El ida y vuelta entre Sabrina Ravelli y Ayelén Paleo que reavivó una antigua pelea: "Ella arruinó la familia de Carmen"

La modelo y la exvedette volvieron a protagonizar un tenso cruce al hablar de su antigua competencia en los escenarios

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Sabrina Ravelli apuntó contra Ayelén Paleo: se reaviva una vieja guerra

Tras la detención de su madre, acusada de ser parte de una red de explotación sexual y económica de mujeres, y su cruce con Carmen Barbieri, quien revivió la infidelidad que derivó en su separación de Santiago Bal, Ayelen Paleo atraviesa una etapa difícil de su vida. Como si fuera poco, este viernes, un nuevo personaje se subió al ring para revolver una antigua polémica del pasado: Sabrina Ravelli. Así las cosas, la modelo y la exvedette protagonizaron un tenso ida y vuelta.

Todo comenzó cuando Ravelli fue invitada al programa de streaming “Ya fue todo”, en el que recordaron una antigua crítica que Paleo le había hecho. “Sabrina Ravelli es la vedette de Cocodrilo, ¿cómo que no?”, le comentaba un cronista de Intrusos (América) en aquel momento, a lo que la figura del espectáculo respondió: “Sí, la vi bailando el mismo tango que yo bailé hace dos años. Un tango usado, encima, el mismo. Es muy difícil el tango. Yo se lo dije: “Escúchame, te hubiesen puesto una salsa”. Algo que te pueda lucir un poco más, porque si no baila. Y está allá arriba de los tacos y se cae...”.

Al escuchar estas declaraciones, el enojo y la frustración emergieron de Sabrina, quien no dudó en opinar sobre el presente de Ayelén. “Ella me criticó la forma en que yo lo bailaba y que no era profesional. Eso sí me molestó bastante. Eso sí me jodió porque se mete con el laburo de uno y no hay que joder el laburo del otro. Entonces, si ella fue a ver una obra de teatro en el cual no la contrataron a ella como vedette de ese año, porque ella ya había estado como vedette en el espectáculo de Omar Suárez, pero no le volvieron a renovar para el otro año. Me eligieron a mí”, afirmó Ravelli en diálogo con A la tarde (América).

Ayelén Paleo le respondió a Sabrina Ravelli: "Salen a hablar porque yo no estoy en los medios"

Acto seguido, Daniel Ambrosino le consultó por ciertos rumores entorno al círculo de Paleo: “Siempre hubo un rumor que instalaban las compañeras de Ayelén Paleo, que ella tendría una escuela de danza que figuraba como una cosa que tapaba otras más oscuras. ¿Vos todo eso lo escuchabas?”. Lejos de dar algún dato concreto, Sabrina afirmó que solo la conocía por haber coincidido en algún restaurante mientras hacía temporadas teatrales.

Aún así, en ese instante, la joven recordó el amorío que tuvo Ayelén con Santiago Bal, quien en ese entonces mantenía una relación con Carmen Barbieri: “Me pareció realmente una turr... horripilante haberse metido en una familia que era Santiago y Carmen, pero no por el hecho de que la haya dividido la pareja, porque por ahí dice: “Ellos se separaron por otra razón”. Hablo porque ella fue contratada por Carmen y Santiago, entonces a quien te da encima de comer y todo, le clavaste los cuernos por la espalda”.

El ida y vuelta entre
El ida y vuelta entre Sabrina Ravelli y Ayelén Paleo que reavivó una antigua pelea: “Ella arruinó la familia de Carmen”

Minutos más tarde, quien apareció fue Ayelén Paleo. A través de un mensaje de audio, la exvedette se hizo presente en el estudio y le respondió a Ravelli. “A mí lo que importa es que mamá está afuera y eso en breve se va a demostrar y demás. Después lo otro ya estoy acostumbrada. Pero sí aclararte que yo no conozco a mucha de la gente que sale a hablar. También decirte que yo no estoy en los medios, no porque no me llamen, sino porque hace 15 años no salgo a hablar, no respondo. Yo no me muero por la tele. Y por eso es que todos se curvan de mí, porque yo soy normal, soy una persona que no necesita ni quiero que hablen de mí. Pero sí creo que todas me matan porque esto es lo que les da bronca. Como no aparezco”, afirmó defendiéndose de las polémicas.

