La Voz Argentina iniciará los Playoffs con reglas inéditas y figuras invitadas

La quinta temporada de La Voz Argentina (Telefe) se prepara para un momento decisivo: este domingo 24 de agosto a las 22 horas, comenzarán los Playoffs, una etapa que introduce reglas renovadas, la participación directa del público en la votación y la llegada de co-coaches reconocidos. El reality musical, líder de audiencia en la televisión argentina, inicia así una fase clave que definirá quiénes avanzarán hacia la gran final.

Los Playoffs representan una instancia crucial en la competencia. Tras superar las Audiciones a Ciegas, las Batallas y los Knockouts, los participantes que permanecen en carrera se enfrentarán ahora a un formato que exige el máximo de su talento individual. En esta etapa, cada equipo —integrado por once concursantes— subirá al escenario para interpretar una canción en solitario. La presión aumenta, ya que el futuro de cada artista dependerá tanto de la decisión de su coach como del apoyo del público.

La competencia musical suma co-coaches y la votación directa del público en una etapa decisiva

El mecanismo de selección en los Playoffs introduce una dinámica inédita. Al finalizar las presentaciones, el coach de cada equipo deberá elegir a cinco participantes para salvarlos de la eliminación. Los seis restantes quedarán sujetos al voto de la audiencia, que podrá elegir a sus favoritos a través de los canales habilitados. De estos seis, solo los tres más votados continuarán en la competencia, mientras que los otros tres quedarán eliminados. Así, cada equipo reducirá su número de integrantes de once a ocho, en un proceso que combina la mirada experta de los coaches con la voz del público.

La presencia de los coaches principales —Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Miranda! (Ale Sergi y Juliana Gattas) y Luck Ra— se verá reforzada por la incorporación de co-coaches invitados, figuras destacadas de la música que aportarán su experiencia y perspectiva durante los ensayos previos a las actuaciones. Lali contará con el acompañamiento de Joaquín Levinton, líder de Turf, quien sumará su impronta rockera. La Sole trabajará junto a Juanes, referente internacional de la música latina. Miranda! tendrá como aliado a Tiago PZK, uno de los artistas más escuchados por las nuevas generaciones, mientras que Luck Ra sumará a Pablo Tamagnini, vocalista de La K’onga, para potenciar a su equipo.

Los Playoffs definirán quiénes avanzan hacia la gran final del reality líder de Telefe

El inicio de los Playoffs está programado para el domingo y podrá seguirse en simultáneo a través de las diferentes plataformas digitales asociadas. Además, la conducción continuará a cargo de Nico Occhiato, quien guiará a los participantes y al público en esta fase decisiva.

El arranque de los Playoffs llega inmediatamente después de la conclusión de los Knockouts, una etapa que este año incorporó la dinámica de “robos” entre equipos, permitiendo que los coaches sumaran a sus filas a concursantes eliminados por otros. Esta flexibilidad en las reglas generó momentos de alta tensión, como la decisión de Lali Espósito de realizar un “robo” adicional por error, lo que obligó a ajustar la cantidad de participantes en la siguiente ronda.

Paralelamente, el spin-off El Regreso, conducido por Sofi Martínez y con Karina La Princesita como quinta coach, continúa ofreciendo una segunda oportunidad a quienes quedaron fuera en etapas anteriores, con emisiones en plataformas digitales.

Karina La Princesita es la "quinta coach" y se desempeña en El Regreso, el spin-off de La Voz Argentina

La expectativa en torno a los Playoffs es alta. La combinación de talento, la presión de la eliminación inmediata y la posibilidad de que el público influya directamente en el destino de los concursantes convierten a esta etapa en el punto de inflexión de la temporada. La presencia de co-coaches reconocidos y la promesa de actuaciones memorables refuerzan el atractivo de una fase que definirá el camino hacia la gran final de La Voz Argentina.

A medida que los concursantes se preparan para enfrentar el escenario, la competencia se intensifica y la emoción crece tanto entre los participantes como entre los seguidores del programa.