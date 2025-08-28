VivaElAmor con Fino y Elegante: “Te burlabas de mí porque era pobre”

Viva El Amor - Fino Y Elegante

“Ramiro vino un día y me dio diez mil pesos y me dijo: ‘Para que vayas a la facultad y te compres comida’”, recordó Lourdes Alonso, una de las caras de Fino y Elegante, la pareja de influencers que junto a Ramiro Suárez conquistó las redes probando hamburguesas y compartiendo la intimidad de su relación. La pareja, que lleva cuatro años y medio juntos, repasó en “Viva el Amor”, para Infobae, los momentos y detalles que marcaron su vínculo, con foco en esos gestos y regalos que trascienden lo material.

Lourdes: —¿Qué hábito mío no soportás?

Ramiro: —Hay un hábito tuyo que me molesta bastante, que no importa donde yo ponga mis chanclas o mis ojotas, vas, las agarrás y las ponés rectas contra la pared. Y ponés las tuyas y las mías una al lado de la otra en ángulo perfecto. Las zapatillas también, todo lo que sea calzado. Eso me molesta, no puedo verlas ahí tiradas.

Lourdes: —En todo tu cuarto parece que pasó un tsunami. Todo desordenado siempre.

Ramiro: —Eso no es un hábito.

Lourdes: —Sí es un hábito. Y encima esperás que yo llegue para que te haga la cama. Nunca la vas a hacer.

Ramiro: —La hacés bien.

Lourdes: —¿Incorporaste alguna manía mía?

Ramiro: —Obvio. Todas las manías que tenés. No te podés sentar en la cama con la ropa que usaste en la calle, y eso lo incorporé. Después, no poder ver el placard abierto, eso también.

Lourdes: —¿Y yo? ¿Si incorporé alguna tuya?

Ramiro: —Vos sos bastante maniaca.

Lourdes: —¿Cuál fue nuestra primera pelea y quién tenía razón?

Ramiro: —Nuestra primer pelea o conflicto fue porque me acuerdo que saliste y volviste toda borracha a mi casa. ‘Dale, andá a tu casa si querés estar borracha y vomitar, pero en la mía no vomités’, te dije. Te tuve que estar cuidando ahí toda la noche y yo me había quedado, me había dormido tempranito.

Lourdes: —No me acuerdo, igual tenía razón. La pelea fue porque Ramiro prefería que, en esa situación, yo fuera a mi casa.

Ramiro: —Aparte, era medio plena pandemia, no daba.

Lourdes: —Vos sabías que yo estaba borracha, porque si no, no me hubieses respondido los mensajes.

Lourdes: —Mi mamá se está enterando ahora de esto, ¿eh?, pero sí, había vuelto bastante en pedo.

Lourdes: —¿Quién dijo “Te amo” primero?

Ramiro: —Vos me lo dijiste a mí antes de ser novios. Para mí se te escapó.

Lourdes: —Estoy segurísima de que no se me escapó y que éramos novios, pero esta será una discusión eterna que vamos a tener por el resto de los siglos.

—¿Por qué cosas pelean?

Lourdes: —Por trabajo no peleamos nada. Sí hay diferencias porque somos muy distintos. Ella es más estructurada y yo más desorganizado. Pero nos complementamos bien. Cuando uno está en crisis, el otro está lúcido.

—¿Se pelearon alguna vez para hacer contenido? ¿Tuvieron algún cruce?

Ramiro: —Hubo muchos cruces, más que nada al principio, en 2022 más o menos. Había una desincronización de horarios, es muy difícil cuando es algo freelancer. Lula era muy madrugadora, yo era muy nocturno. Es difícil encontrarme a mí durante el día.

Lourdes: —Y yo a la noche ya no quiero hablar de trabajo y él está fresco.

Ramiro: —Pero por suerte eso lo estructuramos un poco más. Ahora no chocamos con los horarios, aunque cuando uno está más cansado hay mas paciencia.

—¿Cómo empezaron a crear contenido juntos?

Lourdes: —Hacer contenido juntos surgió como un chiste. Yo estaba en las redes, pero tenía ganas de meterme más. Le dije a Ramiro de hacer un video cocinando fideos y le fue bien. Hoy en día ese video tiene mil likes y nosotros dijimos: ‘Somos famosos’. Después empezamos a hacer recetas todos los viernes y luego a probar hamburguesas; la gente empezó a decir “La pareja de las hamburguesas” y quedó así.

Ramiro: —¿Cuál es el mejor regalo que te hice?

Lourdes: —Ramiro es muy regalón, le encanta regalar. Cuando recién empezábamos a ser novios, yo me había gastado todo mi sueldo en una compu que necesitaba. No me quedó nada de plata para el mes y él vino un día y me dio diez mil pesos y me dijo: ‘Para que vayas a la facultad y te compres comida’. Eso fue una re-atención. Obviamente después hubo regalos más materiales que me encantaron, pero ese detalle siempre me quedó. Siempre nos acordamos y te burlás de mí porque era pobre, pero para mí fue una gran atención. ¿Y yo? ¿Cuál fue el mejor regalo que te hice a vos?

Ramiro: —Uno de los mejores regalos fue cuando me ayudaste a terminar de juntar para mi primera computadora gamer. Estaba recolectando plata de todos lados y vos me diste el último empujón para poder comprarla. Ahora la odiás esa compu porque juego mucho, pero me apoyaste en algo que por ahí iba a ser molesto para vos. Fue un gran gesto.