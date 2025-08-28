Teleshow

#VivaElAmor con Fino y Elegante: “Te burlabas de mí porque era pobre”

La pareja de influencers formada por Lourdes Alonso y Ramiro Suárez comparte detalles íntimos de su relación y trabajo

Por Lola Lanata

Guardar
Viva El Amor - Fino Y Elegante

Ramiro vino un día y me dio diez mil pesos y me dijo: ‘Para que vayas a la facultad y te compres comida’”, recordó Lourdes Alonso, una de las caras de Fino y Elegante, la pareja de influencers que junto a Ramiro Suárez conquistó las redes probando hamburguesas y compartiendo la intimidad de su relación. La pareja, que lleva cuatro años y medio juntos, repasó en “Viva el Amor”, para Infobae, los momentos y detalles que marcaron su vínculo, con foco en esos gestos y regalos que trascienden lo material.

Lourdes: —¿Qué hábito mío no soportás?

Ramiro: —Hay un hábito tuyo que me molesta bastante, que no importa donde yo ponga mis chanclas o mis ojotas, vas, las agarrás y las ponés rectas contra la pared. Y ponés las tuyas y las mías una al lado de la otra en ángulo perfecto. Las zapatillas también, todo lo que sea calzado. Eso me molesta, no puedo verlas ahí tiradas.

Lourdes: —En todo tu cuarto parece que pasó un tsunami. Todo desordenado siempre.

Ramiro: —Eso no es un hábito.

Lourdes: —Sí es un hábito. Y encima esperás que yo llegue para que te haga la cama. Nunca la vas a hacer.

Ramiro: —La hacés bien.

Ramiro: "¿Cuál fue nuestra primera
Ramiro: "¿Cuál fue nuestra primera pelea y quién tenía razón? Fue porque saliste y volviste toda borracha a mi casa" (Foto: Jaime Olivos)

Lourdes: —¿Incorporaste alguna manía mía?

Ramiro: —Obvio. Todas las manías que tenés. No te podés sentar en la cama con la ropa que usaste en la calle, y eso lo incorporé. Después, no poder ver el placard abierto, eso también.

Lourdes: —¿Y yo? ¿Si incorporé alguna tuya?

Ramiro: —Vos sos bastante maniaca.

Lourdes: —¿Cuál fue nuestra primera pelea y quién tenía razón?

Ramiro: —Nuestra primer pelea o conflicto fue porque me acuerdo que saliste y volviste toda borracha a mi casa. ‘Dale, andá a tu casa si querés estar borracha y vomitar, pero en la mía no vomités’, te dije. Te tuve que estar cuidando ahí toda la noche y yo me había quedado, me había dormido tempranito.

Lourdes: —No me acuerdo, igual tenía razón. La pelea fue porque Ramiro prefería que, en esa situación, yo fuera a mi casa.

Ramiro: —Aparte, era medio plena pandemia, no daba.

Lourdes: —Vos sabías que yo estaba borracha, porque si no, no me hubieses respondido los mensajes.

Lourdes: —Mi mamá se está enterando ahora de esto, ¿eh?, pero sí, había vuelto bastante en pedo.

¿Quién dijo “Te amo” primero?
¿Quién dijo “Te amo” primero? Ramiro: "Vos me lo dijiste a mí antes de ser novios. Para mí se te escapó". Lourdes: "Estoy segurísima de que no se me escapó y que éramos novios" (Fotos: Jaime Olivos)

Lourdes: —¿Quién dijo “Te amo” primero?

Ramiro: —Vos me lo dijiste a mí antes de ser novios. Para mí se te escapó.

Lourdes: —Estoy segurísima de que no se me escapó y que éramos novios, pero esta será una discusión eterna que vamos a tener por el resto de los siglos.

—¿Por qué cosas pelean?

Lourdes: —Por trabajo no peleamos nada. Sí hay diferencias porque somos muy distintos. Ella es más estructurada y yo más desorganizado. Pero nos complementamos bien. Cuando uno está en crisis, el otro está lúcido.

—¿Se pelearon alguna vez para hacer contenido? ¿Tuvieron algún cruce?

Ramiro: —Hubo muchos cruces, más que nada al principio, en 2022 más o menos. Había una desincronización de horarios, es muy difícil cuando es algo freelancer. Lula era muy madrugadora, yo era muy nocturno. Es difícil encontrarme a mí durante el día.

Lourdes: —Y yo a la noche ya no quiero hablar de trabajo y él está fresco.

Ramiro: —Pero por suerte eso lo estructuramos un poco más. Ahora no chocamos con los horarios, aunque cuando uno está más cansado hay mas paciencia.

—¿Cómo empezaron a crear contenido juntos?

Lourdes: —Hacer contenido juntos surgió como un chiste. Yo estaba en las redes, pero tenía ganas de meterme más. Le dije a Ramiro de hacer un video cocinando fideos y le fue bien. Hoy en día ese video tiene mil likes y nosotros dijimos: ‘Somos famosos’. Después empezamos a hacer recetas todos los viernes y luego a probar hamburguesas; la gente empezó a decir “La pareja de las hamburguesas” y quedó así.

Ramiro: —¿Cuál es el mejor regalo que te hice?

Lourdes: —Ramiro es muy regalón, le encanta regalar. Cuando recién empezábamos a ser novios, yo me había gastado todo mi sueldo en una compu que necesitaba. No me quedó nada de plata para el mes y él vino un día y me dio diez mil pesos y me dijo: ‘Para que vayas a la facultad y te compres comida’. Eso fue una re-atención. Obviamente después hubo regalos más materiales que me encantaron, pero ese detalle siempre me quedó. Siempre nos acordamos y te burlás de mí porque era pobre, pero para mí fue una gran atención. ¿Y yo? ¿Cuál fue el mejor regalo que te hice a vos?

Ramiro: —Uno de los mejores regalos fue cuando me ayudaste a terminar de juntar para mi primera computadora gamer. Estaba recolectando plata de todos lados y vos me diste el último empujón para poder comprarla. Ahora la odiás esa compu porque juego mucho, pero me apoyaste en algo que por ahí iba a ser molesto para vos. Fue un gran gesto.

Temas Relacionados

Fino y EleganteInfluencersLourdes AlonsoRamiro SuárezInfobaeArgentinaRedes socialesParejasContenido digitalHamburguesas

Últimas Noticias

Momo Benavides: “¿Por qué tuve una vida jodida?”

Este streamer con más de 2 millones de seguidores en sus redes supo pasar de los contenidos de entretenimiento y famosos hasta temas relacionados con la Historia. Fana de Platense, amante de los viajes, aquí, en Mi Cielo, repasa una historia de orígenes muy humildes

Momo Benavides: “¿Por qué tuve

A un mes del fallecimiento de la Locomotora Oliveras, su hermano Jesús le dedicó unas palabras: “Hasta el último suspiro”

El hombre recordó a su hermana Alejandra con un emotivo mensaje, resaltando su legado en el boxeo y el impacto que dejó tras su fallecimiento

A un mes del fallecimiento

El divertido desafío al que se sometió Nicolás Occhiato en La Voz Argentina: “Es un peligro aparte”

El conductor aceptó un reto durante la gala de Playoffs, generando risas, memes y la participación de coaches en un momento viral

El divertido desafío al que

Silvina Escudero habló de su lucha por convertirse en madre: “Solo conté un embarazo que perdí, pero no fue el único”

La bailarina compartió el difícil proceso que enfrenta junto a su pareja, relatando pérdidas gestacionales y el impacto emocional, visibilizando una realidad que afecta a muchas personas en silencio

Silvina Escudero habló de su

Cami Homs contó los dolores que enfrenta en medio de su embarazo: “Necesito saber qué hacer”

A menos de un mes de anunciar la llegada de su primer hijo con José Sosa, la modelo abrió la puerta a su intimidad y contó la situación que atraviesa

Cami Homs contó los dolores
ÚLTIMAS NOTICIAS
Según un estudio, la Argentina

Según un estudio, la Argentina ahorra USD 1.700 millones al año por la producción nacional de medicamentos

Cómo trabaja el Comité “Cristina Libre”: la estrategia internacional por la condena y el plan para 2027

Más de 10.000 personas ya se sumaron a Mi País Conversa: una apuesta ciudadana por el diálogo en tiempos de grieta

El gobernador de Georgia llegó a la Argentina y podría reunirse con Milei: la intensa agenda que tendrá

Cautela en el PRO por el impacto de las presuntas coimas en la elección y advierten por las internas en LLA

INFOBAE AMÉRICA
Los flamencos migratorios envejecen más

Los flamencos migratorios envejecen más lento que los residentes

Alerta en Occidente: Kim Jong-un y Vladimir Putin asistirán como invitados del régimen chino al mayor desfile militar en Beijing

Arranca arteba, la feria de arte más importante del país

Carla Simón cierra su trilogía familiar con ‘Romería’: “Fue un ejercicio de memoria colectiva”

El universo ‘Alien’ ha vuelto reescrito con androides, corporaciones y una duda sobre el origen de la vida

TELESHOW
Momo Benavides: “¿Por qué tuve

Momo Benavides: “¿Por qué tuve una vida jodida?”

A un mes del fallecimiento de la Locomotora Oliveras, su hermano Jesús le dedicó unas palabras: “Hasta el último suspiro”

El divertido desafío al que se sometió Nicolás Occhiato en La Voz Argentina: “Es un peligro aparte”

Silvina Escudero habló de su lucha por convertirse en madre: “Solo conté un embarazo que perdí, pero no fue el único”

Cami Homs contó los dolores que enfrenta en medio de su embarazo: “Necesito saber qué hacer”