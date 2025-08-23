La China Ansa mostró cómo vive sus últimas vacaciones antes de ser mamá por segunda vez: “Un momento a solas con Rafael”

Ante un mar cristalino, la China Ansa disfruta de sus vacaciones en familia (Instagram)

Con el nombre de su hijo elegido, y la cuenta regresiva para el parto activada, la China Ansa disfruta de sus últimas vacaciones antes de convertirse en mamá por segunda vez. En ese sentido, la conductora compartió tiernas postales de su día en la playa rodeada por el amor de su marido y su pequeña India.

“Se van las últimas placas con mi bebé en la panza. Un retrato, un momento a solas con Rafael”, comenzó escribiendo Ansa, junto a emojis de mariposas, olas y un corazón formado por unas manos, en su posteo. En la primera imagen, la conductora posaba de espaldas a un mar cristalino, luciendo una bikini color beige. En la segunda foto, la comunicadora descansaba sobre la arena, mirando las olas, destacando su crecida panza.

La conductora posó en las playas de Miami (Instagram)

Continuando con su relato, la joven se refirió a su maternidad y contó sus sentimientos ante la llegada de Rafael: “Y sí, voy a ser mamá de nuevo. Mamá por segunda vez. Voy a tener dos hijos… pronto vamos a ser cuatro”. En respuesta a sus fotos, su marido, Diego Mendoza, comentó junto a un emoji de un corazón rojo y una llamarada de fuego: “Sos un montón, este rafi potenció todo”.

En otra publicación, la China compartió una serie de fotos de su hija India jugando en la arena. Luciendo una malla enteriza con un diseño de floral, la cual destacaba con un accesorio que simulaba una flor naranja en su pecho, la pequeña lanzaba un beso a la cámara. En la segunda imagen, Ansa mostraba a su hija sonriendo mientras miraba el mar y disfrutaba del caluroso día en Estados Unidos.

La hija de la China Ansa jugó en la playa (Instagram)

Aún así, la pequeña no se quedó quieta y procedió a dar unos pasos en el mar. Entre risas y juegos, la pequeña, quien en esta oportunidad lucía una gorra rosa para protegerse del sol, dejaba que el agua le llegara a la cintura. Para coronar la sesión de fotos de su pequeña, Ansa escribió en el posteo, haciendo una referencia a una película infantil: “Cualquier similitud con Moana es pura coincidencia”.

La rutina de la conductora China Ansa ha experimentado transformaciones trascendentales en los últimos tiempos, marcadas por el crecimiento de su familia y los desafíos de la maternidad. Un episodio particular, compartido por la propia periodista en sus redes sociales, da cuenta de la vitalidad de su hija India, de casi dos años, quien ha demostrado desde muy pequeña un espíritu inquieto y aventurero. La situación quedó ilustrada cuando, a los ocho meses, la niña se arrojó de la cuna, hecho que llevó a sus padres a tomar medidas para garantizar su seguridad.

La tierna sesión de fotos de India, la hija de la China Ansa (Instagram)

“Cosas que pasan cuando tenés una hija como la mía, que a los ocho meses se tiró de la cuna. Desde ese entonces duerme en un colchón en el piso”, escribió en una historia de Instagram, mostrando la barrera de seguridad que habían improvisado la conductora y su marido. “Mientras tanto...Sí, hija, tu papi es un poco exagerado”, fueron las palabras que eligió plasmar en la foto, donde también se ven flechas rojas que marcan la estructura de madera de la cuna colocada de forma estratégica, junto a una silla que cumple el rol de contención improvisada.

En la historia de Instagram, Ansa dio a conocer una imagen de la improvisada barrera, compuesta por la estructura de madera de la cuna colocada estratégicamente y una silla como refuerzo, todo acompañado de comentarios tiernos y humorísticos sobre el ingenio necesario para adaptarse a la dinámica cotidiana con una hija tan activa. Desde entonces, la familia optó porque India duerma en un colchón en el piso, decisión acompañada por distintas soluciones prácticas para prevenir accidentes mientras aguardan la llegada de las barreras de protección para la escalera.

Este relato cotidiano refleja el ambiente familiar en el que se desenvuelven la periodista y su pareja, el exfutbolista Diego Mendoza. La anécdota, que rápidamente captó la atención y empatía de sus seguidores, muestra una faceta íntima y cercana de la vida de Ansa, marcada tanto por el desafío de acompañar el crecimiento de una hija pequeña como por la alegría de un nuevo embarazo en marcha.