Luck Ra en La Peña del Morfi: la intimidad de La Voz..., mini recital de hits y un sorpresivo cover de La Vela Puerca

El cantante cordobés cerró el programa de Telefe con varios de sus éxitos, que hicieron bailar a todo el mundo

César Litvak

Luck Ra en La Peña de Morfi, Hola Perdida

Un clásico ya, los mini recitales de La Peña del Morfi (Telefe) llenan de música popular los mediodías y el comienzo de las tardes dominicales. Y esta vez, el protagonismo estuvo a cargo de Luck Ra, un hombre de la casa dada su participación como jurado en La Voz Argentina, el reality de talentos del canal, conducido por Nico Occhiatto.

A modo de resumen, habrá que decir que el cantante cordobés hizo bailar hasta los decorados. Pero primero, se prendió en un ida y vuelta en el segmento de La Pulpería con Pichu Straneo haciendo de las suyas con la ductilidad que caracteriza al humorista charrúa.

Para no quedarse atrás, en un momento le pasó la guitarra a Luck Ra, quien despertó aplausos con un hermoso cover de “Zafar”, el hitazo de La Vela Puerca.

Luck Ra en La Peña de Morfi, cover de La Vela Puerca

Entusiasmado y expectante, el cordobés contó que espera ansioso el próximo sábado 4 de octubre, fecha en la que se presentará por primera vez en el estadio de Vélez, todo un desafío para su poder de convocatoria.

A la vez, explicó lo bien que la está pasando como integrante de La Voz... “Resulta que pasé de que me compararan con el Potro Rodrigo a que me digan El Burro”, dijo, pura sonrisa y agitando su peinado azulado.

Contexto: la conexión entre Luck Ra y “el burro” en La Voz Argentina se refiere a los memes que generó el cantante cordobés por ser el coach que menos participantes sumaba a su equipo. A partir de esto, los usuarios compararon sus reacciones y su humor con el personaje del Burro de Shrek y el propio Luck Ra se sumó a la comparación, compartiendo burro-carretes (recopilaciones de memes) y generando una conexión positiva con el público a través del humor y la autocrítica.

Decíamos que el el cordobés hizo bailar a todo el mundo. Uno de esos momentos fue con su tema en colaboración con Bizarrap, la Music Sessions, el de “Te busquéeeeeeeeeeeee por todo el baile/ Pero no te encontréeeeeeeeeeee!!!!”.

Luck Ra en La Peña de Morfi, BZRP MS #61

Al igual que con “Hola perdida”, bastó que el cordobés arrancara para que todo el equipo de La Peña... se pusiera a bailar, en esta ocasión acompañado por hijos varios que correteaban y saltaban por ahí...

“¿Me estás jodiendo que te llamás así?"

Por cierto, hace unos días, en La Voz..., el cordobés compartía en vivo un dato desconocido para la audiencia: su verdadero nombre completo y un vínculo familiar que lo relaciona con uno de los próceres más reconocidos de la historia argentina. Este episodio tuvo lugar durante una conversación con Nico Occhiato y el resto de los miembros del jurado del programa.

La revelación surgió cuando Nico Occhiato lo llamó directamente por su nombre, Facundo. Luck Ra, cuyo nombre artístico es popular en la escena musical argentina, primero aclaró: “Mirá que yo tengo primer nombre también, eh”. Occhiato arriesgó: “Juan”. El artista confirmó, aunque con cierta timidez: “Uh, pero no lo digas al frente de todos”. En ese momento, la conversación avanzó hacia una indagación sobre la extensión total de su identidad: “Vos tenés un nombre largo. ¿Cómo es todo tu nombre?”.

Para todos, simplemente Luck Ra,
Para todos, simplemente Luck Ra, pocos saben el verdadero nombre del músico. “Juan Facundo Almenara Ordoñez del Corazón de Jesús”, contó en La Voz, lo que generó esta reacción de parte de Lali Espósito: “¿Me estás jodiendo que te llamás así?” (Captura TV)

Fue entonces cuando el cantante recitó, casi de corrido, que en su documento aparece como “Juan Facundo Almenara Ordoñez del Corazón de Jesús”, causando sorpresa entre los presentes. Lali Espósito, otra de las coaches, le preguntó incrédula: “¿Me estás jodiendo que te llamás así?”. El cuartetero le respondió que sí, con total naturalidad.

Durante el intercambio, el artista oriundo de la provincia de Córdoba explicó además que su vinculación con la historia argentina no es casual. “Tengo algo que ver con Belgrano”, aseguró el músico frente a sus interlocutores, refiriéndose a Manuel Belgrano, el prócer de nuestro país cuyo nombre completo era Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, hijo de un italiano que se radicó en Buenos Aires, don Domingo Belgrano Peri, y doña María Josefa González Casero.

