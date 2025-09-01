La Voz Argentina: quiénes fueron elegidos por el público para seguir en los equipos de Lali, Soledad, Luck Ra y Miranda!

Teleshow

El público eligió a Nicolás Armayor, Giuliana Piccioni e Iara Lombardi para seguir en el Team Lali de La Voz Argentina (Video: La Voz Argentina, Telefe)

En una noche de cierre que le dará pie a una nueva etapa de La Voz Argentina (Telefe), se conocieron los nombres de los integrantes de los equipos finales. Cabe recordar que cada coach había definido una parte de su team y el resto quedó sujeto a la votación de la audiencia, que definió la continuidad de los participantes en la competencia.

El primer equipo que conoció cómo quedaría definitivamente fue el Team de Lali Espósito, que en primera instancia seleccionó a Valentino Rossi, Jaime Muñoz, Lola Kajt, Alan Lez y Rafael Morcillo. Para avanzar tras los Playoffs, conoció los nombres de los tres cantantes que se sumarían al plantel. Los televidentes tuvieron que realizar la elección de los tres restantes entre Franca Castro Videla, Lucio Casella, Lucas Rivanedeira, Giuliana Piccioni, Iara Lombardi y Nicolás Armayor.

Finalmente, los más votados fueron los últimos tres mencionados y, tras la combinación de la selección de la coach y la votación popular, el equipo quedó conformado por Valentino Rossi, Jaime Muñoz, Lola Kajt, Alan Lez, Rafael Morcillo, Nicolás Armayor, Giuliana Piccioni e Iara Lombardi.

Así quedó conformado el equipo de Luck Ra en La Voz Argentina (Video: La Voz Argentina/Telefe)

Por otro lado, el Team Luck Ra también cerró esta etapa clave al definirse los ocho integrantes que avanzarán en la competencia. El cantante y coach había seleccionado a Thomas Dantas, Nathalie Aponte, Lucas Barros, Emma Roach y Federico Mestre como sus elegidos tras los Playoffs. La decisión sobre los tres restantes quedó en manos del público, que votó entre Camila Rizo Avellaneda, Nicolás Behringer, Jacqueline Medina, Eduardo Desimone, Lucía Lencina y el dúo conformado por los hermanos Enrique y Tomás Olmos.

En la última emisión, se confirmaron los votos del público. Los artistas que complearon el equipo de Luck Ra son Nicolás Behringer, Enrique y Tomás Olmos, y Eduardo Desimone que se sumaron a los primeros elegidos por el cuartetero.

Los elegidos de la gente del team Miranda! en La Voz Argentina (Video: Telefe)

El Team Miranda! también completó su grupo de ocho participantes en la nueva etapa del certamen. Tras el cierre de los Playoffs, los coaches Ale Sergi y Juliana Gattas eligieron a cinco integrantes tras los Playoffs, mientras que el público sumó a los otros tres cantantes que cerraron el equipo.

Joaquín Martínez Urrutia, Thomas Guzmán, Josué Cordero, Sofía Verna y Pablo Cuello fueron los seleccionados por el dúo pop, mientras que el público eligió que quienes se sumaran al quinteto sean Emiliano Villagra, Eugenia Rodríguez y Aimel Sali. Por su parte, quienes finalizaron su participación en esta instancia fueron Abril Robledo, Federico Caravatti y Lisandro Domínguez.

El Team Soledad avanzó con Mauricio Tarantola, Agustín Carletti, Valentina Otero y Gustavo Rosales (Video: La Voz Argentina, Telefe)

Soledad Pastorutti tras los Playoffs, había seleccionado a Milagros Amud, Violeta Lemo, Milena Salamanca, Mía Frankel y Luis González. El público sumó a Mauricio Tarantola y Agustín Carletti, Valentina Otero y Gustavo Rosales. De esta manera, el Team Soledad tiene definidos los ocho participantes que continúan en la competencia rumbo a la próxima etapa.

Laila Speciale, Ezequiel Montagnino y Leandro Romano tuvieron que decirle adiós al ciclo conducido por Nicolás Occhiato durante la primera gala en vivo en lo que va del formato durante este 2025. Pero, de todas formas, la concreción del equipo de la folclorista no fue lo que le puso el broche de oro a la noche.

Más de 250 mil votos del público definieron el regreso de Leandro Colman al certamen (Video: La Voz Argentina, Telefe)

Además de los equipos formados en las rondas principales, la edición de este año incorporó “La Voz, El Regreso”, una sección especial del certamen transmitida por Luzu TV. En este repechaje, participantes previamente eliminados tuvieron una segunda oportunidad de regresar al show bajo la conducción de Sofi Martínez y la coordinación de la quinta coach, Karina “La Princesita”. Durante nueve emisiones, concursantes que habían quedado fuera en distintas etapas volvieron a presentarse, entre ellos Vanesa Mardesena, Leandro Colman, “Kakush” González y Francisco Riera.

Leandro Colman, el participante de El Regreso de La Voz Argentina, eligió sumarse al team Miranda! (Video: La Voz Argentina, Telefe)

Tras más de 250 mil votos del público, Leandro Colman, oriundo de Formosa y exintegrante del Team Soledad, resultó el ganador de “El Regreso”. Durante la transmisión principal, Colman eligió sumarse al Team Miranda! y fue recibido por los coaches y sus nuevos compañeros en el escenario para celebrar su reincorporación a la competencia.

