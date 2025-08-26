Teleshow

La furia de Dalma y Gianinna Maradona luego del accidente de Claudia Villafañe: “Hay Tata para rato”

Luego de recibir cientos de mensajes preguntando por la salud de su madre, las hijas de la empresaria mostraron su fastidio en redes y llevaron tranquilidad a sus seguidores

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Dalma y Gianinna Maradona expresaron su preocupación por el accidente de su madre

En una mezcla de angustia y preocupación, esta tarde Dalma y Gianinna Maradona reaccionaron públicamente al accidente que sufrió Claudia Villafañe en las cercanías del estadio Monumental. Sin embargo, lo que comenzó como una muestra de alivio, pronto cambió rotundamente cuando las hijas de la empresaria expresaron su enojo ante ciertos rumores que indicaban que su madre había sufrida lesiones de gravedad.

Luego de recibir una catarata de mensajes consultando por la salud de su madre, Dalma y Gianinna remarcaron, a través de sus redes sociales, que el incidente no revistió gravedad y que la empresaria solo sufrió una lesión superficial, lo que contrastaba con algunos reportes difundidos previamente. “Entiendo que decir que alguien chocó y que gracias a Dios solo le dieron 3 puntos no es una noticia de gran repercusión, pero que tan hijo de p... tenés que ser para decir que su vida corre peligro cuando no es así”, comentó Dalma en su historia de Instagram.

La furia de las hijas
La furia de las hijas de Claudia Villafañe luego de que circulara información errónea sobre la salud de su madre (Instagram)

Después, cerrando su descargo, la joven aclaró ante sus casi dos millones de seguidores. “Listo, ya me saqué la bronca y ahora le agradezco a las miles de personas que me escribieron para saber cómo está mi mamá. Hay Tata para rato”, culminó. Mientras tanto, en una línea similar, Gianinna también compartió su furia en una publicación en su perfil. “Es cierto que mi mamá chocó... Lo que no es cierto que su vida corre peligro. Gracias a Dios está bien, le dieron tres puntos donde se abrió la cabeza y la tomografía salió espectacular”, comenzó diciendo, con la idea de trasladar tranquilidad y calmar a sus fanáticos respecto del estado de Claudia.

En ese marco, Gianinna también apuntó contra los comunicadores y sentenció: “Mi hijo y mis amigos/familia saben que no hay que creerle nada a los amarillistas de siempre, pero la preocupación con los titulares es inmanejable. Los detesto”.

Gianinna Maradona mostró su enojo
Gianinna Maradona mostró su enojo por el manejo de la información del accidente de Claudia Villafañe (Instagram)

Ejemplificando su situación, la joven compartió una captura de un mensaje en el que una seguidora mostraba su alivio al enterarse que Claudia solo había tenido lesiones leves: “Ay, menos mal, qué haría sin ustedes y la actualización de las noticias”. Así las cosas, Gianinna compartió una imagen en la que también evidenciaba la preocupación de su hijo por la salud de su abuela: “Él se piensa quedar a dormir con ella”. Por último, la hija del Diez subió una imagen de Benjamín junto a Claudia, musicalizada por la canción “Y dale alegría a mi corazón”, de Fito Páez.

El accidente de Villafañe se produjo en la mañana de este martes, cuando el reloj marcaba las primeras horas del día. Fue entonces cuando un parte policial informó que en Avenida Udaondo, a la altura del Puente Labruna, “se desplazó personal por choque con heridos. Al arribo se confirmó que una camioneta conducida por Claudia Villafañe habría generado una maniobra indebida (giro en U) colisionando levemente un auto particular”.

Chocó Claudia Villafañe con su vehículo

El parte policial al que accedió Infobae detallaba que “la persona afectada por el choque se encontraba ilesa, mientras que la imputada (Villafañe) presentaba una lesión leve en la altura de la cabeza, sin revestir gravedad, concurriendo por medios propios a un nosocomio cercano”. La noticia corrió rápido. Marina Calabró, a través del ciclo Lape Club Social, fue quien leyó en voz alta el parte del SAME, que arrojó luz sobre los instantes posteriores: “Paciente Claudia Villafañe, paciente evaluada en el lugar, se niega al traslado por ambulancia o SAME aéreo, se retira por sus propios medios del incidente”. De esta lectura se desprende que el SAME ofreció asistencia médica y un traslado que fue rechazado.

Desde la Asociación de Periodistas de Tránsito y Transporte de Argentina, Ernesto Arriaga brindó claridad técnica: “Cuando dobla en U, es infracción de primer grado. Y cuando vos doblás en U, es muy difícil ver los 360 grados. Ella dobló y chocó al auto, y me informó el médico que la asistió, recién lo llamé, que tiene un golpe en el cráneo con un corte leve”. Insistió: “El SAME, muy prudente, intentó trasladarla hasta el hospital correspondiente, pero finalmente ella fue a una clínica, porque un golpe en la cabeza puede tener cualquier consecuencia”.

