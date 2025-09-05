Eliana Guercio le respondió a Ximena Capristo y La Negra enfureció: “No le va a gustar que hable de la Selección argentina”

Eliana Guercio le respondió a Ximena Capristo y la Negra redobló la apuesta (Video: SQP/ América)

Va tomando cada vez más temperatura el enfrentamiento de Eliana Guercio y Ximena Capristo. Luego de que La Negra aseguró que su amistad con la esposa de Chiquito Romero se terminó porque ella habría estado con el novio de una amiga, que sería Silvina Luna, aparecieron viejos rencores entre ambas exvedettes.

Eliana le envió un mensaje a Yanina Latorre desmintiendo a Capristo, panelista de SQP (América TV) y sus dichos consiguieron que la integrante del programa entre en cólera y amenace con ventilar trapos sucios. “Eliana dice que estás del coco. Eso es textual”, comenzó leyendo la conductora, reproduciendo los mensajes de la panelista de El Debate de Gran Hermano.

“En todo miente. A Marixa Balli le comió la cabeza durante más de diez años diciéndole que yo la quería asesinar con un patín”, aseveró Guercio, sobre un episodio que se habría dado durante Patinando por un sueño en 2007. “Yo pensando que lo había inventado Marixa. El año pasado le dijo a Marixa en LAM ‘no sé, no me acuerdo, puede ser que yo te haya dicho’ riéndose”, afirmó Guercio.

Ximena Capristo desafió a Eliana Guercio en medio de su pelea (SQP/Gran Hermano)

Capristo siguió firme con sus dichos: “Pero es verdad. Lo dijo adelante de mi equipo. Yo no me acuerdo si se lo dije a Marixa, pero me acuerdo que eso sucedió. Lo dijo delante mío, de Marcelo Porce, que era mi patinador y de Juan, que era mi entrenador. Ella tenía un problema con Marixa. No me acuerdo exactamente porque pasó mucho tiempo. Delante de ellos dijo esta barbaridad.

También fue tema de polémica una obra de teatro que compartieron Ximena y Eliana. “Después vos ayer contaste de un exitoso espectáculo al que pertenecías. Ella dice otra cosa. ‘El exitoso espectáculo al que dice que iban 1800 personas por noche, no podíamos convocar ni cuatro filas regalando entradas’. Yo un día no volví más porque me hacía la vida imposible”, leyó Yanina. “El Teatro Tronador estaba explotado y la echaron como un perro de ahí”, discrepó con todo La Negra.

Eliana, sin embargo, contó otra versión: “No me echaron. Mandé a buscar mis cosas y me robaron todo el vestuario. Uno era de Sábado bus que yo lo hice llenar de swarovskis. Fui a juicio con el productor y en conciliación me pagaron siete mil pesos, una miseria. No tenía ni un mango. Muy fondo de olla”.

Ximena Capristo contó sus diferencias con Eliana Guercio (Video: SQP/ América)

“También dice que solo una vez se quedó a dormir en su casa. Dormí en un escritorio en una especie de rectangulito de madera con una colchoneta”, continuó leyendo la conductora, tentada de risa. “Fue más de una vez y no tenía un escritorio, solo tenía el living y una habitación”, la cruzó Ximena, mientras que Lizardo Ponce y Fede Popgold trataban de “desagradecida” a Guercio.

Fue en ese momento en el que Ximena fue más allá. “Yo recién arrancaba y tenía un departamento muy chiquito y le abrimos la puerta de nuestra casa porque ella vivía en Lanús este. No es la millonaria de ahora, que está todo bien. Me parece bárbaro que a la gente le vaya bien. Nosotros le abrimos la puerta de nuestra casa para que ella no se vaya a cualquier hora en pedo, en el auto, manejando. Para que no se vaya a su casa en Lanús este. Nosotros vivíamos en Caballito y la hicimos dormir en un living que teníamos, chiquito, porque es lo único que teníamos con Conti”, se despachó.

“Me parece que ella tiene que soltar. Ella ayer habló de mí, yo le contesté. Ahora cerrá el orto, porque no le va a gustar que yo diga muchas otras cosas que pasaron en la Selección Argentina...”, soltó, a pura suspicacia mientras Yanina y el resto de los integrantes del programa le pedían que diera todos los detalles. “No voy a hablar más”, concluyó, con un tono inquietante.