Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Mirtha Legrand y Juana Viale se preparan para una nueva ronda de invitados

Como todas las semanas, La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana reunirán a destacadas figuras del espectáculo, el periodismo y la actualidad en la tradicional pantalla de El Trece. El sábado a las 21.30,Mirtha Legrand estará en su emblemática mesa junto a periodistas y actores y por su parte, el domingo al mediodía, será el turno de Juana Viale, quien seguirá la costumbre familiar al frente del clásico ciclo de entrevistas y anécdotas para disfrute del público.

El sábado por la noche la lista de invitados muestra una combinación de talento artístico, sensibilidad periodística y experiencia actoral. Entre ellos se destaca el actor Fredy Villarreal, con una trayectoria consolidada en el humor televisivo y teatral, donde se está desarrollando actualmente.

Desde el mundo del periodismo, se suman Diego Cabot y Jesica Bossi. Cabot es reconocido por su labor en la investigación periodística, en especial por la cobertura de casos resonantes que marcaron la agenda pública de los últimos años. Por su parte, Bossi, dedicada a la política y los temas de coyuntura, no solo suma una mirada experta sobre el panorama nacional, sino que también aporta sus vivencias en el ejercicio diario de la profesión en Infobae en Vivo y TN.

Jésica estará como invitada en la mesa de Mirtha

La cuarta invitada es Claribel Medina, con amplio recorrido en la televisión, el cine y el teatro, y quien en el último tiempo vivió un angustiante momento por la salud de Pablo Alarcón, su expareja, padre de sus hijas y actual compañero en la obra de teatro que protagoniza. La mesa se completa con Vanina Escudero, quien está protagonizando Hermanos en Llamas junto a Nito Artaza y Sergio Gonal.

Por su parte, Juana Viale lanzará una nueva emisión el domingo 31 de agosto con una lista de invitados que promete conversación, anécdotas y diversidad temática. Emanuel Ortega, miembro de una familia musical legendaria en Argentina y actual pareja de Julieta Prandi, podrá sumar su música a la banda sonora de la mesaza y hablar del juicio que atravesó su pareja y cómo se convirtió en sostén de su lucha.

José María Muscari, creador teatral y director con perfil distintivo, suele aportar una mirada poco convencional sobre la vida, el arte y la actualidad. A su lado estará Cacho Buenaventura, humorista de larga data y popularidad en toda la Argentina, quien lleva el folklore y el humor local a la mesa, contribuyendo con relatos cargados de picardía y calidez.

Emanuel estuvo acompañando a Julieta en el proceso judicial contra su exmarido (Fotografía: Jaime Olivos)

Silvia Freire, especialista en coaching y desarrollo personal, se sumará a la conversación para hablar de las perspectivas sobre el bienestar, la salud emocional y las estrategias para atravesar contextos adversos. Finalmente, Julieta Poggio, quien encontró la fama en la casa de Gran Hermano (Telefe) cerrará el grupo con su frescura característica.

Una opinión que trajo cola

Durante la emisión del sábado pasado, la Chiqui opinó acerca del tema del momento: la separación de Gime Accardi y Nico Vázquez y la aceptación de la infidelidad de la actriz. Karina Iavícoli, periodista de Intrusos, desarrolló el tema en la mesa más famosa, poniendo el foco en el rol que asumió Gimena al dar la cara.

Los dichos de Iavícoli sirvieron para que la conductora se muestre tajante y con una polémica opinión.“En general una infidelidad se oculta, no se comenta”, apuntó la diva. “¡Cómo habló ella! Largo, eh. Habló, explicó en televisión, a cámara. No se explican esas cosas, se ocultan, no se hablan más", cuestionó Mirtha. “¿Para vos está mal que ella haya hablado?“, indagó la periodista. ”Sí. Porque a él lo hace quedar como un cornudo. Fea palabra, es fea, pero es así”, se despachó con una sonrisa.

Días después, la diva se retractó de sus palabras. “Me pareció fuera de lugar, no quise insultarlo a él para nada. Es una excelente persona” dijo ante las cámaras de Desayuno Americano