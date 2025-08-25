Thiago Medina se sinceró ante las preguntas más íntimas que le hizo Daniela Celis: “No quiero tener más hijos”

Thiago Medina reveló que no quiere tener más hijos tras su experiencia con el embarazo de sus gemelas (Video: Patria y Familia, Luzu TV)

Thiago Medina sorprendió a la audiencia durante una entrevista en el programa “Patria y Familia” de Luzu TV, donde se reencontró frente a cámaras con su expareja y madre de sus hijas, Daniela Celis. A casi cuatro meses de su separación, ambos abordaron los motivos de su ruptura, la experiencia de la paternidad y la dinámica de la crianza compartida, en un diálogo que rápidamente se viralizó.

Durante la conversación, el joven explicó que su decisión de no querer tener más hijos está directamente relacionada con el difícil proceso que atravesaron durante el embarazo de sus gemelas, Laia y Aimé. “No, no, no quiero tener más hijos”, respondió cuando Celis le preguntó si consideraba volver a ser padre con otra persona. El ex Gran Hermano profundizó: “Me hubiese gustado adoptar. Vos lo sabés, queríamos adoptar y se nos dio justo lo de nuestras dos bebés. Ya no quiero tener más hijos ni por el momento ni más adelante, porque no la pasé bien en el embarazo”, afirmó en el ciclo de Luzu TV.

Su expareja coincidió en que la gestación de las gemelas fue compleja para ambos. “Tuvimos un embarazo bastante fuerte. Yo tenía las hormonas multiplicadas, tenía dos niños y la verdad que no la pasamos bien ninguno de los dos”, relató. Reconoció el apoyo del influencer durante ese período: “Me asististe un montón, me limpiaste cada descompostura que tuve en su momento, te bancaste un montón de cosas y por eso no te quedó una buena experiencia y a mí tampoco del embarazo”.

La entrevista en Luzu TV expuso los desafíos de la paternidad, la convivencia y el impacto de la fama en la pareja

El intercambio permitió a ambos exponer sus perspectivas sobre la maternidad y la paternidad, así como los desafíos de la convivencia y la conciliación entre la vida familiar y laboral. Thiago aclaró que, aunque nunca le molestó que Daniela trabajara, sí sintió que la falta de tiempo para compartir actividades juntos afectó la relación. “Lo que sí me molesta es que cuando trabajabas mucho no tenías tiempo como para salir al cine o reservaba algún lugar y venías cansada, pero para tus amigos del trabajo sí ibas todo el tiempo”, expresó. Ella admitió que priorizó el trabajo tras salir del reality, pero subrayó que ambos aprendieron de esa etapa y que hoy buscan equilibrar sus responsabilidades como padres separados.

La entrevista, transmitida en el programa de Luzu TV del que Daniela es parte, también abordó los motivos de la separación. El joven confesó que sintió haber dado más en la relación y que la rutina terminó por desgastarlos. “Sentí que fue un poco por la rutina. Me cansé de la misma rutina, de estar para vos y cuando yo quería hacer algo, siempre surgía algún problema”, explicó. Por su parte, la madre de las gemelas remarcó que la decisión de separarse les permitió mejorar la comunicación y priorizar el bienestar de sus hijas.

Las declaraciones del joven sobre su experiencia durante el embarazo y su negativa a tener más hijos generaron una ola de reacciones en redes sociales. Usuarios cuestionaron su postura, señalando que, si bien la paternidad implica desafíos, la gestación recae físicamente sobre la mujer. Comentarios como “Si él la pasó mal, imaginate ella que tenía a dos pibas creciendo en la panza y con las hormonas a mil” o “¿No la pasó bien él? Re que la embarazada era ella” se multiplicaron en plataformas digitales, mientras otros defendieron el derecho de Thiago a expresar sus emociones y experiencias como padre.

El ex Gran Hermano y Daniela Celis hablaron sobre su separación y la crianza compartida de Laia y Aimé (Instagram)

El encuentro también sirvió para aclarar rumores. Daniela desmintió versiones sobre una supuesta deuda alimentaria, asegurando: “Como mamá de tus hijas yo no me puedo quejar de nada”. Ambos coincidieron en que la exposición mediática y la fama repentina tras su paso por Gran Hermano impactaron en su vínculo, pero destacaron la importancia de mantener una comunicación abierta por el bienestar de sus hijas.

En el tramo final de la entrevista, la expareja conversó sobre su vida sentimental actual, los rumores en torno a terceros y la posibilidad de nuevas relaciones. Thiago Medina admitió que está conociendo a otras personas, aunque su prioridad sigue siendo el desarrollo personal y los proyectos laborales. Ante la pregunta de Daniela Celis sobre una posible reconciliación, sostuvo que el tiempo dirá qué depara el futuro, pero que hoy ambos se enfocan en la crianza y el bienestar de Laia y Aimé.

Sobre el cierre, el oriundo de González Catán subrayó que su rol de padre es incondicional y que, independientemente de lo que ocurra entre ellos, siempre estará presente para sus hijas. La entrevista dejó en claro que, aunque la relación de pareja haya cambiado, el compromiso con la familia y la crianza compartida permanece como un lazo fundamental entre ambos.