Los saludos a Cris Morena en uno de sus cumpleaños más dolorosos: “Guerrera de la luz”

Cris Morena cumplió 69 años (Foto: Candela Teicheira)

Hubo algo indeleble en este veintitrés de agosto, una vibración de sentimientos complejos que fue mucho más allá del homenaje y la celebración habitual. Cris Morena cumplió 69 años y, aunque los saludos y tributos inundaron las redes sociales, el cumpleaños tuvo un tono especialmente delicado y emotivo: casi un mes atrás, el 29 de julio, sufrió la pérdida inconmensurable de su nieta Mila Yankelecivh, hija de su hijo Tomás, quien falleció en un accidente náutico.

A pesar del dolor reciente, la comunidad artística y el público respondieron con una ola de cariño, agradecimiento y mensajes que buscaron abrazar simbólicamente a la creadora que tantas veces supo cobijar con sus ficciones a niños y adultos por igual. La cuenta de Erreway, el grupo que nació a partir de Rebelde Way, propuso un homenaje que conjugó nostalgia y reconocimiento. En la publicación, dos imágenes enmarcan una trayectoria única: la primera, junto a jóvenes que crecieron como íconos de la televisión juvenil; la segunda, una foto actual donde irradia esa mezcla de ternura y resiliencia característica. El texto, directo al corazón: “¡Feliz cumpleaños! Guerrera de la luz, por sobre todas las cosas, que no te falte amor”. Las palabras, en este año, adquieren peso de escudo y bálsamo.

Las muestras de afecto continuaron multiplicándose. Agustina Cherri, una de las artistas que forjó lazos indelebles bajo su guía durante la infancia, lanzó que hasta el día de hoy se mantiene inquebrantable, eligió saludarla con un collage de dos tiempos: la niña de Chiquititas y la mujer de ahora, ambas tomadas de la mano de la creadora. “Ayer... Hoy... Y para siempre. Feliz cumpleaños, Cris Morena”, escribió, reafirmando el vínculo que no se quiebra ante el paso de los años ni ante las pruebas más duras.

"Ayer, hoy y para siempre", el mensaje de Agustina a Cris

La cuenta de Erreway la definió como "guerrera de la luz"

El día estuvo atravesado por gestos de ternura. En Instagram, Margarita, la última apuesta televisiva que hizo, publicó un video de la homenajeada rodeada de cariño, recibiendo flores y palabras que la emocionan visiblemente. El mensaje que acompaña la escena lo resume todo: “¡Feliz cumple Cris! Gracias por tantos años de magia y amor”. Entre los cientos de comentarios, la propia agasajada responde con entrega: “Los amo siempre. Gracias por hacerme tan feliz”.

También la cuenta de Otro Mundo, la escuela de la productora, sumó su tributo con palabras que reconocen su rol trascendente: “Sos luz, sos faro”. Y continúa: “Feliz cumpleaños, Cris. Somos aliados y co-creadores de tu magia: artistas que llevan tu legado en cada paso, cada nota, cada palabra. Gracias por el corazón que inventó un mundo donde ahora habitamos todos los que te soñamos”. Así la describen quienes comparten con ella escenarios, canciones y abrazos de ficción y realidad.

Este cumpleaños resume la paradoja de la existencia: celebrar la vida en el año de un duelo impensado. A los sesenta y nueve, Cris Morena recibe amor a raudales en público y en privado, y abraza el recuerdo de Mila como tributo silencioso en cada palabra, en cada saludo. Familia, amigos, colegas y seguidores se detuvieron hoy para recordarle que su luz persiste y su obra sigue siendo refugio aún en los tiempos más oscuros.

Margarita, la nueva serie, sigue adelante con su cronograma de grabación

Otro mundo, es la escuela que creo para educar a cientos de personas en el arte

Tanto el posteo de Otro Mundo como el de Margarita se llenaron de comentarios de fanáticos que se tomaron unos minutos para homenajear a la productora, que logró marcar a toda una generación con sus novelas. El verdadero regalo, en este cumpleaños tan especial, es esa red indestructible de gratitud y cariño. Aunque el dolor marque el calendario, quienes alguna vez se asombraron con sus historias esta vez le devuelven un poco de todo ese amor, como un compromiso tácito: que nunca le falte el abrazo, la luz ni el coraje para seguir soñando, incluso cuando la realidad se vuelve tan dura.