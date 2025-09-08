Furia de Gran Hermano apuntó contra Georgina Barbarossa y la conductora le respondió: “No me gustó su juego agresivo”

Furia Scaglione contra Georgina Barbarossa y su programa (Video: Intrusos/ América)

La controversia entre Furia Scaglione y Georgina Barbarossa alcanzó un nuevo punto de tensión tras las recientes declaraciones de la conductora, quien respondió de manera directa a los reclamos de la exparticipante de Gran Hermano.

El conflicto se originó cuando la polémica participante del reality show manifestó en una entrevista que no volvería a presentarse en el ciclo de las mañanas de Telefe debido a los comentarios que, según ella, se realizaron sobre su persona tras su salida del programa que condujo Santiago del Moro.

Georgina Barbarossa le respondió a Furia: “Que venga cuando quiera, yo no tengo problema con ella" (A la Barbarossa, Telefe)

La propia Georgina Barbarossa fue consultada acerca del malestar de Scaglione. “Que venga cuando quiera, yo no tengo problema con Furia, no tiene autocritica”, señaló, en una nota con Intrusos (América TV). Respecto a los señalamientos de la exparticipante sobre un periodista que habría sugerido que ella podría ser violenta, Barbarossa aclaró: “Yo no fui, sé quien lo dijo, pero no lo voy a decir”.

En relación a la decisión de Furia de no regresar al programa, Barbarossa sostuvo: “Ella me dijo que no iba a venir, se lo pierde. No me gustó su juego agresivo. ¿Cuál es el problema? No a todo el mundo le puede gustar lo que yo hago o lo que vos hacés”. Finalmente, la conductora buscó restar importancia al enfrentamiento y concluyó: “Ya está Furia, eso ya pasó el año pasado. Soltá que me duele la muela”.

Furia Scaglione fue contudente: “Si no me piden disculpas públicas, yo no me voy a sentar ahí"

En ese contexto, también le consultaron a Robertito Funes, quien había reemplazado a Barbarossa durante dos semanas. “No sabía, la he tenido a Juliana en La Noche de los ex y no sabía que pasaba eso”, aseguró el periodista en el ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, y describió el ambiente del programa. “En el programa de Georgina está todo a flor de piel. La estoy reemplazando hace 15 días y hay que tener la vara alta. Cuando empieza a subir se tocan esos temas difíciles y salta una y la otra como en un ring”, sostuvo.

Al ser interrogado sobre el motivo del enojo de Scaglione, Robertito respondió: “No sé porque hace mil que no la veo, creo que la vi desde que se hizo famosa hasta hoy unas cuatro veces y en los programas”. Además, opinó sobre la reacción de la influencer ante las críticas: “No sé bien qué pasa por su cabeza, pero sé que es una mujer determinante y es verdad que cuando vos hacés referencia a Gran Hermano, se piensa en ella”.

Las declaraciones de Furia contra Georgina Barbarossa

Georgina volvió de viaje y se encontró con una auténtica Furia

Durante una entrevista en el programa de streaming No damos Abasto, Furia abordó el conflicto con Georgina y explicó el origen de su malestar. “Tengo un problema con Georgina. Habló muy mal de mí mucho, que yo dije: ‘¿Qué pasa acá? ¿Por qué me odia tanto?’”, expresó la exparticipante de Gran Hermano.

Según su interpretación, la actitud de la conductora y de parte del panel respondía a que ella representaba una figura con potencial dentro del reality. “Yo entendí que soy Juliana, que tengo mucho potencial y que me estaban haciendo pelota porque sabían que yo iba a brillar. Es como pagar un derecho de piso”, opinó.

Furia Scaglione continúa muy ofendida con todo el programa de Georgina Barbarossa

La posibilidad de un acercamiento fue descartada por la propia Furia cuando Anamá Ferreira le consultó si contemplaba reconciliarse con Barbarossa. Furia fue tajante: “Yo creo que ella me tiene que pedir disculpas. No solamente ella, sino en el programa en que ella está. Hay un montón de panelistas que dijeron que yo tengo una psicopatía y que puedo llegar a matar a alguien. Es un montón”, afirmó, en la misma entrevista. Además agregó que solo iría al ciclo matutino si recibe disculpas públicas por parte de la conductora y de todo el panel del programa.