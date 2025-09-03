Camilota fulminó a Charlotte Caniggia y la dejó expuesta en vivo: “Pensé que era copada”

Camilota fulminó a Charlotte Caniggia en vivo con un comentario sobre su edad y apariencia (Video: Qué Tupé, Streaming Eltrece)

Un comentario directo y sin filtros generó un momento de alta tensión en el programa de streaming “Que Tupé”, transmitido por Eltrece y plataformas digitales. Durante una reciente emisión, la influencer Camila Deniz, conocida como Camilota y hermana de Thiago Medina, exintegrante de Gran Hermano, sorprendió a la conductora Charlotte Caniggia con una frase ofensiva sobre su edad y apariencia, lo que provocó incomodidad en el estudio y una rápida repercusión en redes sociales.

La situación se desencadenó cuando la conversación, inicialmente centrada en temas personales y relaciones, cambió de tono. Camilota, invitada al espacio conducido por Caniggia y el periodista Enzo Aguilar, preguntó a la anfitriona cuántos años tenía. Al recibir la respuesta —32 años—, la influencer lanzó: “¿32 años tenés? Estás hecha mier..., bolu...”. La frase, pronunciada sin atenuantes, sorprendió a los presentes y marcó el inicio de un cruce que rápidamente se viralizó.

La reacción de la mediática fue inmediata. Visiblemente incómoda, replicó: “¡Ay, qué atrevida! Ay, tremenda la Camilota, pensé que era copada”. Enzo Aguilar, co-conductor del ciclo, se tapó el rostro, reflejando el desconcierto que se apoderó del estudio, además de la incomodidad que genera quedar en el centro de un conflicto en el que no tiene nada que ver.

El tenso cruce entre Camilota y Charlotte Caniggia generó incomodidad en el programa 'Que Tupé'

En medio de la tensión, la melliza de Alex intentó justificar su aspecto y atribuyó su imagen al maquillaje: “Tengo mucho maquillaje hoy. Con maquillaje me parezco más joven. Me maquillé yo para el cu..., bolu...”, explicó, mientras la invitada reía y no mostraba señales de arrepentimiento. “Lo hice yo y me salió mal. Con un mejor make up parezco más joven”, continuó justificando.

La conductora, hija de Mariana Nannis y Claudio Caniggia, aprovechó para marcar distancia: “Camilota, que me caía tan bien, ahora te odio”, y agregó que el comentario recibido no le había gustado, subrayando: “No me gustó mucho. Porque nosotros no opinamos de la gente. Y fue como... Mirala”.

La situación escaló hasta que la influencer que tuvo un paso por Cuestión de Peso (Eltrece), ante la incomodidad generalizada, se levantó de su silla y se acercó a Charlotte para darle un abrazo, en un gesto que buscaba apaciguar los ánimos. Sin embargo, la tensión persistió. Finalmente, se redimió y quiso su perdón: “Le pido disculpas”, le dijo, a lo que la conductora respondió de manera escueta y sin ocultar su malestar. “No pasa nada”, respondió, un poco seca. Y cerró: “Ya estoy acostumbrada a la gente”.

Camilota pidió disculpas a Charlotte Caniggia, pero la tensión persistió tras el programa

El momento no tardó en trascender el ámbito del streaming. El periodista Fede Flowers compartió el recorte del incidente en sus redes sociales, amplificando la repercusión del cruce y generando debate en redes sociales sobre los límites del humor y la exposición en programas en vivo.

El desenlace del episodio se conoció tras la emisión. Según relató el mismo periodista que lo dio a conocer, al finalizar el programa, Camila Deniz intentó tomarse una foto con Charlotte Caniggia, pero la conductora, aún molesta por lo ocurrido, se habría negado a acceder al pedido de la invitada, cerrando así una jornada marcada por la incomodidad y el fastidio.

Recientemente, en el mismo programa de streaming, Caniggia fue noticia tras hablar de Wanda Nara. Todo había comenzado de forma aparentemente inocente bajo la consigna del programa: adivinar qué famosa había pronunciado la frase “Nunca hay que dejar nada por un hombre”. Con el juego en marcha, la mediática optó por Carmen Barbieri y su compañero eligió a Moria Casán. La realidad, sin embargo, sorprendió a ambos: la autora de la frase no era ni Carmen ni Moria, sino la mismísima Wanda.

Lejos de conceder el error, Charlotte lanzó un comentario que no tardó en viralizarse. “Bueno, dejó todo esa mujer. Dejó todo por dos hombres. Toda su juventud se la dejó a dos hombres”, disparó al aire, subrayando su postura frente a las elecciones personales de la empresaria. Con el tono irónico que la caracteriza, la presentadora no se detuvo ahí: “Prácticamente ahora está trabajando. No laburó nunca, Wanda, ¡dejó todo!”.