación de angustia que, según sus palabras, impactó también en los niños: “Ojalá dejen hablar a mis hijos, que están asustados y me piden que llame a la policía”.

Los mellizos de la modelo tiene siete años y el 11 de septiembre cumplirán ocho

Los detalles sobre la dinámica familiar y las razones del distanciamiento mostraron la complejidad de los conflictos de familia internacional: Buttigliengo explicó que la separación ocurrió porque él “no soporta que ella haya decidido terminar la relación”, contexto que, sumado a los desacuerdos y las acusaciones mutuas, derivó en una escalada judicial, emocional y mediática que involucró a los niños en el centro de la escena.