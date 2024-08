Furia se despidió de la televisión y reflexionó sobre su futuro en los medios: “No será el lugar correcto”

Furia contó el motivo por el que se aleja de la televisión

A través de sus redes sociales, Alex Caniggia confirmó que Juliana Furia Scaglione, la participante más polémica de la última edición de Gran Hermano, se sumará de manera fija a Toda, el programa que conduce junto a Melina De Piano por el canal de streaming Carajo. Tras firmar contrato y hacer la presentación oficial en vivo, Juliana se quedó charlando con sus futuros compañeros. Dentro de la entrevista fue consultada sobre su futuro en los medios, y su respuesta fue contundente y categórica.

Por el momento, descartó la posibilidad de seguir trabajando en la televisión: “Yo creo que yo ya cumplí un rol en la TV. Ya pasaron siete meses y por todo lo que veo creo que di un montón y por ende ahora tengo un montón que dar pero para mí. Siento que la tele no será el lugar correcto porque no me gusta el chimento”, comenzó diciendo Juliana.

“Si en algún momento la televisión cambia y es mucho más humana y amena me parece que estaría copado trabajar acá pero si sigue siendo como lo que es o lo que me brindan no. Porque hoy tengo la posibilidad de que Moria Casán hable bien de mí, pero hay mucha gente que está dentro de la televisión que no lo hizo, entonces no tengo por qué seguir dándole de comer a la tele o a ellos”, concluyó Furia.

Al escucharla, Alex apoyó su visión: “Me encanta, pierden una estrella”, sostuvo el mediático y Melina, panelista del ciclo, comentó: “Entiendo que fue un puntapié que te sirvió para que la gente te conozca y ahora empezar a tu carrera de cero, pero no para seguir en ese mundo”, analizó.

Moria Casán vaticinó el futuro de Furia

Moria Casán vaticinó el futuro de Furia en la TV Descripción lo mismo

Así la cosa, en las últimas horas Moria Casán opinó acerca del futuro de Furia en los medios. Este tema se dio en el marco de una entrevista que la diva le dio al programa de América TV, Intrusos. Entre sus declaraciones indicó que Scaglione “logró mantener altos niveles de audiencia y se convirtió en una figura central de Gran Hermano, pero ahora deberá encontrar su propia identidad y espacio fuera del reality”.

“Yo creo que el personaje de Furia se vampirizó a Gran Hermano y cuando el programa termina, se la vampiriza a ella”, explicó Moria con su habitual estilo: “Es un pase de vampirizaciones, la mina hizo todo, le mantuvo el show, le mantuvo el rating”, agregó.

Durante la entrevista, Moria sugirió que el perfil de Juliana, con su probada energía y habilidad física, sería ideal para un espectáculo que requiera competencias acrobáticas. Esto llevó a los panelistas del ciclo de América a mencionar que el Circo del Ánima de Flavio Mendoza sería una opción atractiva y viable para Scaglione e incluso fue el mismo productor teatral quien expresó públicamente su interés en incluir a Juliana en su espectáculo.

En ese sentido, la diva argentina también analizó una variable del asunto: “No sé si el personaje no se la habrá comido a ella, porque no está saliendo mucho en los medios, o sea que el medio la está descartando”. Al escuchar sus declaraciones, la periodista Laura Ubfal especuló que esto podría deberse a “la ruptura del vínculo contractual con Telefe” y no necesariamente a un decrecimiento del interés público. En una clara distinción, Casán recalcó: “No confundamos descarte con cancelación. Nunca hubo un personaje así en Gran Hermano, era una perfo constante de la mina”, expresó la diva confirmando que Juliana logró captar la atención de la audiencia y cómo creó una conexión fuerte con los televidentes: recibió muchos fans y mucho hate. Restará ver cómo continúa la vida de Furia a nivel profesional ahora que el reality terminó.