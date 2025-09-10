Teleshow

El hijo de Yiya Murano habló sobre la envenenadora luego de conocer el trailer de su serie: “Fue una mitómana”

La producción explora la vida de la primera asesina serial argentina. En Los Profesionales, Martín Murano brindó un estremecedor testimonio

Martín Murano habló sobre Yiya, su madre, apodada como "La envenenadora de Monserrat", a pocos días del estreno de la serie sobre ella

Mientras el primer tráiler de la serie “Yiya” ya vio la luz y la producción está a punto de estrenarse en la plataforma Flow, el hijo de Yiya Murano brindó un descarnado testimonio sobre su madre en Los Profesionales, por El Nueve. Martín Murano, que escribió un libro lapidario sobre la “Envenenadora de Monserrat”, no eludió cuestiones delicadas de su historia familiar, e incluso sostuvo que su madre habría intentado envenenarlo siendo un niño de 12 años.

“Estamos hablando de una mujer mitómana”, afirmó con contundencia, y añadió: “No lo digo yo, lo dice el informe psiquiátrico forense”. A lo largo de la conversación, quedó claro el distanciamiento que mantuvo con su madre desde chico. “Yo en ningún momento me llevé bien con ella, desde que era muy chiquito”, expresó, dejando entrever una relación cargada de tensiones.

Se estrenó el primer tráiler de la serie de Yiya Murano, la envenenadora de Monserrat

El relato continuó con detalles de su infancia: “Si conocés algo de la historia, sabrás que ella me llevaba a desayunar con los diferentes amantes que ella tenía. Y tenía prohibido contárselo a mi papá”. Martín explicó que era muy pequeño y no entendía lo que sucedía: “Yo era muy chico, no sabía lo que significaba un amante”. También destacó el contexto generacional: “No te olvides que los siete años míos, no son los siete años de un chico de hoy, que maneja Internet con una sola mano”.

Ante la pregunta sobre si fue difícil sobrellevar ese entorno, admitió: “Y fue muy difícil. Fue una época muy violenta, en mi adolescencia sufrí mucho bullying. Después me volví yo el violento. Hasta que cuando la realidad te supera no tenés otro camino que aceptarla, ¿no?”.

Yiya Murano, la envenenadora de Monserrat

En la serie de próxima aparición, realizada en colaboración con Kuarzo e Idealismo Contenidos, Pablo Rago interpreta a un periodista que no suelta el tema de la culpabilidad de Yiya, generando una atmósfera de tensión y misterio desde el primer momento. El recurso de la narrativa que va y viene en el tiempo ayuda a reconstruir minuciosamente los pasos previos y posteriores a los asesinatos. El peso del papel principal recae sobre Julieta Zylberberg, quien asume el desafío de interpretar a María Bernardina de las Mercedes Bolla Aponte de Murano, conocida popularmente como “La envenenadora de Monserrat”, apodo que deja en claro el perfil de la historia. El elenco se completa con figuras como Cristina Banegas, Mónica Antonópulos, Cecilia Dopazo, Diego Cremonesi y Carlos Portalupi.

Yiya Murano, nacida en 1930 y fallecida en 2014, pasó a la historia policial argentina como la primera mujer condenada a prisión perpetua por haber cometido asesinatos en serie. Su actividad principal era la de prestamista en la ciudad de Buenos Aires, y sus delitos tuvieron lugar en 1979, año en que sacudió al país por la crueldad y el método empleado. Fue acusada de asesinar a tres mujeres: su prima Carmen Zulema del Giorgio de Venturini, su vecina Nilda Gamba y la amiga de esta última, Lelia Elida Formisano de Ayala.

Martín Murano, con el libro que escribió sobre su madre (@matitexeira)

Murano utilizaba un método singular y perturbador para cometer sus crímenes: invitaba a sus víctimas a tomar el té y les ofrecía masitas envenenadas con cianuro. El motivo detrás de estas muertes era eludir el pago de deudas que ella misma había contraído con estas mujeres, en un contexto que se reconoció como una estafa piramidal.

Fue detenida en abril de 1979, aunque en 1982 un juez la absolvió inicialmente. La causa tuvo nuevos giros: la Cámara de Apelaciones anuló la absolución y en 1985 la justicia sentenció a Murano a prisión perpetua. Cumplió 16 años de condena y falleció tiempo después en un geriátrico.

