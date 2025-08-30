Teleshow

Wanda Nara prepara el nuevo Masterchef Celebrity: sus exparejas que podrían sumarse y la figura que dijo que no

La conductora vuelve al centro de la escena con exigencias y preferencias que sacuden la previa del programa. Del reencuentro con Evangelina Anderson a la reunión que podría modificar el rumbo de la competencia

Marcela Tauro confirmó a Evangelina Anderson para participar en Masterchef

La próxima edición de MasterChef Celebrity genera expectativas no solo por el regreso de Wanda Nara como conductora, sino también por las condiciones que, según algunas versiones del círculo de la influencer, habría manifestado un marcado interés en influir sobre el casting del programa. Y en este panorama, el elegido para sumarse al programa sería finalmente L-Gante.

L-Gante está muy cerca de
L-Gante está muy cerca de Wanda Nara y de la próxima edición de Mastrechef Celebrity

La posibilidad de que el cantante se sume al programa de Telefé ha cobrado más fuerzas en los últimos días, según confirmaron a Teleshow fuentes vinculadas a la producción. El nombre del cantante ya había circulado en distintas ocasiones, pero en este caso la novedad reside en que la próxima semana habría una reunión entre L-Gante y su representante con las autoridades del canal para definir si se concretará su incorporación al ciclo.

De acuerdo con la información obtenida por Teleshow, la participación del artista representa una opción con altas probabilidades de materializarse, aunque la decisión final dependerá del resultado de esa reunión. De concretarse, marcará un atractivo especial dado su romance pasado con Wanda, al que calificó como “un pasatiempo” y el fallido intento de reconciliación con la madre de su hija.

Wanda Nara nuevamente se prepara
Wanda Nara nuevamente se prepara para la conducción de Masterchef

Este cambio de planes introduce una nueva variable en la conformación del elenco y mantiene la atención sobre las decisiones que se toman en la previa del estreno. La expectativa por el regreso de MasterChef Celebrity se ve así atravesada por las negociaciones y preferencias de su conductora, mientras la producción ajusta los detalles para definir el grupo de participantes que buscarán destacarse en la competencia gastronómica.

La confirmación de que Evangelina Anderson se sumará a la próxima edición del programa de cocina marca un giro inesperado en la dinámica del reality culinario de Telefe. La noticia, revelada por Marcela Tauro en el programa Intrusos de América TV, cobra especial relevancia por el pasado de enfrentamientos mediáticos entre Anderson y Wanda Nara, que quedó definitivamente atrás para consolidar una relación afectiva basada en la amistad que cultivaron sus hijos.

Evangelina Anderson en plena etapa
Evangelina Anderson en plena etapa de divorcio con Martín Demichelis, busca nuevos desafíos

Según Tauro, la actriz y modelo aceptó de inmediato la propuesta de la producción, aunque debió solicitar permiso para desvincularse de su trabajo actual en El Trece, donde participaba junto a Pampita en Los 8 escalones. La periodista detalló que Anderson dejará ese programa para incorporarse a las cocinas más famosas de la televisión argentina, tras haber confirmado su separación de Martín Demichelis luego de casi veinte años de relación y tres hijos en común. De hecho, en sus recientes historias anunció informalmente su despedida del ciclo de preguntas y respuestas, aunque todavía no lo confirmó de manera oficial.

En contraste, Julieta Prandi fue otra de las figuras convocadas por la producción, pero rechazó la oferta. Tauro explicó que la conductora y modelo se mostró interesada, aunque la imposibilidad de compatibilizar los extensos horarios de grabación —que pueden alcanzar hasta 12 horas diarias— con su trabajo en la radio resultó determinante. Prandi, pareja de Emanuel Ortega, optó por priorizar su compromiso radial y declinó la invitación a participar en el certamen.

El error de Wanda Nara que hizo reir a todos en Masterchef

La lista de participantes de la nueva temporada de MasterChef Celebrity aún se encuentra en proceso de definición, ya que las grabaciones deben comenzar a más tardar a mediados de septiembre. En este contexto, la producción busca asegurar la presencia de personalidades que garanticen atractivo y repercusión mediática.

Por otro lado, la presencia de Maxi López en el reality se perfila como uno de los grandes atractivos de la temporada. Según informó Santiago Riva Roy en Bondi Live, fue la propia Wanda Nara quien logró convencer a su exmarido y padre de sus tres hijos varones para sumarse al programa. El exfutbolista, radicado en Europa y a la espera de su segundo hijo con la modelo sueca Daniela Christiansson, ya se encuentra en negociaciones avanzadas con el canal.

Maxi López y Wanda Nara,
Maxi López y Wanda Nara, nuevamente juntos por trabajo

La relación entre Wanda Nara y Maxi López estuvo marcada durante años por conflictos judiciales y acusaciones de incumplimiento de la cuota alimentaria, así como denuncias por violencia. Sin embargo, en el último tiempo lograron recomponer el vínculo en pos del bienestar de sus hijos: Valentino, Constantino y Benedicto. Ahora, la expareja volverá a coincidir, aunque en un escenario completamente distinto: la competencia gastronómica más popular de la televisión argentina.

Wanda Nara en su momento
Wanda Nara en su momento también invitó a Mauro Icardi para sumar puntos de rating

La nueva edición de MasterChef Celebrity se perfila como una de las apuestas más fuertes de Telefe para el cierre de 2025, con un elenco que promete combinar figuras de alto perfil, historias personales de impacto y la conducción de Wanda Nara, quien, mientras graba en México la segunda temporada de Love is Blind para Netflix, continúa sumando proyectos a su agenda y afinando la lapicera para terminar de definir el elenco.

