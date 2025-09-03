El enojo de Thiago Medina de GH por la producción subida de tono de Daniela Celis: “De mí no te olvidás nunca”

Thiago Medina responde con polémica a la producción de Daniela Celis en redes sociales (Video: Instagram)

Thiago Medina volvió a ser polémico tras publicar en sus historias de Instagram un video en el que dirige un mensaje directo a Daniela Celis, su expareja y madre de sus hijas. “Podés subir la foto que vos quieras, el video que vos quieras. Todo lo que vos quieras, pero de mí no te olvidás nunca. Ya sabés, reina. Subí lo que quieras”, expresó el ex Gran Hermano.

El video fue subido justo después de la publicación de una serie de fotos por parte de Daniela. La influencer sorprendió a sus más de dos millones de seguidores en Instagram con una producción en la que luce una remera negra con la palabra “Mother”, una bombacha haciendo juego y botas bucaneras negras. Estas imágenes, acompañadas por el mensaje “Latina foreva”, fueron ampliamente replicadas en las redes.

La publicación de la infleuncer fue interpretada como una respuesta indirecta al escándalo reciente vinculado a la relación de Thiago con otra exparticipante del reality, Katia “La Tana” Fenocchio.

Daniela Celis sorprendió a sus seguidores con una producción visual y un mensaje en Instagram

El telón de fondo de este cruce lo configura una relación expuesta desde sus inicios bajo los reflectores de la televisión. Daniela y Thiago se conocieron durante su participación en Gran Hermano, y de esa experiencia surgió una historia de pareja que, tras varios altibajos, se desmoronó a raíz de supuestos episodios de infidelidad y desencuentros.

La última secuencia polémica comenzó con la invitación que Celis extendió a Medina para entrevistarlo en un programa de streaming, donde quedó evidenciada la falta de sinceridad y comunicación entre ambos. Thiago sorprendió durante una entrevista en el programa “Patria y Familia” de Luzu TV, donde se reencontró frente a cámaras con su expareja y madre de sus hijas. A casi cuatro meses de su separación, ambos abordaron los motivos de su ruptura, la experiencia de la paternidad y la dinámica de la crianza compartida, en un diálogo que rápidamente se viralizó.

Durante la conversación, el joven explicó que su decisión de no querer tener más hijos está directamente relacionada con el difícil proceso que atravesaron durante el embarazo de sus gemelas, Laia y Aimé. “No, no, no quiero tener más hijos”, respondió cuando Celis le preguntó si consideraba volver a ser padre con otra persona. El ex Gran Hermano profundizó: “Me hubiese gustado adoptar. Vos lo sabés, queríamos adoptar y se nos dio justo lo de nuestras dos bebés. Ya no quiero tener más hijos ni por el momento ni más adelante, porque no la pasé bien en el embarazo”, afirmó en el ciclo de Luzu TV.

Thiago Medina reveló que no desea tener más hijos tras la difícil experiencia del embarazo (Video: Patria y Familia, Luzu TV)

Su expareja coincidió en que la gestación de las gemelas fue compleja para ambos. “Tuvimos un embarazo bastante fuerte. Yo tenía las hormonas multiplicadas, tenía dos niños y la verdad que no la pasamos bien ninguno de los dos”, relató. Reconoció el apoyo del influencer durante ese período: “Me asististe un montón, me limpiaste cada descompostura que tuve en su momento, te bancaste un montón de cosas y por eso no te quedó una buena experiencia y a mí tampoco del embarazo”.

El intercambio permitió a ambos exponer sus perspectivas sobre la maternidad y la paternidad, así como los desafíos de la convivencia y la conciliación entre la vida familiar y laboral. Thiago aclaró que, aunque nunca le molestó que Daniela trabajara, sí sintió que la falta de tiempo para compartir actividades juntos afectó la relación. “Lo que sí me molesta es que cuando trabajabas mucho no tenías tiempo como para salir al cine o reservaba algún lugar y venías cansada, pero para tus amigos del trabajo sí ibas todo el tiempo”, expresó. Ella admitió que priorizó el trabajo tras salir del reality, pero subrayó que ambos aprendieron de esa etapa y que hoy buscan equilibrar sus responsabilidades como padres separados.