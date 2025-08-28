Teleshow

Julieta Prandi aconsejó a Wanda Nara tras sus acusaciones de violencia a Mauro Icardi: “La justicia tarda pero llega”

A semanas de la sentencia contra Claudio Contardi, la actriz se refirió al impacto emocional del proceso y tuvo unas palabras para la empresaria

Julieta Prandi tras el fallo contra Claudio Contardi (VIdeo: América)

El silencio pesa, pero esta vez la voz de Julieta Prandi irrumpió con una mezcla de alivio y cansancio. Pasaron solo unas semanas desde que la Justicia falló contra su exmarido, Claudio Contardi, por violación y daño psicológico, y la actriz reconoció la magnitud de ese golpe. “Estoy recomponiéndome y tratando de hacerme a la idea… procesar por el cuerpo, que el cuerpo siempre habla. Entonces, empezando de cero, de a poquito. Fue fuertísimo y no es para menos, lo esperé mucho tiempo, fueron cinco años. Entonces finalmente encontrar justicia es un alivio enorme”, dijo al aire de LAM.

Cinco años de pericias, tratamientos, espera sin tregua. La actriz lo cuenta con sinceridad en una entrevista para el ciclo de Ángel de Brito: “Ahora, por supuesto, esperando que se terminen de dirimir cuestiones de apelaciones en casación y ya está, que se dé un cierre”. Pero el proceso judicial no es una página que se pasa sin mirar atrás: “No estoy encima de la causa. Pero sería imposible no tener un ojo vigilante, porque existen esas instancias, por más de que es muy baja la posibilidad de que le hagan lugar a la apelación y a volver a tener un juicio como pretenden, cuando todo eso se discutió hace más de un año en la justicia y fue él quien no quiso tener un juicio por jurados. Así que entiendo que no va a suceder, pero bueno, uno ya quiere la sentencia firme y, y poder dar vuelta la página.”

La vida insiste, avanza, se reinventa. Ella lo siente y lo expresa: “Mi vida actual es la de una mujer feliz. Estoy muy feliz con mis hijos, estoy muy enamorada. Estoy disfrutando mucho de mi trabajo. Amo hacer la radio”.

Una parte importante de la sanación de Julieta tiene a Emanuel Ortega como protagonista

La experiencia de Julieta se convierte en mensaje para otras mujeres, una advertencia pero también una esperanza, en particular hacia Wanda Nara, quien también acusó a Mauro Icardi de situaciones de violencia de género. “Yo lo que les digo a todas, no importa quién, a todas las víctimas de violencia, de abuso… Desconozco los casos de particulares de cada una, pero tienen que saber que el camino, si bien se encontró justicia, es largo. Fueron cinco años donde tuve que pasar por muchísimas pericias, por muchos tratamientos, por mí y por la justicia, las dos cosas, que es durísimo el proceso. Que se encuentra justicia, sí, yo puedo dar fe que la encontré, pero no es fácil el camino”. El costo emocional de iniciar y sostener una denuncia está presente en cada palabra, en el cuerpo que acusa recibo y reclama descanso.

Incluso ella, la mujer entera que hoy habla, reconoce que estuvo al borde de renunciar. “Incluso en algún momento pensé en bajar los brazos, lo que hubiera significado que ese hombre hoy esté libre. Seguiría amedrentándome. Entonces, por eso lo digo. Es para todas las que necesiten hacer una denuncia y las que estén viviendo esa situación o las que ya lo vivieron”, sostuvo.

Ahora elige el silencio prudente: “Prefiero mantenerme al margen y creo que lo sabrán entender los medios. Muchos me escriben. No estoy con ganas de ir a ningún programa ni nada, porque quiero también seguir con mi vida y las cuestiones legales que las manejen los abogados. Yo ya le puse el cuerpo mucho. Ahora necesito poner el cuerpo en otras cosas”.

La emoción de Julieta Prandi al conocer la sentencia (Fotografía: Jaime Olivos)

El presente sigue marcando agenda. Wanda Nara reveló en los últimos días que Mauro Icardi la tuvo secuestrada en tres oportunidades. Al respecto, Prandi es cauta: “No escuché específicamente lo que dijo. Lo que sí puedo decir es que si ella inicia el camino, que sepa que largo y doloroso de transitar. Pero bueno, que se puede encontrar justicia, claro”.

