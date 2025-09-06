Teleshow

La ingeniosa respuesta de Maxi López luego de que un negocio utilizara su imagen sin su consentimiento

El exdelantero de River Plate se enteró de que utilizaban una foto suya para publicitar un restaurante del barrio porteño de Palermo. La llamativa propuesta que impuso para resolver el problema

Lucía Consiglieri

La respuesta de Maxi López
La respuesta de Maxi López luego de que usaran su imagen sin consentimiento (Foto: Instagram)

Maxi López volvió a captar la atención en redes sociales tras descubrir que su imagen había sido utilizada sin autorización en una publicación comercial. El exfutbolista, lejos de reaccionar con enojo, decidió responder públicamente de una manera conciliadora y solidaria, marcando así el tono de un intercambio que rápidamente trascendió el hecho puntual y mostró una faceta social y empática de su personalidad.

La situación comenzó cuando el establecimiento involucrado publicó un mensaje dirigido a López en el que expresó: “Pedimos disculpas públicas al Sr. Maximiliano Gastón López por la publicación que se realizó el día 13 de julio a través de este medio en la que se utilizó su imagen sin autorización y sin que el mismo se encontrara en el lugar. Reconocemos el error, asumimos la responsabilidad y nos comprometemos a que no vuelva a repetirse”. Con este gesto, el restaurante buscó cerrar la polémica y brindar señales de responsabilidad.

Lejos de escalar el conflicto, Maxi aceptó el gesto de manera pública, por medio de sus historias, y se manifestó con altura: “Acepto las disculpas, estoy seguro de que cuando vaya para Argentina, van a preparar una buena cantidad de comida para salir juntos a repartir y donar a todos aquellos que la necesitan”, escribió en sus historias, acompañando su mensaje con íconos de alimentos y solidaridad.

"Una buena cantidad de comida
"Una buena cantidad de comida para salir juntos a repartir", la condición de Maxi para aceptar el pedido de disculpas

Su llegada al país será más pronto de lo esperado, pues ayer se confirmó su participación en MasterChef Celebrity, que según le dijeron a Teleshow tiempo atrás, comenzará con las grabaciones el día después de la entrega de los Premios Martín Fierro, confirmada para el 29 de septiembre con la conducción de Santiago del Moro.

En medio de un clima de expectativa y suspenso, Wanda Nara y Vero Lozano fueron develando los nombres de los participantes mientras sacaban números de un bolillero y uno de los mejores momentos llegó cuando la mediática reveló que su exmarido sería parte del reality de cocina más famoso.

“¿Será él? ¿Será ella? Participante número 24, otro número que me encanta, el 24. Este entró al final, significa. Él o ella. A ver, ¿quién será, Vero? Acá lo tengo”, comenzó diciendo Nara mientras sacaba el número del bolillero y se disponía a abrir el sobre. “Me gustaría adivinar. ¿Quién será?”, comentó Lozano sumando expectativa. Inmediatamente, Wanda exclamó: “Nah, yo no puedo creerlo. ¿Esto es verdad?”. En un intento por indagar un poco más, Verónica preguntó: “¿Salíó con vos? ¿Hubo intercambios de cosas?”.

Wanda Nara confirmó que Maxi López estará en Masterchef (Video: Telefe)

Mientras aguantaba la risa, Wanda alcanzó a revelar una nueva pista: “Más que eso. No es que salió. Hubo intercambio de todo. Ya se los voy a develar, es un hombre. Este hombre vivió de congelados mucho tiempo. Yo estaba como en piquete, no le quería cocinar. Evidentemente, habrá aprendido a cocinar”.

Al escuchar a su compañera, Verónica reflexionó y agregó: “Vivió de congelados. ¿Tuvieron sexo?”. Conociendo la situación que se vendría, Nara afirmó y dijo: “Sí, y no nos cuidamos tres veces”. Totalmente sorprendida, Lozano se la jugó por pronunciar el nombre del participante: “No me digas que es Maxi López y yo soy tu Wanda Nara. Me vuelvo loca”.

Acto seguido, Wanda mostró el contenido del sobre y reveló: “Maxi López por Buenos Aires, o sea, es todo una bomba. Qué va a hacer un Masterchef, qué va a hacer en mi trabajo, en mi canal”. Ante tantas preguntas, Lozano sumó una más: “¿Va a vivir en tu departamento? ¿Va a vivir en el Chateau?”. Lejos de dar lugar a esta posibilidad, la conductora respondió: “No, él está muy bien. En pareja, va a ser papá, tiene una nena hermosa él y tiene a mis tres hijos, que está bárbaro que me venga a ayudar un poco en la paternidad”.

