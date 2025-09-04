Teleshow

Peter Lanzani recordó cuando se rompió un diente jugando al rugby mientras grababa Casi Ángeles y la reacción de Cris Morena

El actor charló con el ex Puma Agustín Creevy sobre sus años en el equipo de la Asociación Alumni, de Tortuguitas, mientras grababa la tira juvenil que marcó su carrera

Peter Lanzani recordó el día que se rompió un diente jugando al rugby mientras grababa Casi Ángeles (Video: YouTube Agustín Creevy)

Al igual que su padre y sus hermanos, Peter Lanzani heredó la pasión por el rugby. En pleno éxito de Casi Ángeles, la producción de Cris Morena que catapultó su carrera internacionalmente, le tocó elegir entre su carrera actoral y el deporte, lo que lo llevó a colgar los botines por un diente roto en un partido.

El actor fue entrevistado por Agustín Creevy, exjugador de los Pumas, en su canal de YouTube y recordó aquel momento en el que, conocedor de la importancia de su imagen en la tira juvenil, tuvo que contarle el accidente a la productora que tuvo cuando participaba en un encuentro de Asociación Alumni, en Tortuguitas, donde jugaba.

“Un día me rompí un diente y tuve que salir de urgencia para arreglármelo. Ahí me di cuenta que era el fin de mis tiempos...”, rememoró Peter. “¿Cris Morena te dijo ‘ese diente ponételo y no vayas más’?”, indagó el exjugador de rugby. “Mi viejo en ese momento me entrenaba, fue hace mil años, y él no quería que jugara porque cuando laburás, lo hacés con un contrato de por medio. No es necesariamente un hobbie donde podés hacer lo que quieras”, recordó.

"Me rompí el diente en
"Me rompí el diente en una situación en un partido de rugby y de culo no laburaba hasta el lunes. Ese lunes me hice el arreglo. Se me partió una paleta”, recordó Peter Lanzani

“Me entrenaba un amigo de mi viejo y me mandó a entrenar porque él no había ido. Me puso, me rompí el diente en una situación y de culo no laburaba hasta el lunes. Ese lunes me hice el arreglo. No se me cayó el diente, se me partió una paleta”, relató, en una charla que se dio en La Plata mientras recorrían algunos de los lugares más famosos de la “ciudad de las diagonales”.

“Ya estábamos grabando Casi Ángeles. Si caía así se morían”, contó, risueño sobre la reacción que esperaba del equipo de producción que comanda la creadora de éxitos como Rebelde Way, Floricienta y Margarita. “¿Te dijeron algo?”, indagó Creevy. “No, porque nunca se dieron cuenta. Lo avisé cuando caí con el diente ya bien. ‘Tuve un problema con un diente, pero ya lo solucioné’. Entonces, estuvo perfecto”, contó el actor que tendrá un enorme desafío actoral al frente de El emperador de Gynt, obra basada en El Peer Gynt de Henrik Ibsen en la que le toca interpretar a 15 personajes.

“¿Si vos hubieras llamado ese mismo día que tenías el diente roto...?“, siguió el dueño del canal de YouTube. “Me podría haber comido una linda puteada”, se sinceró Peter, al recordar las exigencias que tenían en el elenco de la telenovela juvenil. “Era estricto, como un trabajo. Sentís un poco de presión, pero te das cuenta un poco más de grande que en el momento”, reflexionó.

Peter Lanzani junto a Ricardo
Peter Lanzani junto a Ricardo Darín en Argentina, 1985

Sin embargo, el actor que luego se destacó en películas y series como Argentina 1985, El Clan y Un gallo para Esculapio, no se arrepiente de aquellos años: “Fue lo que tuvo que ser. La pasé bien. Me quedaron amigos, experiencias maravillosas y teníamos mucha contención. Fue un poco de todo. Mi familia estaba ahí. Siempre me acompañaron en los viajes y cuando hacíamos teatro. Yo arranqué siendo menor. Fueron experiencias. Nunca estuve obligado”

Fue aquel inicio junto a Lali Espósito, la China Suárez, Nicolás Riera, Gastón Dalmau, Cande Vetrano y muchos más los que sirvieron para encontrar su verdadera pasión. “Pensá que mi viejo no tiene nada que ver con el mundo en el que me metí yo. Tenía ganas de probarlo. Alguna vez titubeé si seguirlo o no, pero después decidí seguir porque me gustaba y encontré una vocación”, aseguró.

Su decisión de tomar clases de actuación y hallar desafíos fueron fundamentales para su crecimiento profesional. “Me fui entrenando mucho más, me separé del mundo de Cris Morena y empecé a hacer obras de teatro de texto con otras búsquedas. Hice castings para películas, estuve en series y comencé una búsqueda de a poco”, concluyó el actor.

