Un misterio: ¿quién destruyó la casa de L-Gante?

A falta de más explicaciones por parte del protagonista de la notica, lo que hay es un hecho: la casa de L-Gante en un barrio cerrado en Canning (zona de Ezeiza), está destrozada.

Y luego del hecho, una pregunta: ¿qué pasó? Y, por ahora, varias conjeturas: ¿Incendio accidental? ¿Intencional? Y otras más oscuras: ¿Se trató de un atentado? ¿Hay magia negra en todo esto?

La noticia estalló en Infama (América TV) este domingo: “Ocurrió un episodio raro en la casa de L-Gante”, introdujo el tema Marcela Tauro, y le dio paso a Laura Ubfal, quien amplió la información hasta ahora disponible:

“La verdad que estamos sorprendidísimos. En estos momentos no se sabe dónde está L-Gante, no se sabe si está en un hotel, en la casa de General Rodríguez. Ayer (por el sábado), hizo un recital en Gualeguaychú...”, comenzó Ubfal.

“Ayer a las seis de la tarde -continuó-, él escribió en sus redes que había perdido todo, habló de fuego y nadie entendía nada... porque a los cinco minutos lo bajó”.

Una toma aérea de la casa de L-Gante en Canning, cercana a la zona de Ezeiza. Se puede apreciar una limusina estacionada en la puerta.

Y luego continuó poniendo en contexto el extraño episodio: “El viernes a la noche, L-Gante fue a ver a su mamá, Claudita, porque estaba actuando en el teatro de General Rodríguez. Después, ya en la madrugada del sábado, vuelve a la casa de Canning y, bueno, el título es... ¡Elegante perdió todo!”, enfatizó al aire Ubfal, mirando a cámara, con tono de título catástrofe.

Tauro: —¡¿Pero le prendieron fuego a la casa?!

Ubfal: —¡Estaba todo destruido!

Tauro: —¡¿Pero qué, le pusieron una bomba?!

Ubfal: —¡Bomba o brujería! Nadie entiende nada... Había mucho humo, todo negro.

Tauro: —Incendio hubo, pero nadie llamó a los bomberos...

Ubfal: —Están los dos pisos destruidos, nadie entiende qué pasa...

Tauro: —Vos decís brujerías y yo me remonto a ese video viniendo de Punta del Este diciendo que veía espíritus. ¿Era en esa casa?

Ubfal: —Yo creo que sí, no se sabe nada por ahora. La primera palabra sobre este tema la estamos diciendo acá, por algo me dijeron: “Laura, esto está hermético. ¡Hay fotos que nadie quiere mostrar! ¡Hay videos que nadie quiere mostrar! ¡No se sabe dónde está L-Gante! ¡Y la casa está des-tru-ida!"

Tauro: —¿No se sabe si está amenazado? ¿No sabemos si se encendió la casa? ¿Si la incendiaron a propósito? Perdió absolutamente todo: muebles, plata...

Ubfal: —Los dos pisos destruidos. Ojo, no hay que confundirse con la casa de General Rodríguez, ¿eh? Estamos hablando de la de Canning, zona de Ezeiza, en la zona sur.

Tauro: —Estamos llamando a todo el mundo a ver qué paso realmente, pero nadie contesta

Ubfal: —Chicos, ¡es una locura esto! Lo que me dicen es: es como si hubiera estallado una bomba dentro de la casa.

Tauro: —¿Habra hecho brujeria? -insistió.

Ubal: —Alguien se lo habrá hecho, chicos, porque llegó y estaba todo negro

Tauro: —¿El vive ahí?

Ubfal: —Sí, él llega a su casa con amigos el sabado a la madrugada y se encuentra con este panorama. Fijate que estamos a domingo a la tarde y nadie sabía una palabra que L-Gante perdió todo: ¡Le quemaron la casa! ¡Dos pisos destruidos! ¡Es increíble!

Tauro: —¡Atentado en la casa de L-Gante -insiste, y abre una nueva puerta-: ¿O será una venganza? ¿Estaba amenazado?

Ubfal: —No sé, nadie quiere hablar...

Entonces Tauro, a modo de cierre momentáneo del tema, mira a cámara otra vez y dice:

—Nos preocupa el silencio del entorno de L-Gante.

Cabe recordar que por estas horas, el cantante venía de ser noticia por la batalla legal con Tamara Báez, por la cuota alimentaria de Jamaica, la pequeña de 4 años que tienen en común. El abogado de la influencer en más de una ocasión aseguró que el dinero que el cantante enviaba todos los meses no alcanzaba para cubrir las necesidades de su hija.

Bien, según contó Yanina Latorre en SQP (América TV), “L-Gante y Tamara Báez, su exmujer, madre de su hija, firmaron la paz. Llegaron a un acuerdo por el tema de alimentos...”.