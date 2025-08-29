Mauro Icardi arremetió contra Wanda Nara: “Voy por todo”

Mauro Icardi habló por primera vez luego de que Wanda Nara se comparara con Julieta Prandi (Foto: RSFotos/Instagram)

La historia que une a Mauro Icardi y Wanda Nara parece no tener final, mientras cada uno está en una parte diferente del mundo, él en Turquía junto a la China Suárez, y ella grabando en México, la batalle legal y en redes sociales que están llevando adelante suma un nuevo capítulo.

La expareja tiene varios frentes abiertos, por un lado, están tramitando el divorcio en Italia, donde vivieron gran parte de los años que estuvieron casados, el delantero del Galatasaray presentó un pedido para que la restitución internacional de las dos pequeñas que tienen en común, por el otro lado, las redes sociales de los dos son un campo minado de indirectas y palitos. Sin embargo, en los últimos días, Wanda abrió un nuevo frente luego de que hablara con los medios a su llegada a Ezeiza, diera detalles de la causa de violencia de género que existe y se comparara con Julieta Prandi, quien denunció a su exmarido por violación y abuso sexual agravado durante el matrimonio.

Si bien Lara Piro, una de sus abogadas, habló horas después de las declaraciones de Nara, el futbolista guardó silencio, hasta ahora. Fiel a su estilo, lo hizo por medio de sus redes sociales con un mensaje que dejó más preguntas que respuestas. El delantero subió una foto en blanco y negro de una máscara que se va haciendo añicos en la que se lee la siguiente frase: “Tarde o temprano la máscara deja al descubierto lo que hay debajo”.

"Voy por TODO", Icardi volvió a dejar en claro que va por la tenencia de sus hijas

A esto le sumó sus propias palabras: “Como dije durante 9 meses, tarde o temprano, la VERDAD, siempre triunfa. Voy por TODO y contra todos”. Y siguió: “¿Recuerdan mis frases? Poco a poco tienen respuestas y que RESPUESTAS ¿Qué esperaban de esta manga de payasos estafadores? Nada bueno, estaba claro“.

Lejos de achicarse, decidió apuntar contra el abogado de su expareja, que se encuentra enfrentando su propio proceso legal por la causa de estafa que inició Gonzalo Montiel, el jugador de la Selección nacional. Para cerrar, el deportista dejó una frase dirigida a sus dos hijas, a quienes no ve desde el cinco de julio: “Falta menos mis princesas”.

La razón detrás de este posteo podría ser los dichos de su expareja antes de partir a México por segunda vez en lo que va del mes. A antes de abordar el avión que la llevaría a su destino, ahondo un poco en la causa judicial que está llevando adelanta contra el futbolista. “Wanda, ¿va a seguir todo el curso legal de las denuncias de Mauro?, que por fin te animaste a hablar, a contar tu verdad”, comenzó diciendo Nazarena Vélez en el móvil de LAM (América) desde el aeropuerto. Entre gritos y saludos de sus fans, la conductora respondió con fastidio: “No voy a hablar de esas cosas. Ya las hablé en su momento y me faltaron mucho el respeto y siguen en su causa en la Justicia. Se están encargando los abogados y yo no voy a hablar de eso. Se está encargando la justicia. No voy a hablar de eso, empecé a trabajar, a grabar”.

Wanda Nara habló sobre las denuncias de violencia a Mauro Icardi (Video: América TV)

Cambiando el eje de la conversación, Vélez se metió en la charla y le comentó a Wanda: “Te queremos contar que Julieta Prandi habló sobre el tema y dijo que sepas que va a ser muy largo. Lo sabés, ¿no?”. Agradecida por las palabras de la actriz, Nara devolvió: “Ya lo sé. Claro que sí. Y en el camino hay mucha falta de respeto y muchas cosas que la verdad que son dolorosas soportar. Entonces, la verdad que no tengo más ganas y este es mi freno. La verdad que me equivoqué la otra vez en contar cosas. Siento que fue sin sentido. Tengo muchas cosas para hablar de trabajo. Estuve todos estos días en el canal, en Telefe trabajando. Después estuve grabando un videoclip. Tengo otro videoclip grabado que está por salir también. Entonces, la verdad que tengo un montón de cosas. Ahora me estoy yendo por Netflix a trabajar. Tengo cosas para hablar de trabajo y tengo una vida que sigue, ¿no? Elijo seguir por el mismo camino que venía”.