Nicky Nicole celebró sus 25 años junto a Lamine Yamal: la foto que confirma la relación

La cantante y el futbolista no dejaron lugar a la imaginación con una imagen que compartió el jugador en el marco del festejo por el día especial

Sebastián Volterri

Por Sebastián Volterri

Nicki Nicole y Lamine Yamal
Nicki Nicole y Lamine Yamal ya no se ocultan

La noticia ya no es un enigma en las letras del trap argentino ni en los pasillos de fútbol: Nicki Nicole y Lamine Yamal hicieron oficial su relación sentimental y no piensan esconderse más. El joven crack del Barça, con apenas dieciocho años, y la artista argentina, que este lunes 25 de agosto sopló veinticinco velas, decidieron compartir con su público la imagen que despeja cualquier duda.

Una fotografía publicada en el perfil de Instagram del reconocido futbolista muestra la escena: rosas, globos de corazones, una gran torta personalizada y los dos protagonistas en actitud romántica. Él rodea a la cantante con el brazo, la cabeza de él se apoya tiernamente sobre la suya. El gesto no busca ningún equívoco. La artista sonríe. El futbolista mira cómplice. Los detalles lo gritan aunque la leyenda sea mínima: solo un emoji de torta y unos corazones. A veces, una imagen puede más que mil palabras.

Las especulaciones no surgieron ayer. Los rumores empezaron a circular tras la celebración del comentado cumpleaños número 18 del delantero del F.C. Barcelona. Entre los invitados se encontraba justamente Nicki. Más tarde, las miradas se dirigieron a ella cuando asistió al Trofeu Joan Gamper: allí, la cantante lucía la camiseta azulgrana, en la espalda el número y el nombre del propio Lamine. ¿Era un simple gesto de admiración? ¿O una declaración silenciosa?

La imagen compartida por Nicky
La imagen compartida por Nicky Nicole que confirma su relación con Lamine Yamal

Poco después, varias cámaras capturaron a la pareja paseando junta bajo el sol de Mónaco, lejos de las multitudes, sin temor a los flashes indiscretos. Aquel viaje ya despertó todas las alarmas. Ahora, la nueva imagen deja poco espacio a la duda: “Lo suyo va en serio”, confirmó el círculo más cercano. ¿Quién podría pensar lo contrario?

Nicki Nicole celebró su cumpleaños
Nicki Nicole celebró su cumpleaños número 25 con una enorme torta y la presencia de Lamine Yamal en el festejo (Instagram)

Hoy, todos los signos confluyen. La fotografía que compartió solamente el jugador no solo oficializa la relación: la consolida ante millones de seguidores. Si bien hasta el momento la artista no reposteó la foto, sus seguidores esperan, expectantes, nuevas postales de una historia que, a pesar de su juventud, avanza con paso firme. ¿Será este solo el primero de muchos sueños compartidos?

Así, mientras los detalles sobre su vida sentimental recorre las redes y levanta interrogantes, hay algo que trasciende cualquier portada de revista: Nicky fue elegida como una de las cinco mujeres que serán reconocidas por la Fundación Konex por su papel como impulsora de la transformación de la música pop argentina en la última década.

Nacida en Rosario en el año 2000, abrió las puertas de una carrera inusual para una joven del interior. Su irrupción no pasó inadvertida: el sencillo “Wapo Traketero” detonó en 2019 y se transformó en una declaración de principios. Desde entonces, su nombre dejó de pertenecer sólo al círculo local. Se multiplicó en los escenarios de América y Europa, y en cada nueva ciudad su presencia se volvió inconfundible.

La cantante argentina Nicki Nicole
La cantante argentina Nicki Nicole durante su concierto en el Festival Tecate Emblema en la Ciudad de México (Foto AP/Aurea Del Rosario)

Los discos llegaron, uno tras otro, y con ellos las medallas doradas del éxito. Sus álbumes recibieron múltiples reconocimientos, incluidos discos de oro y platino. Las plataformas de streaming demostraron con cifras lo que muchos intuían: que su impacto ya era global.

Premios, distinciones, elogios de la crítica y el público —todo eso se apiló en una trayectoria breve pero contundente. Su colección de galardones se expandió año tras año, marcando un hito personal y generacional.

En 2024, la artista volvió a quebrar registros: su álbum “Naiki” debutó entre los diez discos más escuchados a nivel internacional. Las cifras hablaron antes que cualquier crónica.

Ahora, la Fundación Konex la consagra entre las transformadoras, en tanto que en su vida personal, finalmente se mostró abrazada a Lamine luego de meses de especulaciones.

