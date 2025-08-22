Teleshow

Los días de Benjamín Vicuña junto a sus hijos entre juegos y paseos en la playa

El actor compartió postales con Magnolia y Amancio desde Montevideo. Las fotos

Iván Basso

Por Iván Basso

Guardar
Los días de Benjamín Vicuña
Los días de Benjamín Vicuña junto a sus hijos entre juegos y paseos en la playa (Instagram)

En medio de la tensa relación que hoy mantienen Benjamín Vicuña y la China Suárez, el actor disfruta de sus últimos días con sus hijos, Magnolia y Amancio, antes del regreso de ellos a Estambul, en donde se encuentra la actriz instalada en su nueva vida en Turquía.

A través de su cuenta de Instagram, el actor compartió fotos que lo muestran relajado junto a sus nenes más chicos en Montevideo, entre paseos por la playa y juegos en la arena: en las imágenes aparecen sus hijos explorando las piedras del lugar, respirando el aire de mar y hasta el encuentro de los niños con un “tesoro” marino.

La hija del actor posó sonriente con huevos de caracol marino, unas cápsulas gelatinosas de algunos invertebrados, como ciertos tipos de babosas de mar, anémonas, o medusas. En Uruguay, especialmente en la zona de la rambla de Montevideo y otras playas del Río de la Plata, es bastante común encontrar este tipo de estructuras después de una sudestada o marea alta.

Benjamín Vicuña acompañó a sus
Benjamín Vicuña acompañó a sus hijos, Amancio y Magnolia, en sus juegos en la playa (Instagram)
Una de las postales que
Una de las postales que captó Benjamín Vicuña de un arcoíris sobre el cielo de Montevideo

Otro de los momentos que filmó el protagonista de El silencio de Marcos Tremmer fue en el que un arcoíris se estampó en el cielo montevideano, imágenes que acompañó con la balada “Good things” de Matthew Mole.

Cuándo será el reencuentro de la China Suárez y sus hijos

La agenda de viajes de los hijos de la China Suárez y Benjamín Vicuña se llevará a cabo a través de varios países: Argentina, Uruguay y Turquía. De acuerdo con lo informado por Tatiana Schapiro en el programa DDM (América TV) los hijos más pequeños que la actriz comparte con el chileno, mantienen una rutina dividida, alternando periodos junto a ambos padres y sujetándose a resoluciones judiciales y convenios estipulados.

Durante las últimas semanas, ambos niños estuvieron con su padre tras un viaje reciente a Turquía. El cronograma, establecido por los abogados de la expareja, dispuso que desde el 20 de agosto y hasta el 22 del mismo mes, los menores viajan a Uruguay junto a Vicuña. El traslado a Montevideo no es una decisión unilateral, es parte de una serie de rotaciones pactadas en relación a la tenencia y el contacto con ambos progenitores.

Magnolia, la hija de la
Magnolia, la hija de la China Suárez, sonríe junto a uno de los huevos de caracol

Luego de ese paso intermedio, el 24 de agosto inicia para los niños otro trayecto internacional. En esta ocasión, irán junto a la China y la madre de la actriz rumbo a Turquía, país en el que residirán durante buena parte del mes de septiembre. Según indicó, la estadía se prolongará hasta el 19 de septiembre, lo que implica una vuelta organizada y autorizada para un lapso cercano a las cuatro semanas.

“Del 24 de agosto al 19 de septiembre, los chicos van a estar instalados en Turquía, viajan con la mamá de la China, van a estar haciendo cosas del colegio a distancia desde allá”, especificó la panelista. El cronograma contempla tanto las cuestiones de tenencia si no también la continuidad escolar de los niños, que seguirán sus actividades educativas de manera virtual durante su permanencia fuera del país.

La hija mayor de Benjamín
La hija mayor de Benjamín Vicuña y la China Suárez muestra los huevos de caracol marino que encontró en la orilla de la playa

La organización de los viajes y la convivencia obedece a las condiciones fijadas por los representantes legales de cada parte. “La comunicación entre ellos sigue siendo a través de abogados, Agustín Rodríguez y Máximo Petracchi, que siguen haciendo un gran trabajo”, detalló la periodista al aire. En este esquema, cada traslado internacional y cada periodo de convivencia alternada son pautados y supervisados en virtud del mejor interés de los niños.

Los trayectos de los hijos de ambos actores no se circunscriben solo a los traslados entre Buenos Aires y Estambul, sino que incluyen paradas intermedias y la coexistencia de tiempos alternos con cada uno de los padres mientras permanecen en la Argentina. “Viven parte del tiempo con la mamá de la China y parte del tiempo con Benjamín Vicuña. Pero siguen teniendo acuerdos puntuales. Viajan, después vuelven y después se vuelve a encargar”, resumió la panelista durante el diálogo en América TV.

Temas Relacionados

Benjamín VicuñaMagnolia VicuñaAmancio Vicuña

Últimas Noticias

El final de una amistad icónica: el motivo detrás de la pelea entre Luciano Castro y Gonzalo Heredia

Los actores se hicieron íntimos a fuerza de compartir elencos y llegaron a festejar sus cumpleaños juntos, hasta que la separación de uno de ellos generó una distancia que se hace cada día más grande

El final de una amistad

Ana Garibaldi recordó el paso de la Locomotora Oliveras por En el barro: “Estaba muy entusiasmada por la actuación”

La actriz pasó por Infobae en Vivo para hablar de su protagónico en la nueva serie de Sebastián Ortega, en la que compartió elenco con la boxeadora fallecida recientemente

Ana Garibaldi recordó el paso

Pampita y Nicole Neumann volvieron a posar juntas: tensiones, sonrisas de ocasión y un beso de despedida

Las modelos se animaron a una producción para las cámaras, poniendo un fin simbólico a una rivalidad histórica pero sin ocultar del todo sus diferencias

Pampita y Nicole Neumann volvieron

Wanda Nara se emocionó con las nuevas mascotas de sus hijas: el sorpresivo guiño a Evangelina Anderson

La empresaria regresó de Los Ángeles y se encontró con el regalo de su padre para las niñas. El sorpresivo guiño a Evangelina Anderson

Wanda Nara se emocionó con

La abogada de Mauro Icardi respondió las acusaciones de Wanda Nara al futbolista: “No resiste un archivo”

Lara Piro, una de las defensoras del rosarino, reaccionó a las denuncias mediáticas que hizo la empresaria, quien aseguró haber vivido situaciones violentas durante su matrimonio

La abogada de Mauro Icardi
ÚLTIMAS NOTICIAS
Incendio en un colegio de

Incendio en un colegio de Vélez Sarsfield: evacuaron a los alumnos y dos adultos fueron atendidos

La morosidad en los préstamos bancarios volvió a subir y es la más alta de los últimos 18 meses

La economía se desacelera pero mantiene los mejores fundamentos “macro” en dos décadas, según los analistas privados

Causa Vialidad: Casación fijó una audiencia para revisar el monto del decomiso a Cristina Kirchner

Liberaron al creador de “Al ángulo TV”, la página ilegal que retransmitía partidos de fútbol y Fórmula 1

INFOBAE AMÉRICA
Auge de reestrenos cinematográficos: ¿nostalgia

Auge de reestrenos cinematográficos: ¿nostalgia o solución comercial?

El nuevo misil de largo alcance de Ucrania amenaza con elevar la intensidad de la guerra: “Es el más avanzado que tenemos”

Limpian la emblemática estatua submarina del “Cristo del Abismo” en Italia

China reforzó su control sobre las tierras raras: qué saber sobre las nuevas restricciones

Hambruna en Gaza: ¿qué significa y quién la declara?

TELESHOW
El final de una amistad

El final de una amistad icónica: el motivo detrás de la pelea entre Luciano Castro y Gonzalo Heredia

Ana Garibaldi recordó el paso de la Locomotora Oliveras por En el barro: “Estaba muy entusiasmada por la actuación”

Pampita y Nicole Neumann volvieron a posar juntas: tensiones, sonrisas de ocasión y un beso de despedida

Wanda Nara se emocionó con las nuevas mascotas de sus hijas: el sorpresivo guiño a Evangelina Anderson

La abogada de Mauro Icardi respondió las acusaciones de Wanda Nara al futbolista: “No resiste un archivo”