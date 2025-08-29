La fuerte confesión de José María Muscari sobre los OVNIs: “Me dan miedo”

José María Muscari confesó su miedo a los OVNIS en un programa de televisión (Video: Los 8 Escalones, Eltrece)

Durante una reciente emisión del programa Los 8 Escalones (Eltrece), la presencia de José María Muscari marcó el momento más destacado de la noche a partir de una confesión. En medio de una consigna lanzada por Pampita Ardohain, sobre la cantidad de estadounidenses que afirman haber presenciado personalmente un objeto volador no identificado (OVNI), el director teatral sorprendió al público al expresar: “Me da miedo todo eso”. La declaración surgió cuando el resto del panel bromeaba sobre avistamientos y relatos de encuentros, lo que llevó a abordar tanto la percepción social de estos fenómenos como también reacciones personales que generan.

La pregunta de Pampita estuvo basada en una encuesta de la consultora IPSOS, publicada en 2024, que reveló que el 10% de los ciudadanos de Estados Unidos asegura haber estado en presencia de un OVNI. Esta cifra, que equivale a uno de cada diez estadounidenses, fue considerada “un montón” durante la charla por la propia conductora, quien puntualizó además que el 40% de la población estadounidense cree en la existencia de vida extraterrestre. “No estamos hablando de quienes creen, sino de quienes aseguran haberlo visto con sus propios ojos”, aclaró en medio de la conversación.

El panel también integró a Marcelo Polino y el participante Gabriel, quienes aportaron anécdotas y comentarios sobre “los yanquis” y su relación con estos temas. La charla derivó en el recuerdo de relatos personales, en especial de la cantante Patricia Sosa, mencionada por varios de los presentes como una figura que compartió públicamente sus experiencias de avistamiento en el cerro Uritorco, en Córdoba. “Patricia Sosa nos cuenta siempre”, recordó Polino, y José María Muscari añadió: “Cuando la dirigía en una obra, en Perdidamente, un día cortó un ensayo para contar que ella en Uritorco viajó una vez con Oscar y vieron cómo estaban las luces, todo ahí”. El director remarcó que escuchar ese testimonio de alguien a quien considera “tan lógica” le hizo dudar y pensar sobre el relato.

Patricia Sosa relató su experiencia de avistamiento de OVNIS en el cerro Uritorco, Córdoba

En el intercambio, Muscari profundizó su postura al afirmar, frente a la pregunta de Pampita sobre si participaría de una experiencia en el cerro, que prefería “quedarse con la intriga”. “Me da miedo todo eso”, repitió, diferenciándose del resto del panel que tomó el asunto con humor. Pampita contestó: “No, ya nos habrían abducido a todos si hubieran querido”.

“Escucharlo de primera persona con una persona tan lógica como es Patricia, que no es una delirante, me hizo dudar”, compartió el artista al recordar la experiencia narrada por Sosa. Fue entonces, cuando varios asintieron dando a entender que tenía un punto claro. Pero el punto final lo puso Marcelo Polino, quien concluyó: “Tenele miedo a los humanos”.

El director de teatro, que este fin de semana estará sentado en la mesa de Juana Viale, recientemente mostró cómo dio un paso importante junto a su hijo Lucio. Tras un video publicado en las redes donde ya había mostrado cómo sacaba su primer licencia de conducir, José María le compró su primer auto y, apenas salió de la concesionaria, la emoción los llevó directamente a la calle, recorriendo Buenos Aires.

Muscari y su hijo Lucio celebraron la compra de su primer auto con un emotivo paseo por Buenos Aires (Video: Instagram)

Al volante, Muscari no pudo evitar preguntar a su hijo: “La cosa es así, Lucio, ¿De 1 a 10 ¿Cuán nervioso estás?”. La respuesta de Lucio dejó a la vista el clima de confianza y humor: “Y, con vos manejando no sé”. Instantes después, Muscari subrayó la importancia del momento: “Manejando. Debutando con nuestro auto. Ya tenemos nuestro auto. Estamos arriba del auto. No puedo dispersarme más con estas historias. En breve estaremos publicando una foto de nuestra nueva adquisición. Nuevo desbloqueo destrabado. Tengo auto. Soy conductor con mi hijo. Vamos”.

Una vez superada la primera vuelta, la experiencia de José María Muscari y Lucio sumó otra dinámica: el intercambio de roles al volante. Muscari lo contó en uno de sus videos, donde quedó claro el acuerdo que establecieron padre e hijo para el estreno del auto. “Y ahora. Roles invertidos. Ahora maneja el capo. Ese fue nuestro arreglo el día que sacábamos el auto de la concesionaria, mitad de viaje yo y mitad de viaje el señor. Después quién lo va a estacionar, veremos. Ahí estamos en otro tema. Pero aventura. El chabón concentrado. Vamos, Luchito.”