La abogada de Mauro Icardi respondió las acusaciones de Wanda Nara al futbolista: “No resiste un archivo”

La abogada de Mauro Icardi habló tras las declaraciones de Wanda Nara (Video: América TV)

El jueves por la mañana, Wanda Nara llegó al país luego de un viaje de trabajo y habló con la prensa acerca de la situación que está viviendo con Mauro Icardi. Entre las declaraciones que dio aseguró que vivió situaciones similares a las de Julieta Prandi, quien denunció a su exmarido por abuso sexual y violación. En este contexto, Lara Piro, una de las abogadas de Icardi, habló al aire de SQP (América TV) con Yanina Latorre sobre cómo esto repercute en su cliente

Desde el primer minuto, Piro expuso su preocupación por las acusaciones: “Como mujer me parece que esto es muy grave, porque nosotras somos las primeras que tenemos que cuidar esta lucha de las mujeres que realmente persiguen una lucha legítima, de las que son realmente violentadas. Entonces, somos las primeras que llevamos la bandera, entonces no podemos permitir que se banalice”, argumentó.

En este punto, Yanina Latorre apuntó que muchos habían criticado los dichos de Nara al compararse con Prandi. : “Wanda no resiste un archivo, per se, pero debe estar muy mal, porque no resiste una nota; en la misma nota dijo que vivió doce años de un matrimonio muy feliz y después infiere que fue ultrajada como Julieta Prandi”, afirmó la abogada. La ambigüedad de las declaraciones, su ritmo vacilante y los giros —de la felicidad conyugal a la sospecha de violencia— generaron desconfianza entre los periodistas. La letradaa insistió: “¿A ustedes les parece que Wanda Nara es víctima? Wanda Nara es la mujer más viva que yo he conocido“.

“¿Hay denuncias?“, preguntó Latorre. Piro respondió: “Mauro no está denunciado. Ni por violación, ni por violencia, ni por ningún golpe”.

"No conocí un hombre que se haya humillado tanto en su vida para salvar a su familia", Lara Piro contó como estaba Icardi al principio de su vínculo laboral

Frente a la complejidad de estos relatos, Lara Piro enfatizó la gravedad de las denuncias infundadas: “Por las mujeres que hacen falsas denuncias, una mujer como Julieta Prandi, que tuvo un caso real y genuino, tiene que, o no le creen, tiene que esperar cinco años para que sea”. El daño no se limita a la vida de los acusados, sino también afecta la percepción pública sobre las verdaderas víctimas, cuya palabra puede ser puesta en duda frente a la proliferación de versiones inconsistentes.

El debate incluyó la reconstrucción de episodios particulares dentro de la relación entre Nara e Icardi. Se discutieron supuestas situaciones de violencia, así como el involucramiento de terceras partes. Lara Piro aseguró haber tenido trato con personas del entorno —como Kennys Palacios, quien según aclaró, no hizo ninguna declaración judicial— y subrayó que, judicialmente, no existen pruebas ni actas que respalden los dichos de Nara. También insistió sobre el juego de versiones: “Mauro nunca habló en privado y si lo hubiese hecho, todos los que conocemos a Wanda Nara sabríamos que tendríamos el video”. La abogada calificó a Nara de “mitómana profesional” y la acusó de obstaculizar el vínculo entre Icardi y sus hijos por venganza, provocando tensiones prolongadas y dificultad para discernir los límites entre conflicto de pareja y violencia real.

En medio del tenso escenario mediático y judicial, Lara Piro sumó un testimonio inesperado sobre el impacto emocional que la crisis marital ha tenido en Mauro Icardi. Al referirse a sus primeras intervenciones profesionales junto a Elba Marcovecchio, la abogada reveló el estado en que encontró al delantero del Galatasaray. “Sabés que yo cuando tomé la defensa de Mauro, y no creo que se ofenda si cuento esto, en un momento lo he mandado a googlear la palabra ‘dignidad’ porque no conocí un hombre que se haya humillado tanto en su vida para salvar a su familia”, afirmó e invitó a la conductora a buscar el significado de la palabra.