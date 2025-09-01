Nicola Payne recuerda a Liam Payne: “Hoy hace un año estábamos tan llenos de esperanza y emoción por lo que los años venideros te traerían”

La desconsolada reacción de la última fanática que vio a Liam Payne con vida

El recuerdo de la última celebración compartida con Liam Payne marcó el reciente homenaje que su hermana Nicola Payne le dedicó en redes sociales, al cumplirse el que habría sido el cumpleaños número 32 del exintegrante de One Direction. En un mensaje publicado este fin de semana, Nicola evocó con detalle la noche previa a la trágica muerte del músico en Buenos Aires, una fecha que, según sus palabras, estuvo colmada de esperanza y planes para el futuro.

Nicola Payne recordó la última celebración familiar junto a Liam Payne en un emotivo homenaje en redes sociales

En su publicación, Nicola Payne relató que, exactamente un año antes, la familia se reunió para celebrar el cumpleaños de Liam con una velada sencilla, en la que compartieron bowling y comida rápida. “Hoy hace un año estábamos tan llenos de esperanza y emoción por lo que los años venideros te traerían”, escribió la hermana mayor del artista.

Durante esa noche, la familia brindó por el espectáculo y los sueños de Liam, conversaron sobre sus proyectos y concluyeron la jornada con un abrazo, expresándole su orgullo y afecto. “Terminamos la noche con un abrazo, diciéndote lo orgullosos que estábamos y cuánto te amábamos”, recordó en su mensaje.

Liam Payne falleció el 16 de octubre de 2024 tras caer del balcón de un hotel en Buenos Aires

La publicación de Nicola incluyó una reflexión sobre el valor de los últimos momentos compartidos. Reconoció que, de haber sabido que esa sería la última vez que vería a su hermano, habría querido decirle mucho más. “Ojalá pudiera entrar en una máquina del tiempo y revivir esa noche, abrazarte más fuerte, capturar tu sonrisa y tu voz, hacerte más preguntas y escribirlo todo para no olvidarlo nunca. Espero que seas feliz, que estés en paz y que sepas lo profundamente que eres amado. Te extraño cada día, y creo que nunca habrá un día en el que no lo haga”, expresó en su homenaje.

La muerte de Liam Payne en Buenos Aires, el mensaje de amor de su hermana Nicola y la soledad de una noche que lo cambió todo

El mensaje concluyó con un deseo dirigido a Liam Payne en el día de su cumpleaños: “Hoy, en tu cumpleaños, quiero desearte el cumpleaños celestial más feliz. Donde quiera que estés, espero que lo estés celebrando y que, con suerte, también hayas hecho algunos plenos. Te quiero siempre”.

La muerte de Liam Payne ocurrió el 16 de octubre de 2024, durante una visita a la Argentina para presenciar un concierto de su excompañero de banda Niall Horan en Buenos Aires. El músico cayó desde el balcón del hotel Casa Sur en el barrio de Palermo, falleciendo de manera inmediata a los 31 años. Los servicios médicos no lograron reanimarlo tras el impacto.

El lugar del fallecimiento de Liam Payne y las ofrendas de sus fanáticos

El informe forense determinó que la causa del fallecimiento fueron múltiples traumatismos y hemorragias provocados por la caída. Un análisis toxicológico preliminar reveló la presencia de alcohol, cocaína y un antidepresivo recetado en el organismo de Liam Payne. Las autoridades concluyeron que probablemente el artista cayó mientras intentaba salir del hotel, tras haber quedado encerrado en su habitación.

Liam y One Direction

ARCHIVO - El integrante de One Direction, Liam Payne, segundo por la derecha, posa con los otros miembros de la banda Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Liam Tomlinson en los Premios GQ al Hombre del Año en Londres, el 6 de septiembre de 2011. (AP Foto/Jonathan Short, Archivo)

El regreso de Liam Payne a The X Factor UK en 2010 marcó un punto de inflexión en su carrera, cuando los jueces decidieron unirlo a Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan y Zayn Malik para formar un grupo que más tarde alcanzaría fama internacional. Antes de este momento, Payne, originario de Wolverhampton y nacido en 1993, ya había intentado abrirse paso en la industria musical desde temprana edad.

En 2008, con solo 14 años, Liam Payne se presentó por primera vez al popular concurso británico, pero Simon Cowell lo eliminó durante la etapa de las casas de los jueces. El propio Payne recordó en una entrevista: “Me dijo que no estaba listo y que volviera en dos años”. Este consejo, lejos de desanimarlo, resultó ser un factor determinante en su desarrollo artístico.

El grupo surgido de The X Factor UK dejó una huella profunda a través de sus récords musicales y su impacto global

Dos años después, en 2010, Payne regresó al escenario de The X Factor UK. Aunque nuevamente fue eliminado como solista, los jueces optaron por darle una nueva oportunidad, integrándolo en un grupo junto a otros concursantes. Así nació una formación que no solo conquistó al público, sino que también dejó una huella profunda en la música pop contemporánea. El impacto de este grupo se refleja tanto en sus récords musicales como en las historias personales de lucha y resiliencia de sus integrantes. La trayectoria de Liam Payne y sus compañeros ilustra cómo la perseverancia y la capacidad de reinventarse pueden transformar un revés inicial en una carrera de éxito global.

(Instagram/@kateecass)

En los últimos años, Liam Payne mantenía una relación con la influencer Kate Cassidy, con quien residía en una mansión en Wellington, Florida. Aunque ella lo acompañó en el viaje a la Argentina, regresó a Estados Unidos dos días antes del accidente, por lo que el músico se encontraba solo en el momento del suceso. El funeral de Liam Payne se celebró en Amersham, al noroeste de Londres, poco más de un mes después de su muerte, debido a los trámites necesarios para la repatriación del cuerpo desde Inglaterra. Al acto asistieron todos los exintegrantes de One Direction, incluido Niall Horan, quien acudió acompañado de su pareja.