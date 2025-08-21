Wanda Nara lanzó una fuerte acusación contra Mauro Icardi: “Viví algo muy parecido a lo de Julieta Prandi”

La acusación de Wanda Nara a Mauro Icardi (PuroShow. El Trece)

Después de un viaje con su asistente Kennys Palacios por Los Ángeles, donde alternó cuestiones profesionales con paseos por las atracciones de la ciudad, Wanda Nara llegó a Ezeiza y se enfrentó con la realidad. Allí la esperaban los medios de comunicación para conocer su opinión en medio de una nueva escalada del conflicto con Mauro Icardi. Y allí aseguró que vivió hechos de violencia de parte del futbolista del Galatasaray y comparó su situación con el calvario que vivió Julieta Prandi.

Luego de un período de tregua, la empresaria y el futbolista se trenzaron en un ida y vuelta mediático enfocado en cuestiones económicas. Ya se venían cruzando con motivo del reciente Día del Niño y la escasa comunicación del padre con sus hijas en común. De eso estaba hablando en un móvil con Puro Show (El Trece), cuando la situación cambió de eje y realizó fuertes denuncias contra el futbolista.

Wanda aseguró que su relación con Icardi tenía “muchos paralelismos” con la de Julieta Prandi y Claudio Contardi, que derivó en la condena al empresario a 19 años de prisión por abuso sexual agravado. En ese punto, se cruzó con la panelista Angie Balbiani, por la lectura de los expedientes al aire. “Es muy violento lo que vos leés, no deberías alimentar las amenazas. El tiempo me va a dar la razón, esperemos porque la Justicia es lenta. A Julieta también la trataron de loca, la ningunearon, no la escucharon. Y después terminamos todos conmovidos llorando”.

En ese momento, Pampito, uno de los conductores, hizo un alto por sus declaraciones: “Vos estás por primera vez en televisión comparando a Mauro Icardi con un violador y un violento, con una persona que le dieron 19 años de prisión por violento”, señaló en referencia a Contardi.

“Yo no soy juez y no soy abogada y no sé cuánto le pueden llegar a dar. Seguramente va a haber un juicio oral”, respondió Wanda. “¿Pero vos viviste violencia física por parte de Mauro Icardi? ¿Vos estuviste secuestrada en algún momento?“, insistió el periodista. “Tres veces estuve encerrada, secuestrada con testigos. Sí, tres veces. Ya que a Angie le encanta leer, que vaya a los expedientes penales y que lea. A ver si después tan cocorita va a leer cosas que me siguen maltratando públicamente”, expresó, volviendo a citar su cruce con la panelista.

Wanda Nara se quebró por el trato de Mauro Icardi y lo que vive la China Suárez

“Yo estoy haciendo mi trabajo, Wanda. Si querés que lea el expediente penal, lo leo al aire. Y yo no soy jueza tampoco. Soy periodista”, argumentó Balbiani. “Yo no tengo problema en pedirte disculpas si eso ameritara. Cuando llegue el momento, lo puedo hacer”, agregó.

En este punto, Matías Vázquez, el otro conductor, trajo al recuerdo un audio de Nora, la madre de la mediática, que hacía referencia al secuestro de documentación personal. “Me sacaban los documentos míos para que no viaje”, avaló la mediática. “¿Icardi es un psicópata?“, indagó el conductor. ”Eso lo va a determinar la justicia y lamentablemente se pidió bajo apercibimiento de multa que empiece diferentes terapias que nunca pudo empezar y nunca hizo", reveló. Y ante la consulta de si hubo violencia con sus hijas, Nara fue contundente: “Hubo violencia con todos”.

En este sentido, la conductora dio más detalles del día a día legal que enfrenta a su exmarido: “La verdad que me estoy ocupando de los psicólogos de todos mis hijos. Se pidió a la justicia que mis hijas empiecen terapia. Del otro lado, se niegan a pagar esa terapia. Y generalmente, como dice mi psicóloga, voy a hablar de mí para no hablar del expediente, cuando una de las partes se niega a que los menores hagan terapia, por algo será”.

En ese momento, la panelista Pochi, cercana a Wanda, dijo verla con un semblante diferente. “Debe ser agotador estar vos ocupándote de todas las dinámicas. Otras veces te noté más plantada. Hoy te noto con la voz quebrada”, analizó.

“Hay muchas situaciones que ustedes no conocen... Si ustedes escucharan las declaraciones de Kennys, no hay una persona que no se largue a llorar. Es muy duro lo que declaró Kennys, que vivió los últimos cinco meses conmigo. Es muy duro. Y así un montón de gente. La verdad que no quise exponer a mi mamá, trato de no exponer a mi familia, pero yo estoy cansada y no voy a hablar más de esto”, sentenció.

Por último, se refirió a la polémica por el Día del Niño: “Les compré un regalo a mis hijas y les puse que era de parte de Mauro. Se lo di el jueves y le dije: ‘Papá se adelantó, les hizo este regalo’ y él habló con ellas el viernes y les dijo: ‘Su mamá es una mentirosa de mierda, yo no les regalé nada’. Entonces, yo hago todo lo que puedo y más. Pero yo hasta acá llegué, no voy a hablar más de este tema".