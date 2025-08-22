Los días de Benjamín Vicuña junto a sus hijos entre juegos y paseos en la playa (Instagram)

En medio de la tensa relación que hoy mantienen Benjamín Vicuña y la China Suárez, el actor disfruta de sus últimos días con sus hijos, Magnolia y Amancio, antes del regreso de ellos a Estambul, en donde se encuentra la actriz instalada en su nueva vida en Turquía.

A través de su cuenta de Instagram, el actor compartió fotos que lo muestran relajado junto a sus nenes más chicos en Montevideo, entre paseos por la playa y juegos en la arena: en las imágenes aparecen sus hijos explorando las piedras del lugar, respirando el aire de mar y hasta el encuentro de los niños con un “tesoro” marino.

La hija del actor posó sonriente con huevos de caracol marino, unas cápsulas gelatinosas de algunos invertebrados, como ciertos tipos de babosas de mar, anémonas, o medusas. En Uruguay, especialmente en la zona de la rambla de Montevideo y otras playas del Río de la Plata, es bastante común encontrar este tipo de estructuras después de una sudestada o marea alta.

Benjamín Vicuña acompañó a sus hijos, Amancio y Magnolia, en sus juegos en la playa (Instagram)

Una de las postales que captó Benjamín Vicuña de un arcoíris sobre el cielo de Montevideo

Otro de los momentos que filmó el protagonista de El silencio de Marcos Tremmer fue en el que un arcoíris se estampó en el cielo montevideano, imágenes que acompañó con la balada “Good things” de Matthew Mole.

Cuándo será el reencuentro de la China Suárez y sus hijos

La agenda de viajes de los hijos de la China Suárez y Benjamín Vicuña se llevará a cabo a través de varios países: Argentina, Uruguay y Turquía. De acuerdo con lo informado por Tatiana Schapiro en el programa DDM (América TV) los hijos más pequeños que la actriz comparte con el chileno, mantienen una rutina dividida, alternando periodos junto a ambos padres y sujetándose a resoluciones judiciales y convenios estipulados.

Durante las últimas semanas, ambos niños estuvieron con su padre tras un viaje reciente a Turquía. El cronograma, establecido por los abogados de la expareja, dispuso que desde el 20 de agosto y hasta el 22 del mismo mes, los menores viajan a Uruguay junto a Vicuña. El traslado a Montevideo no es una decisión unilateral, es parte de una serie de rotaciones pactadas en relación a la tenencia y el contacto con ambos progenitores.

Magnolia, la hija de la China Suárez, sonríe junto a uno de los huevos de caracol

Luego de ese paso intermedio, el 24 de agosto inicia para los niños otro trayecto internacional. En esta ocasión, irán junto a la China y la madre de la actriz rumbo a Turquía, país en el que residirán durante buena parte del mes de septiembre. Según indicó, la estadía se prolongará hasta el 19 de septiembre, lo que implica una vuelta organizada y autorizada para un lapso cercano a las cuatro semanas.

“Del 24 de agosto al 19 de septiembre, los chicos van a estar instalados en Turquía, viajan con la mamá de la China, van a estar haciendo cosas del colegio a distancia desde allá”, especificó la panelista. El cronograma contempla tanto las cuestiones de tenencia si no también la continuidad escolar de los niños, que seguirán sus actividades educativas de manera virtual durante su permanencia fuera del país.

La hija mayor de Benjamín Vicuña y la China Suárez muestra los huevos de caracol marino que encontró en la orilla de la playa

La organización de los viajes y la convivencia obedece a las condiciones fijadas por los representantes legales de cada parte. “La comunicación entre ellos sigue siendo a través de abogados, Agustín Rodríguez y Máximo Petracchi, que siguen haciendo un gran trabajo”, detalló la periodista al aire. En este esquema, cada traslado internacional y cada periodo de convivencia alternada son pautados y supervisados en virtud del mejor interés de los niños.

Los trayectos de los hijos de ambos actores no se circunscriben solo a los traslados entre Buenos Aires y Estambul, sino que incluyen paradas intermedias y la coexistencia de tiempos alternos con cada uno de los padres mientras permanecen en la Argentina. “Viven parte del tiempo con la mamá de la China y parte del tiempo con Benjamín Vicuña. Pero siguen teniendo acuerdos puntuales. Viajan, después vuelven y después se vuelve a encargar”, resumió la panelista durante el diálogo en América TV.