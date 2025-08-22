Teleshow

Wanda Nara se emocionó con las nuevas mascotas de sus hijas: el sorpresivo guiño a Evangelina Anderson

La empresaria regresó de Los Ángeles y se encontró con el regalo de su padre para las niñas. El sorpresivo guiño a Evangelina Anderson

Wanda Nara mostró el regalo que le hizo Andrés Nara a sus nietas

Esta semana, Wanda Nara viajó por trabajo, y un poco de placer, a Los Ángeles y a su regreso sorprendió a la prensa que la esperaba en Ezeiza con sus declaraciones. Allí denunció el comportamiento violento de su expareja Mauro Icardi y comparó su situación con la que atravesó Julieta Prandi, cuyo exmarido Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión.

Al regresar a su casa, Wanda buscó refugio en su círculo más íntimo. Allí la esperaban sus cinco hijos para mimarla y mimarse en este momento tan particular de su vida. Y, naturalmente, el ritual de cada viaje: la gran cantidad de regalos con los que sorprende a los niños.

La empresaria mostró los peluches que le trajo a sus hijas y una enorme cantidad de souvenirs de Hello Kitty, su personaje favorito. Allí dejo ver amontonados muñecos, carteras, pantuflas, libretas y hasta una lunchera que trajo luego de su paso por el café temático del popular animé que se encuentra en los Estudios Universal.

Pero también había una sorpresa para ella. En su hogar la esperaban los dos hámsteres que su padre Andrés le regaló a sus hijas con motivo del Día del Niño. Wanda se mostró conmovida por los simpáticos roedores que le recordaron a su infancia, y también la conectaron directamente con su presente. Un período de reconciliaciones y nuevos vínculos desde que volvió a vivir definitivamente en Argentina.

Los regalos de Wanda Nara
Los regalos de Wanda Nara a sus hijas

En diálogo con una de sus hijas, Wanda disfruta de la ternura de las mascotas y se sorprende con el nombre elegido para una de ellas: “¿Abrojito? Como Emma. A Emma le dice Abrojito la mamá”, explica La referencia es para la hija menor de Evangelina Anderson y Martín Demichelis, quien desde que viven en Argentina y son vecinas en el edificio se hicieron íntimas amigas. La niña fue bautizada así por sus travesuras y su simpatía, y adquirió tanta popularidad entre los seguidores de su madre, que tiene su propia página de Instagram. Y las madres dejaron atrás definitivamente las rencillas de un pasado mediático y afianzaron un vínculo que se sustentó también en sus hijos Valentino y Bastian, compañeros en las inferiores de River Plate, siguiendo el camino de sus padres, Maxi López y Demichelis.

El regalo del abuelo, qué buena idea que tuvo mi papá“, continuó relatando la empresaria, haciendo partícipe a su padre del regalo. ”Cuando era chiquita con Zaira teníamos uno“, rememoró, mientras las mascotas recorrían su jaula aclimatándose a su nuevo hábitat. Entonces, llegó el momento de pasar lista y enumerar la fauna que habita el hogar del Chateau Libertador: ”Tenemos un loro que anda solo por el departamento, un gato, tres perros y ahora dos hámsteres".

La historia de Andrés Nara
La historia de Andrés Nara

La conductora etiquetó a su papá en el posteo, quien de manera voluntaria echó por tierra la fantasía del obsequio. “Gracias Wan por tu idea para el Día del Niño”, escribió Andrés al replicar la historia con la foto de los nuevos integrantes de la familia.

Cabe mencionar que la celebración infantil estuvo empañada por la batalla mediática y judicial que tienen Wanda y Mauro por sus hijas. Por esos días, ella criticó públicamente a su ex por su ausencia durante la jornada, ya que se encuentra en Turquía y según ella no se acordó de llamarlos por teléfono.

La empresaria acusó al futbolista de priorizar a los hijos de la China Suárez, su actual pareja, mientras ignora a los propios y no participa en fechas importantes. Nara denunció que Icardi adeuda pagos escolares y de obra social, pese a tener una orden judicial que lo obliga. Además, cuestionó el accionar de la Justicia que permite su salida del país sin regularizar deudas y señaló que la situación afecta emocionalmente a sus hijos.

