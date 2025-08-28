Teleshow

Mauro Icardi le dedicó un romántico posteo a la China Suárez y estallaron las críticas por una frase que usó

Desde Turquía, el futbolista y la actriz encendieron las redes con nuevas fotos y declaraciones de amor, pero los usuarios respondieron ante las particulares palabras

Martina Cortés

Por Martina Cortés

Lejos del bullicio porteño y del espectáculo argentino, Mauro Icardi y la China Suárez han construido su propio refugio en Turquía, donde el amor y la exposición en redes sociales parecen ir de la mano. Instalados en un presente que mezcla la pasión, los proyectos y los gestos públicos de cariño, la pareja comparte con sus seguidores postales de su cotidianeidad, incluso mientras el vínculo con el pasado sigue encendiendo la atención mediática.

En las últimas horas, Mauro volvió a poner a la pareja en el centro de escena al dedicarle unas palabras románticas a su compañera en Instagram. Acompañado por una serie de fotos en blanco y negro, el futbolista del Galatasaray se mostró abrazando a la actriz en una salida a un restaurante, donde las miradas y los gestos de complicidad ocuparon el primer plano. “No fue casualidad, el destino nos eligió”, escribió, marcando un tono de declaración pública sobre la historia de amor que eligieron vivir en tierras turcas.

Las imágenes no tardaron en hacerse virales y la reacción de los usuarios llegó en cuestión de minutos. Los comentarios colmaron la publicación, pero mientras algunos esperaban halagos y corazoncitos, las críticas y la ironía se apoderaron de la sección de mensajes. “Tremendo amarre”; “El destino pide que no lo metan”; “No fue el destino, sino la cuernada que le hiciste a tu ex”; “¿El destino eligió que arruinen familias?”; “Son re falsos”; “El destino se les ríe en la cara”: estas frases reflejaron el clima virtual que rodea a la pareja, siempre bajo la lupa y a meses de oficializar su relación.

Cabe recordar que la dupla se convirtió en una dupla capaz de encender los debates y las controversias en cualquier plataforma. Apenas unos días antes, la exCasi Ángeles había compartido un video íntimo junto al delantero. En el clip, puede verse a Icardi, desnudo de torso y ostentando los tatuajes que ya son su marca registrada, posando relajado al otro lado de un ventanal. Ella, sin aparecer a cámara, lo acompañó con su voz y una frase a puro corazón. “Buen día/Buenas tardes. Él siempre con una sonrisa”, junto a un emoji de corazón.

La publicación tenía la intención de mostrar un fragmento tierno y cotidiano entre ambos, pero el foco de los seguidores se desvió rápidamente. Las redes, atentas al mínimo detalle, no pasaron por alto la imagen del futbolista en ropa interior, ni la referencia indirecta a un escándalo previo. Meses atrás, la pareja había enfrentado la viralización de un supuesto clip sexual del delantero, donde el tamaño de una parte íntima fue tema de debate y controversia inmediata en el universo virtual.

Ante el revuelo que generó el video, los usuarios asociaron las imágenes nuevas con aquella filtración. Los comentarios subieron de tono y abrieron la puerta a nuevas críticas, en especial contra Suárez. “Innecesario”, “¿Hacía falta esto?”, “No puedo creer que ahora suba este video”, “¿Es necesario ser tan arrastrada y ordinaria?”, se leía, una tras otra, en su perfil y en X, previamente conocida como Twitter.

La China Suárez compartió un video íntimo de Mauro Icardi que desató las críticas en las redes (Instgram)

Lejos de apaciguar los ánimos, las imágenes y los gestos amorosos de la pareja mantienen en vilo a los seguidores y a los detractores. Cada nuevo posteo, cada historia y cada frase se convierte en terreno fértil para el debate en redes. El destino, como escribió Icardi, parece haberlos elegido, pero la duda y la polémica los siguen como una sombra. Mientras tanto, en Turquía, el romance continúa y la intimidad se filtra a través de las pantallas, manteniendo a la pareja como tema recurrente en la conversación virtual y en el centro de la escena mediática, por mucho más que sus propias publicaciones.

Temas Relacionados

Mauro IcardiChina SuárezWanda NaraTurquíaCríticas

