Juana Repetto mostró las dificultades que padeció al instalarse en su nueva casa: “Esto es un proceso”

La actriz compartió con sus seguidores el proceso que sufrió al intentar acomodarse en su hogar junto a sus hijos, enfrentando problemas domésticos y adaptándose a otra etapa familiar llena de cambios y expectativas

Sol de María

Por Sol de María

Juana Repetto se mudó a su casa soñada tras un año de obra y desafíos personales (Video: Instagram)

“Agotada y feliz”. Así definió Juana Repetto el momento en que, tras más de un año de obra y numerosos contratiempos, logró mudarse a su nueva casa junto a sus hijos, Toribio y Belisario. El proyecto, que comenzó como un sueño compartido con Sebastián Graviotto, continuó en solitario tras la separación. Aunque la vivienda no está completamente terminada, la mudanza se concretó y la actriz compartió con sus seguidores imágenes y relatos de la llegada, mostrando desde la cocina y los baños hasta el playroom de los niños y su futura oficina. “Llegó el día. Fue heavy, llegué y parecía imposible, pero lo logramos y fue tan lindo. Faltan siglos, pero lo daremos todo día a día hasta que termine de convertirse en nuestro hogar”, expresó en una de sus publicaciones.

La primera noche en el nuevo hogar estuvo marcada por una mezcla de cansancio y satisfacción. Repetto relató que, aunque faltan muchos detalles por resolver —comieron sin mesa ni sillón, con las bombitas colgando y el living vacío, rodeados de cajas, valijas y placares sin puertas—, el orgullo y la felicidad predominaban. “El corazón explotado de orgullo y felicidad. Aún no lo creo”, escribió, evidenciando la emoción de haber dado este paso junto a sus hijos.

La actriz comparte los primeros
La actriz comparte los primeros días en su nuevo hogar junto a sus hijos

La alegría inicial de la mudanza pronto se vio matizada por los desafíos propios de estrenar un hogar aún en proceso de terminación. En los primeros días, detectó varios problemas domésticos que decidió compartir con honestidad y humor en su Instagram. “No todo es color de rosa, no se estaría yendo el agua de la ducha. Se puso negra la pastina también acabo de notar y el baño de los chicos pierde agua”, enumeró, refiriéndose a inconvenientes típicos de una casa recién estrenada.

Lejos de ocultar estos contratiempos, la actriz optó por abordarlos con una actitud positiva y un tono humorístico. Aseguró a sus seguidores que, a pesar de los inconvenientes, la familia se encuentra bien y que ya se había puesto en contacto con especialistas para solucionar los desperfectos. También manifestó su intención de continuar mostrando el avance de la instalación y la adaptación familiar.

Juana Repetto afronta la mudanza
Juana Repetto afronta la mudanza con humor y optimismo pese a los contratiempos

El proceso de adaptación de los niños ha sido otro de los focos de atención para la familia. Juana Repetto explicó que sus hijos atraviesan una etapa de cambios, asimilando que la mudanza implica nuevas rutinas y espacios. “Los chicos están raros, un poco asimilando que esto es un proceso y la casa la vamos a ir armando de a poco”, comentó, subrayando la importancia de acompañar a los hijos en la construcción de un nuevo hogar. La dinámica familiar se ha visto revolucionada, pero la actriz destacó la calidez de compartir comidas caseras y noches juntos, elementos que contribuyen a fortalecer el sentido de pertenencia.

El camino hasta la mudanza no estuvo exento de obstáculos. Desde el inicio de la obra, la actriz enfrentó demoras y complicaciones técnicas, como la aparición de caños y agua en el terreno, que dificultaron el avance de la construcción. Las lluvias prolongadas y la necesidad de tomar decisiones en solitario tras la separación de Graviotto sumaron desafíos al proyecto. A pesar de todo, la actriz mantuvo la determinación de continuar y, finalmente, logró instalarse con sus hijos en la vivienda, aunque aún restan detalles por terminar y acomodar.

Para Juana Repetto, el significado del nuevo hogar trasciende lo material. Más allá de los problemas domésticos y las cajas por desempacar, la mudanza representa la posibilidad de construir nuevas rutinas y recuerdos junto a sus hijos. “Estamos los tres apapachados, comimos comida hecha en casa, estamos durmiendo calentitos, juntos y empezando a vivir este sueño que está cada vez más cerca de ser y sentirse nuestro hogar”, compartió, reflejando el valor emocional de este logro.

