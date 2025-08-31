El rotundo cambio estético de Furia Scaglione tras su cirugía de nariz: las fotos del resultado final

El cambio en la imagen de Juliana Furia Scaglione después de su operación de nariz llamó la atención tanto en redes sociales como en el ambiente mediático. Las imágenes del antes y después, compartidas este fin de semana por el profesional a cargo de la cirugía, muestran con claridad el resultado que logró la exparticipante del reality Gran Hermano. “Nos dedicamos minuciosamente a corregir cada imperfección y naturalizar su estructura nasal para que a pesar de achicar su nariz luzca más natural que antes. No es menor aclarar que se trabajó arduamente la parte funcional para lograr una buena mecánica ventilatoria nasal”, explicó el especialista en su cuenta de Instagram.

Según contó el cirujano, Juliana ya se había sometido a una operación previa, lo que presentaba desafíos adicionales: columela colgante, retracción y asimetría alar, techo nasal abierto, irregularidades y asimetría de volumen óseo y colapso valvular. En las fotos, Furia exhibe una apariencia renovada y una notoria mejora en la definición de su perfil.

A tres meses de la cirugía, los tejidos continúan acomodándose a su nuevo esquema, un proceso que, según el cirujano, se extenderá durante un año en pacientes de casos secundarios. La deportista y figura televisiva compartió el proceso de transformación en tiempo real y expresó su conformidad: “Así va quedando. ¡Paso a paso! Gracias”. El médico destacó que Furia “se mostró muy involucrada en el proceso y en el seguimiento de cada indicación posoperatoria”, reconociendo el esfuerzo de su paciente y la importancia del tiempo de reposo para obtener el resultado buscado.

La decisión de la exparticipante de Gran Hermano de someterse a una rinoplastia tuvo motivaciones funcionales y estéticas. En julio, la doble de riesgo había revelado a través de sus redes que optó por la intervención para mejorar su respiración. Durante la etapa de recuperación, se mostró ante sus seguidores con la nariz vendada y usando hisopos, cumpliendo de manera estricta las pautas indicadas por el especialista. “Me pude destapar la nariz como me dijo el doc. Me apliqué los cornetes estos que tengo que usar ocho horas diarias hasta esta altura porque no quiero tener agujeros enormes, pero sí quiero respirar. Estoy muy feliz”, contó la exparticipante. Siguiendo el consejo médico, adoptó una rutina enfocada en preservar el resultado logrado y mantener la funcionalidad.

En cada actualización a través de videos y fotos, Furia compartió el paso a paso y la disciplina que implicó la recuperación. Mostró de manera transparente los cuidados, el uso de los tapones y el seguimiento médico. La intervención respondió a una inquietud que la deportista arrastraba desde hacía tiempo y que finalmente se animó a resolver dentro de una etapa de reinvención personal y mediática.

En cuanto a la interacción con el equipo médico, Furia se grabó junto al doctor Garone antes de la cirugía, aclarando el objetivo del procedimiento estético y funcional. “Viene a hacerse unos retoques, unos retoquecitos para respirar un poquito mejor y además para quedar con una nariz más estética también, vamos a levantar un poquito la punta y a suavizar el dorso de la nariz”, describió el especialista en un video difundido en las cuentas de ambos. La deportista, por su parte, reconoció: “Chicas, me llegó el momento, así que él me va a ayudar un montón. Ustedes saben que yo siempre tuve este problemita”, dijo señalándose la nariz y agradeciendo la confianza generada durante las consultas previas.

La página personal y profesional de Furia encuentra una nueva etapa tras la operación. Su paso por Gran Hermano estuvo marcado por una presencia intensa y disputas constantes dentro del juego. La figura se diferenciaba por su personalidad explosiva, enfrentamientos verbales con sus compañeros y un episodio de intento de agresión física.

El cambio de imagen y los planes para nuevos tratamientos marcan solo el inicio de una etapa en la que busca capitalizar su alto perfil y una comunidad que sigue cada uno de sus movimientos.