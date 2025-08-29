El sensual baile de Melody Luz en el nuevo tema de Emmanuel Horvilleur

El videoclip de “Tu cara de culo” destaca la coreografía sensual de Melody Luz en un motel (Video: YouTube)

Emmanuel Horvilleur sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de “Tu cara de culo”, el cuarto adelanto de su próximo trabajo discográfico, Mi año gótico. El videoclip plantea una fuerte impronta erótica que combina lo visual y lo musical como sello del exintegrante de Illya Kuryaki and the Valderramas. En esta nueva entrega, el foco está puesto en el aporte de Melody Luz, que protagoniza una coreografía en estilo heels que amplifica la carga sensual de la propuesta.

La bailarina ejecuta una rutina de gran exigencia física que acompaña la narrativa del video, ambientado en la habitación de un motel. Con recursos visuales que remiten al formato VHS y una atmósfera nostálgica, Melody Luz introduce el atractivo coreográfico. La secuencia de baile —de movimientos precisos y expresivos— se enlaza con el guion de la canción, resaltando la tensión y el deseo planteados desde la letra. La presencia de Griselda Siciliani aporta un pasaje de humor al cierre del videoclip, donde la actriz menciona una gama de conflictos típicos de pareja.

El posteo de Melody Luz

El lanzamiento de “Tu cara de culo” se integra como una de las canciones que definirá el rumbo de Mi año gótico, el próximo disco solista de Horvilleur. Las propuestas visuales del artista consolidan una identidad que dialoga con las raíces de IKV y se reconfigura para esta nueva etapa.

Horvilleur tiene previsto presentar ese repertorio el 18 de octubre, en el escenario del Teatro Gran Rex, donde realizará un repaso por su trayectoria y los adelantos que marcarán su nuevo álbum.

Recientemente, Melody Luz volvió a mostrar su carácter frontal en redes sociales tras un incidente con su automóvil: “Cara de salí de entrenar re manija y no va que mi auto empieza a perder nafta. Harta”, relató en una historia de Instagram. La reacción de sus seguidoras no tardó en llegar, y una de ellas le preguntó: “¿No era que tu marido es millo? ¿Por qué no te compra uno?”. La respuesta de Melody Luz fue tajante e involucró a Alex Caniggia: “No me interesa que me regalen nada. El otro día quiso traerme un bolso Gucci y le dije que no. Si algún día me lo puedo comprar lo compro yo. Me chupa un huevo”.

En la misma publicación, explicó el origen del problema con su vehículo: “Del auto se había salido una manguera nada más, por suerte”. El desperfecto podría haber causado un incendio por la pérdida de combustible.

Además, hace pocos días, durante una entrevista en Luzu, Melody rememoró el impacto emocional que vivió tras su paso por el reality El hotel de los famosos. La exposición mediática la enfrentó a una oleada de comentarios negativos: “La pasé mal. Como lo nuestro estaba grabado, yo me tuve que encerrar. Cuando llego a mi casa, abro las redes, que no tenía el celu y veo todo el hate”, confesó. En ese periodo, su pareja, Alex, continuaba en competencia, lo que la obligó a lidiar sola con la situación. “Alex estaba dentro de la casa, y encima leía cosas como ‘Mirá que este sale y te va a dejar, negrita de mierda’. Casi caigo en una depresión, la verdad. Fue mi momento más feo”, admitió.

La maternidad se convirtió en su refugio durante esa etapa difícil. “A mí lo que me salvó, posta, fue Venezia. Porque cuando me quedo embarazada, digo: ‘Guau, mi cuerpo puede generar vida. ¿Cómo voy a estar gastando tiempo en gente que me tira odio, en cosas que no valen la pena?’”, expresó. Decidió entonces enfocarse en ser un ejemplo para su hija: “Quería que ella me vea el día de mañana y diga ‘yo quiero ser como mamá, que le gusta cumplir los sueños, ir para adelante’. Está bueno elegirse a una misma también”.