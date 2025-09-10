El momento más tierno de Isabel Macedo con sus hijas en el set de Margarita: entre juegos, disfraces y peluquería

En medio de su jornada laboral, Isabel Macedo llevó a sus hijas y compartió lo que hace con sus hijas (Instagram)

Isabel Macedo mostró su lado más maternal al llevar a sus hijas al set de grabación de la segunda temporada de Margarita. La actriz, que atraviesa uno de los momentos más intensos de su carrera, aprovecha cada minuto libre para estar con Belita y Julia, las pequeñas que tiene junto a Juan Manuel Urtubey. En medio de su agenda recargada, Isabel festeja la compañía de sus nenas en sus proyectos laborales y deja claro que su familia siempre es prioridad, incluso durante las extensas jornadas del rodaje.

Desde su camarín, la antagonista de Margarita compartió a través de su cuenta personal de Instagram un tierno video bautizado “al trabajo con mamá”. Allí se la ve junto a sus hijas en pleno backstage, conformando una rutina distinta pero divertida. Belita y Julia aparecieron en el tape mientras acompañan a su madre en las largas horas de trabajo. Julia, con un vestido negro y rojo a lunares, se acomoda en el camerín mientras la mayor, con picardía, le pregunta: “Mami, ¿podemos jugar?”. Sin dudar, Isabel accedió y la mayor de las nenas acomodaba las fichas de un juego de mesa sobre la mesa de maquillaje, lista para una partida improvisada en medio del trajín.

El día de grabación siguió con otro momento especial. Belita se acercó a la estilista de Isabel y se ganó el centro de la escena. Dispuesta a consentirla, la especialista le hizo tres trenzas cocidas en el medio de la cabeza, algo que sorprendió tanto a la actriz como a quienes estaban cerca. “Pelucha, te robaste mi lugar… ¿Estás contenta que viniste a ver a mami?”, la increpó cariñosamente Isabel, mientras la nena respondía con una tímida sonrisa y un leve gesto de aprobación. La complicidad entre madre e hija quedó registrada y pronto sumó otro momento memorable.

Isabel Macedo compartió su jornada laboral junto a sus hijas

En otro sector del camarín, Julia disfrutó de la atención absoluta de su mamá. Macedo la llenó de besos y abrazos entre risas, y la niña celebró ese cariño. La actriz, lejos de descuidar a sus hijas por el trabajo, se aseguró que ambas recibieran mimos y contención en todo momento. Incluso improvisaron un juego con heladitos de juguete. Julia alcanzó uno de pistacho a su mamá, quien lo recibió divertida, mostrando una faceta descontracturada detrás de cámara.

Más tarde, el reloj marcó el inicio de las grabaciones y fue el momento de que Isabel se pusiera en la piel de Delfina, la villana de la historia. Sin embargo, la actriz no se despegó de sus hijas ni un segundo y aprovechó cada espacio libre para grabar videos con las nenas jugando. En medio del ritmo exigente de la producción hubo tiempo para una sesión de fotos en familia y, ya terminada la jornada, salieron juntas a disfrutar de una caminata al aire libre.

Una vez más, la actriz supo hacerse un lugar para disfrutar de sus hijas en los sets de grabación (Instagram)

En redes sociales, el contenido se viralizó rápidamente y la sección de comentarios se transformó en una catarata de mensajes llenos de afecto y amor. “La ternura de las tres juntas”, “Así da gusto trabajar”, “Qué felices se ven al acompañarte”, “Los hijos son los mejores compañeros de trabajo”, “Las amo”, “Me muero de amor”. Así, los seguidores celebraron la manera en la que Macedo combina su labor como artista y mamá sin perderse de los pequeños grandes momentos del día a día.

Las imágenes dejan en evidencia lo importante que es la familia para la actriz y cómo, pese al ritmo de trabajo, Macedo no duda en hacerles un lugar a sus hijas en cada rincón de su vida. La jornada terminó y las tres se despidieron del set tomadas de la mano, ejemplo claro de que el amor puede estar presente en cualquier ámbito, incluso detrás de las luces y las cámaras.